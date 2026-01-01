Das Highlight der idyllischen Küstenstadt Morro Bay ist ein gewaltiger, uralter Felsbrocken vulkanischen Ursprungs, der ansehnlich mitten aus dem Meer ragt. Der als Morro Rock bekannte Felsen ragt 175 Meter über den Ozean hinaus und verleiht diesem Hafen ein ganz Besonderes Highlight. Morro Bay wurde darüber hinaus zu einem der besten Orte für Vogelbeobachter erklärt. Mehr über dieses auch als Wanderparadies bekannte Örtchen erfahren Sie von unseren USA Reisexperten.