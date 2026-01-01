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Disneyland Anaheim, Kalifornien, USA

Ferien im Disneyland Anaheim

Der Vergnügungspark in Kalifornien

Bereits im Jahr 1955 wurde das Disneyland Resort in Anaheim eröffnet und zählt bis heute zu den grössten und beliebtesten Vergnügungsparks der Welt. Die weitläufige Anlage in Anaheim, bei Los Angeles, ist bei der gesamten Familie beliebt – Kinder wie Erwachsene fühlen sich hier einfach wohl. Der Tipp unserer USA Spezialisten: Um möglichst früh im Disneyland zu sein, empfehlen wir Ihnen ein Hotel in Anaheim zu wählen. Unsere USA Spezialisten beraten Sie gerne persönlich, damit Sie das Disneyland in vollen Zügen geniessen können!

Disney's Grand Californian Hotel and SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Anaheim
Beim Disney's California Adventure Park, mit separatem Eingang (nur für Hotelgäste) in den Park. Zu Fuss durch...
Hyatt Regency Orange CountyHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Anaheim
In der Nähe des Anaheim Convention Centers gelegen und etwa 1.5 Kilometer vom Disneyland entfernt. Shuttle-Transport...
Sheraton Park Hotel at the Anaheim ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Anaheim
Nur einen Kilometer von Disneyland entfernt, befindet sich dieses Erstklasshotel in einem Park.

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