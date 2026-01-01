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Sonoma Valley, Kalifornien, USA

Sonoma Valley Hotels im Überblick

Weine und auserlesene Restaurants – perfekt für Gourmets

Das Sonoma-Tal, oder Tal des Mondes, wie es genannt wird, grenzt im Osten an die Mayacamas und im Westen an die Sonoma-Bergkette. Hier im fruchtbaren Tal üben die Winzer ihr Handwerk aus, die Feinschmecker strömen zu exquisiten Restaurants, und in der 13.000 Hektar umfassenden Parklandschaft gibt es jede Menge Abenteuer zu erleben. Von San Francisco aus leicht erreichbar, beginnen die meisten Fahrten in der Gegend in der Stadt Sonoma selbst, mit ihrem herrlichen Stadtplatz, den lustigen Verkostungsräumen und den ausgezeichneten Restaurants. Lassen Sie sich von unseren Nordamerika Experten beraten. Kontaktieren Sie uns!

The Fairmont Sonoma Mission Inn & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Sonoma Valley
Ca. 5 Kilometer von Sonoma's Stadtzentrum entfernt inmitten des Weinanbaugebiets.
The Lodge at Sonoma Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Sonoma Valley
Am Rande des Örtchens Sonoma gelegen. Zu den Boutiquen, Restaurants und Cafés sind es nur wenige Gehminuten.

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