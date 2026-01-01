New York New York Hotel & Casino
Las Vegas
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich am südlichen Ende des Strips, gegenüber vom MGM Grand Hotel. Der Flughafen ist nur wenige Fahrminuten entfernt.
Angebot
Zur Einrichtung gehören zahlreiche Restaurants, Lounges, Bars, Coffeeshops sowie ein Casino. Zur Entspannung gibt es eine Poollandschaft, Jacuzzi, Spa-Bereich, Fitnesscenter und Sauna. Eindrücklich ist die Achterbahn, welche um und durch das Hotel führt.
Zimmer
2035 moderne, trendige Zimmer mit New Yorker Themen, welche über den üblichen Komfort und WLAN gegen Gebühr verfügen. Viele Zimmer haben Holzböden.
Preis auf Anfrage
Loading map...