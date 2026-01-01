Beschreibung

Lage Luxus und Eleganz erwartet Sie im Four Seasons Hotel, welches am südlichen Ende des Strips, beim Mandalay Bay Resort, gelegen ist. Zum Terminalbereich des Flughafens sind es etwa 10 Fahrminuten.

Angebot Eine sehr stilvolle, ruhige Einrichtung prägt den Charakter des Hotels. Kulinarische Hochgenüsse bieten das hoteleigene Restaurant und zwei Bars. Gäste können im gemütlichen Poolbereich mit Cabanas (gegen Gebühr) und Poolbar entspannen. Ebenfalls mitbenutzt werden kann der Pool-Komplex des Mandalay Bay Resorts mit 3 Aussenpools, Lazy River und Sandstrand. Ein Spa- und Wellnesscenter sowie ein Fitnesscenter runden das Angebot ab.