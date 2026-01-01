Las Vegas neu entdecken – Glanz, Kunst & Natur ab Las Vegas

1 . Tag Willkommen in Las Vegas Individuelle Anreise nach Las Vegas. Bekannt als die „Stadt der Lichter“, ist Las Vegas weltberühmt für ihre glitzernden Casinos, spektakulären Shows und das pulsierende Leben am Strip. Gegründet 1905 als Eisenbahnknotenpunkt, wuchs die Stadt rasch und entwickelte sich in den 1930er Jahren mit dem Bau des Hoover-Damms zu einem wichtigen Wirtschaftszentrum. In den 1940er Jahren begann der Aufstieg zum weltweiten Glücksspiel- und Unterhaltungs-Mekka, das heute neben Unterhaltung auch kulturelle Viertel, lebendige Kunstszene und beeindruckende Naturhighlights in der Umgebung bietet. 5 Nächte im The Venetian Resort o.ä.

2 . Tag Las Vegas Strip Erleben Sie den legendären Las Vegas Strip – Herzstück der Stadt, wo Glanz, Glamour und Entertainment aufeinandertreffen. Es lockt der "High Roller", das zweitgrösste Riesenrad der Welt, mit beeindruckender Panorama-Sicht auf die gesamte Metropole. Spazieren Sie weiter entlang der berühmten Hotels-Resorts und Casinos zur F1 Grand Prix Plaza und lassen Sie sich vom Motorsport-Feeling begeistern. Ein besonderes Highlight ist die Sphere – ein futuristisches Veranstaltungs- und Entertainment-Erlebnis, das mit innovativer Technologie beeindruckt. Unterwegs erwarten Sie spektakuläre Architektur, Shoppingmöglichkeiten, kulinarische Highlights und die ikonische Atmosphäre, die nur Las Vegas bieten kann. Die Las Vegas Monorail ist die praktische und zeitsparende Möglichkeit, den Las Vegas Strip entlang zu erkunden. Die moderne Einschienenbahn verbindet wichtige Hotels, Casinos und Attraktionen – von MGM Grand im Süden bis zur SAHARA Las Vegas Station im Norden.

3 . Tag Las Vegas Downtown Der Hop-on/Hop-off-Bus, bringt Sie Sie zu allen ikonischen Hotspots der Stadt, wie auch Downtown. Entdecken Sie das historische Herz von Las Vegas abseits des glitzernden Strips. Downtown beeindruckt mit einer einzigartigen Mischung aus Geschichte, Kunst, Gastronomie und Entertainment. Starten Sie Ihren Rundgang an der legendären Fremont Street Experience, wo bunte Neonlichter, Strassenkünstler und Live-Musik die Strasse zum Leben erwecken. Besuchen Sie das Mob Museum, das spannende Einblicke in die Geschichte der organisierten Kriminalität und Strafverfolgung in den USA bietet. Ein weiteres Highlight ist das Neon Museum, wo historische Leuchtreklamen im Freien zu einer faszinierenden Zeitreise durch Vegas’ Vergangenheit einladen. Für modernes urbanes Flair lohnt ein Abstecher zum Downtown Container Park – ein kreativer Hotspot aus recycelten Containern mit Shops, Restaurants, Bars und Eventflächen. Weitere Highlights Downtown sind Kunstgalerien, Street Art, trendige Cafés und lokale Märkte, die die authentische Atmosphäre dieser lebendigen Ecke der Stadt erlebbar machen.

4 . Tag Las Vegas Arts District Tauchen Sie ein in das kreative Herz von Las Vegas: der Arts District begeistert mit einer einzigartigen Mischung aus Kunst, Design, Kulinarik und urbanem Flair. Schlendern Sie durch Strassen voller Galerien, Street Art und Wandmalereien (Murals), die das Viertel zu einem lebendigen Freiluftmuseum machen. Entdecken Sie trendige Boutiquen, Vintage-Shops und lokale Handwerksläden oder geniessen Sie eine Pause in gemütlichen Cafés, Bars und Mikrobrauereien. Regelmässig finden hier Events, Märkte und Kunstausstellungen statt, die das Viertel zu einem dynamischen Treffpunkt für Einheimische und Besucher machen.

5 . Tag Auf in die Natur Am Morgen übernehmen Sie ihren Mietwagen und erleben die spektakuläre Natur rund um Las Vegas bei einem unvergesslichen Tagesausflug. Starten Sie entspannt am Lake Mead, dem grössten Stausee der USA, perfekt für Fotostopps, kurze Spaziergänge oder einfach zum Geniessen der Weite und Ruhe der Wüste. Weiter geht es zu den Seven Magic Mountains, den farbenfrohen, beeindruckenden Felsstapeln mitten in der Wüste – ein ikonisches Fotomotiv moderner Kunst im Freien. Danach entdecken Sie den Red Rock Canyon mit seinen markanten Klippen, Panoramastrassen und Wanderwegen, die die Wüstenlandschaft spektakulär in Szene setzen. Den krönenden Abschluss bildet der Valley of Fire State Park: Erleben Sie die leuchtend roten Sandsteinformationen beim Sonnenuntergang, wenn die Felsen in warmen Gold- und Rottönen erstrahlen – ein unvergesslicher Moment, der diesen Tag perfekt abrundet.

6 . Tag Rück- oder Weiterreise