Beschreibung

Lage Das Luxushotel liegt zwischen dem Aria Resort und dem MGM Grand und ist Teil des City Center Komplex.

Angebot Hervorragende Küche und traumhafte Aussichten erwarten Sie in Restaurant, Lounge und Bar. Entspannung pur verspricht der Spa sowie ein Yogaraum, Poolbereich und Fitnesscenter. Das Hotel ist mit dem «Crystals»-Einkaufszentrum verbunden.