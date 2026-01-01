Am südlichen Ende des Strips gegenüber vom New York New York Hotel und nur wenige Fahrminuten vom Flughafen entfernt.

Kulinarische Freuden erwarten Sie in gut 15 Restaurants, 7 Lounges und Bars. Eine weitläufige Poolanlage mit Wasserfall, Fontänen, Brücken, Liegestühlen und Cabanas durchzieht den Aussenbereich. Zu den weiteren Einrichtungen gehören ein Spa- und Wellnessbereich, Fitnesscenter, Einkaufszentrum, grosses Event-Zentrum, Casino und Nachtclub.