San Simeon vereint architektonische Opulenz mit der Schönheit der Natur. Genau auf halber Strecke zwischen Los Angeles und San Francisco liegt die charmante Küstenstadt. Die Stadt lockt mit ihrem weltberühmten Herrenhaus. Hearst Castle, ein strahlendes Beispiel der Extravaganz des Gilded Age. Es gibt viele Arten, die strandige Schönheit von San Simeon zu erkunden. Bei der Piedras Blancas Elephant Seal Rookery ist der Strand voll von Seeelefanten.

Aber auch sonst bieten die Strände von San Simeon viele tolle Möglichkeiten, wie Kajaken oder Windsurfen. Erhalten Sie auch einen Tipp für eine Weinverkostung von unseren USA Spezialisten. Kontaktieren Sie uns.