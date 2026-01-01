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Pismo Beach, Kalifornien, USA

Reisen nach Pismo Beach

Surfen in einer der schönsten Städtchens Kaliforniens

Zu den schönsten Städten an der kalifornischen Westküste zwischen Los Angeles und San Francisco zählt Pismo Beach. Pismo Beach ist ein wahres Paradies für Surfer und Strandliebhaber, welches Sie mit seiner schönen Strandpromenade und dem weit in den Pazifik ragenden Pier begeistern wird. Ein kleines Stück südlich des kleinen Orts finden Sie den die Oceano Dunes Natural Preserve, eines der wenigen Dünengebiete in dieser Region. Erfahren Sie mehr über die berühmte Muschelsuppe im Ort und erhalten Sie den besten Tipp für Ihre Unterkunft von unseren USA Spezialisten.

Seacrest Oceanfront HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Pismo Beach
Auf den Klippen von Pismo Beach mit Aussicht auf den Pazifik und direktem Strandzugang liegt dieses Mittelklassehotel...
Shore Cliff HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Pismo Beach
Das Hotel befindet sich auf einer Klippe mit Ausblick auf den Pazifik. Der Strand von Pismo Beach ist ca. 20...

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