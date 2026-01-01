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Luxor Resort & Casino

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Las Vegas

Beliebtes und gepflegtes Hotel mit viel Flair am südlichen Ende des Strips. Besonders die Zimmer in der Pyramide sind ein besonderes Erlebnis.

Beschreibung

Lage
Das Hotel mit der berühmten Pyramide befindet sich direkt am Strip und ist gegenüber vom Flughafen gelegen (ca. 15 Fahrminuten von den Terminals entfernt).
Angebot
Für Abwechslung sorgen 9 Restaurants und Cafés, diverse Lounges und Bars, Fitnesscenter, Poollandschaft, Spa- Bereich, Jacuzzi, Schönheitssalon, IMAX-Kino, Casino und Einkaufszentrum.
Zimmer
Die 4204 Zimmer verteilen sich sowohl auf die Pyramide als auch auf den Hoteltower. Die Zimmer sind minimalistisch gehalten und mit den üblichen Annehmlichkeiten sowie WLAN gegen Gebühr ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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