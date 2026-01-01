Bellagio
Las Vegas
Beschreibung
Lage
Das durch den Film «Ocean’s Eleven» bekannte Erstklasshotel mit den berühmten Fontänen befindet sich direkt am Strip.
Angebot
Das elegante Hotel bietet 22 Restaurants, Cafés, Bars und Lounges. 5 Pools und 4 Jacuzzis, Sauna, Spa-Bereich, Fitnesscenter, Kunstgalerie, Casino sowie ein kleiner botanischer Garten. Bekannt ist das Bellagio vor allem für sein allabendliches Fontänen- Spektakel.
Zimmer
3933 elegant gestaltete Zimmer versprühen italienische Eleganz und sind mit Minibar und WLAN gegen Gebühr ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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