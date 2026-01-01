Hilton Grand Vacations Club Elara Center Strip Las Vegas
Las Vegas
Beschreibung
Lage
Am nördlichen Ende des Strips gelegen, befindet sich das Hotel in der Nähe der Monorail Station. Der Flughafen ist etwa 10 km entfernt.
Angebot
Weitläufige Anlage mit schön gestaltetem Pool-Bereich mit Fontänen, Poolbar, Fitnesscenter, Spa, Tennisplätze, Basketball- Court sowie Restaurant und Bar.
Zimmer
1228 Zimmer und Suiten. Die Zimmer sind mit Kitchenette ausgestatte. Die Suiten bieten 1-3 Schlafzimmer, Küche und Wohnbereich. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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