Aria Resort & Spa
Las Vegas
Beschreibung
Lage
Das Resort ist Teil des im Dezember 2009 eröffneten City Center-Komplexes und befindet sich zwischen MGM Grand und Bellagio.
Angebot
20 Restaurants, Cafés und Bars, ein Aussenbereich mit 3 Pools sowie Spa- und Wellnessbereich mit über 100 Behandlungsräumen, Fitnesscenter, hochwertige Geschäfte, Nachtclubs und Casino sorgen für einen abwechslungsreichen Aufenthalt.
Zimmer
Die 4004 geräumigen, luxuriösen Zimmer sind modern eingerichtet und mit neuer Technologie ausgestattet. Die meisten Zimmer verfügen über grosse Panoramafenster. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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