Monterey Hotels im Überblick
Seelöwen, Fisherman`s Wharf und weltberühmte Golfplätze
The Inn at Spanish Bay
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Pebble Beach
Mehrmals als bestes Hotel der USA gewählt, liegt es inmitten der Golfanlage von Pebble Beach auf einer Anhöhe mit...
Hyatt Regency Monterey Resort & Spa on Del Monte
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Monterey
Beim Golfplatz in Old Del Monte. Ca. 3 km von der Innenstadt Montereys und 1,5 km vom Strand entfernt.
Hotel Pacific
Preis auf Anfrage
Monterey
Das hübsche Boutiquehotel liegt zentral zwischen Cannery Row und Innenstadt.
Victorian Inn
Preis auf Anfrage
Monterey
Das gemütliche Inn im viktorianischen Stil befindet sich wenige Schritte von der Cannery Row sowie von Restaurants...
Bahamas Ferien
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