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Monterey, Kalifornien, USA

Monterey Hotels im Überblick

Seelöwen, Fisherman`s Wharf und weltberühmte Golfplätze

Die Halbinsel Monterey, welche an drei Seiten vom Pazifik gesäumt wird, bietet zugleich windgepeitschte Strände und windstille Buchten, feine aber auch einfache Restaurants sowie Hotels und das weltberühmte Monterey Bay Aquarium mit seinen psychedelischen Quallen und Adlerrochen-Streichelbecken. Das Zentrum mit seinem Historic State Park befindet sich nahe der Fisherman’s Wharf, von dort können Sie bequem die 1,5 km bis Cannery Row am Meer entlanglaufen. Golf-Fans werden begeistert sein, befindet sich doch der geschichtsträchtige und weltberühmte Golfplatz „Pebble Beach“ in Monterey.

Ein Besuch von Monterey empfehlen unsere Experten auch auf USA Mietwagenrundreisen. Planen Sie dabei unbedingt einen ganzen Tag für den 17-Mile Drive mit ein, dem praktisch unverbauten Küstenabschnitt mit romantischen Aussichtspunkten und faszinierenden Naturdenkmälern. Erfahren Sie mehr und kontaktieren Sie unsere Nordamerika Spezialisten!

The Inn at Spanish BayHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Pebble Beach
Mehrmals als bestes Hotel der USA gewählt, liegt es inmitten der Golfanlage von Pebble Beach auf einer Anhöhe mit...
Hyatt Regency Monterey Resort & Spa on Del MonteHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Monterey
Beim Golfplatz in Old Del Monte. Ca. 3 km von der Innenstadt Montereys und 1,5 km vom Strand entfernt.
Hotel PacificHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Monterey
Das hübsche Boutiquehotel liegt zentral zwischen Cannery Row und Innenstadt.
Victorian Inn
Preis auf Anfrage
Monterey
Das gemütliche Inn im viktorianischen Stil befindet sich wenige Schritte von der Cannery Row sowie von Restaurants...

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