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Big Sur, Kalifornien, USA

Big Sur Reisen in Kalifornien

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Big Sur bedeutet rohe Schönheit und eine intensive maritime Energie. Big Sur ist ein Küstenstreifen entlang des berühmten Highway 1 zwischen San Simeon im Süden und Carmel im Norden. Er liegt zwischen der Santa Lucia-Kette und dem Pazifik und besonders der erste Blick auf die zerklüftete, unberührte Küste ist ein einmaliger Moment. In den 1950er und 60er Jahren wurde Big Sur ein Rückzugsort für Künstler und Schriftsteller.

Heute zieht Big Sur selbsternannte Künstler, Mystiker des neuen Zeitalters, Hippies und Grossstädter an, die diesen smaragdgrünen Rand des Kontinents ausstecken und tiefer über ihn nachdenken wollen. Tipps für Ihre Unterkunft in Kalifornien erhalten Sie von unseren USA Spezialisten!

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