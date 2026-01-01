Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich am südlichen Ende des Strips, gegenüber vom MGM Grand Hotel. Der Flughafen ist nur wenige Fahrminuten entfernt.

Angebot Zur Einrichtung gehören zahlreiche Restaurants, Lounges, Bars, Coffeeshops sowie ein Casino. Zur Entspannung gibt es eine Poollandschaft, Jacuzzi, Spa-Bereich, Fitnesscenter und Sauna. Eindrücklich ist die Achterbahn, welche um und durch das Hotel führt.