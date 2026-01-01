Four Seasons Hotel Las Vegas
Las Vegas
Beschreibung
Lage
Luxus und Eleganz erwartet Sie im Four Seasons Hotel, welches am südlichen Ende des Strips, beim Mandalay Bay Resort, gelegen ist. Zum Terminalbereich des Flughafens sind es etwa 10 Fahrminuten.
Angebot
Eine sehr stilvolle, ruhige Einrichtung prägt den Charakter des Hotels. Kulinarische Hochgenüsse bieten das hoteleigene Restaurant und zwei Bars. Gäste können im gemütlichen Poolbereich mit Cabanas (gegen Gebühr) und Poolbar entspannen. Ebenfalls mitbenutzt werden kann der Pool-Komplex des Mandalay Bay Resorts mit 3 Aussenpools, Lazy River und Sandstrand. Ein Spa- und Wellnesscenter sowie ein Fitnesscenter runden das Angebot ab.
Zimmer
Die 424 Zimmer und Suiten des Four Seasons belegen die Stockwerke 35 bis 39 des Mandalay Bay-Turms und begeistern mit einer eindrücklichen Aussicht auf den Las Vegas Boulevard und die Wüstenlandschaft drumherum. Das elegante Design sowie die hochwertigen Einrichtungen mit Marmorbädern, Panoramafenstern und WLAN gegen Gebühr vermitteln das Gefühl eines Zuhauses unterwegs.
Preis auf Anfrage
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