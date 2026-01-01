Zu den Annehmlichkeiten zählen ca. 20 Restaurants, Bars und Lounges. Café, Theater, Casino, Fitnesscenter, 2 Aussenpools, Poolbar, Jacuzzi, Spa. Die «Miracle Mile» bietet 170 Shops und Boutiquen. Im Theatersaal mit 7000 Plätzen finden das ganze Jahr über Boxkämpfe, Fernsehshows, Konzerte oder andere Events statt.