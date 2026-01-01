Beschreibung

Lage Das Hotel mit der berühmten Pyramide befindet sich direkt am Strip und ist gegenüber vom Flughafen gelegen (ca. 15 Fahrminuten von den Terminals entfernt).

Angebot Für Abwechslung sorgen 9 Restaurants und Cafés, diverse Lounges und Bars, Fitnesscenter, Poollandschaft, Spa- Bereich, Jacuzzi, Schönheitssalon, IMAX-Kino, Casino und Einkaufszentrum.