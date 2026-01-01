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Planet Hollywood Resort & Casino

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Las Vegas

Für Gäste die das Unterhaltungsangebot von Las Vegas ausnützen möchten.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt mitten am berühmten Las Vegas Strip.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten zählen ca. 20 Restaurants, Bars und Lounges. Café, Theater, Casino, Fitnesscenter, 2 Aussenpools, Poolbar, Jacuzzi, Spa. Die «Miracle Mile» bietet 170 Shops und Boutiquen. Im Theatersaal mit 7000 Plätzen finden das ganze Jahr über Boxkämpfe, Fernsehshows, Konzerte oder andere Events statt.
Zimmer
Jedes der über 2500 modernen Zimmer erzählt eine eigene Hollywood-Geschichte. Die Zimmer verfügen über Mini- Kühlschrank und WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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