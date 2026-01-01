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Huntington Beach, Kalifornien, USA

Huntington Beach Reisen in Kalifornien

Sonne, Strand und Wellen – Surf City

Entdecken Sie die südkalifornische Kultur und einen authentischen Surfer-Charme. An der 16 km langen Küste, in Huntington Beach, einer herzlichen Stadt südlich von Los Angeles, fühlen Sie sich sofort wie zu Hause. Huntington Beach ist der Ort, an dem die ganz entspannte kalifornische Strandkultur begann und bis heute gelebt wird. Sandburgen, Lagerfeuer am Strand, Spaziergänge am Pier und ein echtes Surfparadies sind charakteristisch für Huntington Beach. Erfahren Sie mehr über dieses Surferparadies von unseren USA Reisespezialisten.

Lido HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Huntington Beach
Das Hotel im maritimen Stil ist in Newport Beach gelegen. Zum Strand sind es gut 5 Minuten zu Fuss. Der grosse...
Kimpton Shorebreak HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Huntington Beach
Das Boutiquehotel ist nur durch den Pacific Ocean Highway vom Strand und dem Pier getrennt. Einkaufsmöglichkeiten und...
Hyatt Regency Huntington Beach Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Huntington Beach
Der Highway 1 trennt dieses schöne Resort vom kilometerlangen Sandstrand von Huntington Beach. Den Pier erreicht man...

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