Waldorf Astoria Las Vegas
Las Vegas
Beschreibung
Lage
Das Luxushotel liegt zwischen dem Aria Resort und dem MGM Grand und ist Teil des City Center Komplex.
Angebot
Hervorragende Küche und traumhafte Aussichten erwarten Sie in Restaurant, Lounge und Bar. Entspannung pur verspricht der Spa sowie ein Yogaraum, Poolbereich und Fitnesscenter. Das Hotel ist mit dem «Crystals»-Einkaufszentrum verbunden.
Zimmer
Die 389 Zimmer und Suiten vereinen Eleganz und zeitgenössisches Design. Sie verfügen über Panoramafenster und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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