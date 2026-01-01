Mehr als 400 Weingüter befinden sich auf den fruchtbaren Böden des Napa Valley, welches nur knapp eine Fahrtstunde von San Francisco entfernt ist. Napa Valley gilt als eine der besten Weinregionen der Welt und ist berühmt für seinen geschätzten Cabernet Sauvignon. Spazieren Sie durch die Weinberge und probieren Sie einen der preisgekrönten Weine. Und dies mit einer beeindruckenden Aussicht auf die Täler.

Nehmen Sie unbedingt an einer Weinverköstigung teil. Möchten Sie in einem erstklassigen Resort nächtigen oder eine Ballonfahrt über das Napa Valley machen? Unsere USA Reisespezialisten haben den ein oder anderen Tipp für Sie. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung.