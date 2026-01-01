Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen
Morro Bay, Kalifornien, USA

Reisen nach Morro Bay Kalifornien

Der berühmte Felsen

Das Highlight der idyllischen Küstenstadt Morro Bay ist ein gewaltiger, uralter Felsbrocken vulkanischen Ursprungs, der ansehnlich mitten aus dem Meer ragt. Der als Morro Rock bekannte Felsen ragt 175 Meter über den Ozean hinaus und verleiht diesem Hafen ein ganz Besonderes Highlight. Morro Bay wurde darüber hinaus zu einem der besten Orte für Vogelbeobachter erklärt. Mehr über dieses auch als Wanderparadies bekannte Örtchen erfahren Sie von unseren USA Reisexperten.

Inn at Morro BayHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Morro Bay
Die Unterkunft ist nur 3 km vom Morro Bay State Park entfernt. Die Innenstadt mit zahlreichen Restaurants und Cafés...
Blue Sail Inn
Preis auf Anfrage
Morro Bay
Etwas erhöht und mit wunderbarem Blick über die Morro Bay und den Morro Bay State Park.

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Amerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren