Palm Springs: Wüstenoase im Coachella Valley

Palm Springs liegt gut zwei Autostunden östlich von Los Angeles im Coachella Valley, einer von schroffen Bergketten eingefassten Wüstenebene im Süden Kaliforniens. Der Ort hat sich seinen entspannten Charakter bewahrt: flache Häuser im Mid-Century-Stil, Palmenalleen und der Palm Canyon Drive mit Galerien, Boutiquen und Restaurants prägen das Strassenbild. Wer hier Ferien macht, sucht nicht Sightseeing im Minutentakt, sondern Sonne, Pool und Musse – ideal als Verschnaufpause auf einer Rundreise durch Kalifornien.

Golferinnen und Golfer finden im Tal eine grosse Dichte an Plätzen, dazu kommen Spas und Wellnessangebote in den Nachbarorten Palm Desert, Rancho Mirage und Indian Wells.

Beste Reisezeit und Ausflüge

Die angenehmste Zeit für Palm Springs sind die Monate Oktober bis Mai mit warmen Tagen und milden Abenden. Im Hochsommer steigen die Temperaturen in der Wüste regelmässig über 40 Grad – dann spielt sich das Leben am Pool und in klimatisierten Räumen ab. Lohnende Ausflüge führen in die Indian Canyons mit ihren Palmenoasen und Wanderwegen sowie in den nahen Joshua-Tree-Nationalpark, dessen bizarre Felslandschaften sich als Tagesausflug erkunden lassen – einer von vielen Nationalparks im Westen der USA.

Dank der Lage an der Interstate 10 ist Palm Springs mit dem Mietwagen einfach erreichbar und lässt sich gut mit Los Angeles oder San Diego kombinieren. Unsere USA-Spezialisten bauen den Wüstenstopp so in Ihre Route ein, dass er zum Rhythmus Ihrer Reise passt.