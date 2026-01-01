Palms Springs Reisen
Sonne, Spass und Hollywood
Parker Palm Springs
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Palm Springs
Einzigartiges Erstklasshotel in reizvoller Landschaft. Das Stadtzentrum von Palm Springs liegt 3,2 km entfernt.
JW Marriott Desert Springs Resort & Spa
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Palm Desert
Dieses traumhaft gelegene Resort liegt ca. 20 km von Palm Springs entfernt, inmitten einer Palmenoase in Palm Desert.
Hyatt Regency Indian Wells Resort & Spa
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Indian Wells
Das Resort liegt in Indian Wells, am Fuss der San Jacinto-Mountains, ca. 32 km von Palm Springs entfernt. Gleich...
Tommy Bahama Miramonte Resort & Spa
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Indian Wells
Der Joshua Tree Nationalpark liegt im Süden Kaliforniens. Dank über 300 Sonnentagen im Jahr beheimatet er eine...
La Quinta Resort & Club
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Palm Springs
Umgeben von Wüste, versteckt zwischen üppigen Palman und farbigen Sträuchern liegt das Golfhotel La Quinta Resort am...
Omni Rancho Las Palmas Resort & Spa
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Palm Springs
Oasen liegen in der Wüste und sind Inseln der Erholung und der Rast. Es gibt Wasser und viel Grün – das...
Palm Springs: Wüstenoase im Coachella Valley
Palm Springs liegt gut zwei Autostunden östlich von Los Angeles im Coachella Valley, einer von schroffen Bergketten eingefassten Wüstenebene im Süden Kaliforniens. Der Ort hat sich seinen entspannten Charakter bewahrt: flache Häuser im Mid-Century-Stil, Palmenalleen und der Palm Canyon Drive mit Galerien, Boutiquen und Restaurants prägen das Strassenbild. Wer hier Ferien macht, sucht nicht Sightseeing im Minutentakt, sondern Sonne, Pool und Musse – ideal als Verschnaufpause auf einer Rundreise durch Kalifornien.
Golferinnen und Golfer finden im Tal eine grosse Dichte an Plätzen, dazu kommen Spas und Wellnessangebote in den Nachbarorten Palm Desert, Rancho Mirage und Indian Wells.
Beste Reisezeit und Ausflüge
Die angenehmste Zeit für Palm Springs sind die Monate Oktober bis Mai mit warmen Tagen und milden Abenden. Im Hochsommer steigen die Temperaturen in der Wüste regelmässig über 40 Grad – dann spielt sich das Leben am Pool und in klimatisierten Räumen ab. Lohnende Ausflüge führen in die Indian Canyons mit ihren Palmenoasen und Wanderwegen sowie in den nahen Joshua-Tree-Nationalpark, dessen bizarre Felslandschaften sich als Tagesausflug erkunden lassen – einer von vielen Nationalparks im Westen der USA.
Dank der Lage an der Interstate 10 ist Palm Springs mit dem Mietwagen einfach erreichbar und lässt sich gut mit Los Angeles oder San Diego kombinieren. Unsere USA-Spezialisten bauen den Wüstenstopp so in Ihre Route ein, dass er zum Rhythmus Ihrer Reise passt.
Häufige Fragen zu Palm Springs Reisen
Palm Springs: Wüstenoase mit Architekturgeschichte
Zwei Autostunden östlich von Los Angeles liegt am Fuss des San-Jacinto-Massivs eine Stadt, die in den 1950er-Jahren zum Rückzugsort Hollywoods wurde.
Mid-Century-Modern-Architektur
Nirgends stehen so viele erhaltene Bauten dieser Epoche wie hier: flache Dächer, Glasfronten, Steinwände. Häuser von Richard Neutra, Albert Frey und John Lautner lassen sich auf geführten Touren oder per Karte selbstständig ablaufen. Im Februar widmet sich die Modernism Week ganz diesem Erbe.
Die Aerial Tramway
Eine Drehgondel überwindet auf zweieinhalb Kilometern rund 2000 Höhenmeter und setzt Sie im Nadelwald des Mount San Jacinto ab. Der Temperatursturz beträgt oft zwanzig Grad – im Sommer der schnellste Weg aus der Wüstenhitze.
Joshua Tree und die Coachella Valley
Eine knappe Autostunde nordöstlich beginnt der Joshua-Tree-Nationalpark mit seinen bizarren Yucca-Palmen und Granitfelsen. Im Tal selbst reihen sich über hundert Golfplätze, dazu Palm Canyon mit Palmenoasen der Agua Caliente.
Häufige Fragen zu Palm Springs Reisen
Die angenehmste Zeit für Palm Springs sind die Monate Oktober bis Mai mit warmen Tagen, milden Abenden und viel Sonne. Im Hochsommer steigen die Temperaturen in der Wüste regelmässig über 40 Grad – dann spielt sich das Leben vor allem am Pool und in klimatisierten Räumen ab. Weitere Ideen für Ihre Route finden Sie auf unserer Seite zu Kalifornien.
Palm Springs liegt an der Interstate 10, gut zwei Autostunden östlich von Los Angeles, und lässt sich ideal mit dem Mietwagen in eine Kalifornien-Route einbauen – etwa zwischen Los Angeles, San Diego und dem Joshua-Tree-Nationalpark. Passende Routenvorschläge finden Sie bei unseren USA Mietwagenrundreisen.
Palm Springs ist berühmt für seine Mid-Century-Architektur aus den 1950er- und 1960er-Jahren, den Palm Canyon Drive mit Galerien, Boutiquen und Restaurants sowie die entspannte Wüstenatmosphäre im Coachella Valley. Dazu kommen die Palmenoasen der Indian Canyons, die Aerial Tramway hinauf in die Bergwelt der San Jacinto Mountains und der nahe Joshua-Tree-Nationalpark mit seinen bizarren Felslandschaften.
Eine knappe Autostunde nordöstlich. Der Nationalpark mit seinen Yucca-Palmen und Granitfelsen lässt sich gut als Tagesausflug besuchen.
Eine Drehgondel, die auf zweieinhalb Kilometern rund 2000 Höhenmeter überwindet und im Nadelwald des Mount San Jacinto endet. Der Temperatursturz beträgt oft zwanzig Grad.
Die Stadt besitzt eine der weltweit dichtesten Sammlungen erhaltener Mid-Century-Modern-Bauten von Richard Neutra, Albert Frey und John Lautner. Im Februar widmet sich die Modernism Week diesem Erbe.
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