Beschreibung

Lage Das durch den Film «Ocean’s Eleven» bekannte Erstklasshotel mit den berühmten Fontänen befindet sich direkt am Strip.

Angebot Das elegante Hotel bietet 22 Restaurants, Cafés, Bars und Lounges. 5 Pools und 4 Jacuzzis, Sauna, Spa-Bereich, Fitnesscenter, Kunstgalerie, Casino sowie ein kleiner botanischer Garten. Bekannt ist das Bellagio vor allem für sein allabendliches Fontänen- Spektakel.