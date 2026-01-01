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Napa Valley, Kalifornien, USA

Reisen ins Napa Valley

Erlesenen Weine warten – mehr erfahren beim Spezialisten

Mehr als 400 Weingüter befinden sich auf den fruchtbaren Böden des Napa Valley, welches nur knapp eine Fahrtstunde von San Francisco entfernt ist. Napa Valley gilt als eine der besten Weinregionen der Welt und ist berühmt für seinen geschätzten Cabernet Sauvignon. Spazieren Sie durch die Weinberge und probieren Sie einen der preisgekrönten Weine. Und dies mit einer beeindruckenden Aussicht auf die Täler.

Nehmen Sie unbedingt an einer Weinverköstigung teil. Möchten Sie in einem erstklassigen Resort nächtigen oder eine Ballonfahrt über das Napa Valley machen? Unsere USA Reisespezialisten haben den ein oder anderen Tipp für Sie. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung.

River Terrace InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Napa Valley
Das Hotel liegt am Napa River und ist etwa 15 Gehminuten vom Zentrum von Napa mit Geschäften, Restaurants und Bars...
The Meritage Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Napa Valley
Das schöne Resort liegt direkt im Napa Valley, ca. 11 km ausserhalb der Stadt Napa.
The McClelland HouseHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Napa Valley
Das hübsche Bed & Breakfast im viktorianischen Stil liegt in Napa Abajo/Fuller Park. Hier haben im 19. Jahrhundert...
Silverado Resort
Preis auf Anfrage
Napa Valley
Das Golfhotel Silverado Napa Valley liegt im Herzen des traumhaft schönen Napa-Tals in Nordkalifornien, inmitten...

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