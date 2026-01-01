Beschreibung

Lage Das Resort ist Teil des im Dezember 2009 eröffneten City Center-Komplexes und befindet sich zwischen MGM Grand und Bellagio.

Angebot 20 Restaurants, Cafés und Bars, ein Aussenbereich mit 3 Pools sowie Spa- und Wellnessbereich mit über 100 Behandlungsräumen, Fitnesscenter, hochwertige Geschäfte, Nachtclubs und Casino sorgen für einen abwechslungsreichen Aufenthalt.