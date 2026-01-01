MGM Grand Hotel
Las Vegas
Beschreibung
Lage
Am südlichen Ende des Strips gegenüber vom New York New York Hotel und nur wenige Fahrminuten vom Flughafen entfernt.
Angebot
Kulinarische Freuden erwarten Sie in gut 15 Restaurants, 7 Lounges und Bars. Eine weitläufige Poolanlage mit Wasserfall, Fontänen, Brücken, Liegestühlen und Cabanas durchzieht den Aussenbereich. Zu den weiteren Einrichtungen gehören ein Spa- und Wellnessbereich, Fitnesscenter, Einkaufszentrum, grosses Event-Zentrum, Casino und Nachtclub.
Zimmer
5034 stilvolle, gemütliche Zimmer. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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