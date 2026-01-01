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San Simeon, Kalifornien, USA

San Simeon Reisen

Wunderbare Natur und ein weltberühmtes Herrenhaus

San Simeon vereint architektonische Opulenz mit der Schönheit der Natur. Genau auf halber Strecke zwischen Los Angeles und San Francisco liegt die charmante Küstenstadt. Die Stadt lockt mit ihrem weltberühmten Herrenhaus. Hearst Castle, ein strahlendes Beispiel der Extravaganz des Gilded Age. Es gibt viele Arten, die strandige Schönheit von San Simeon zu erkunden. Bei der Piedras Blancas Elephant Seal Rookery ist der Strand voll von Seeelefanten.

Aber auch sonst bieten die Strände von San Simeon viele tolle Möglichkeiten, wie Kajaken oder Windsurfen. Erhalten Sie auch einen Tipp für eine Weinverkostung von unseren USA Spezialisten. Kontaktieren Sie uns.

Cavalier Oceanfront ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
San Simeon
Nur wenige Fahrminuten vom bekannten Hearst Castle in San Simeon am Highway 1 gelegen.
Cambria Pines LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Cambria
Im Örtchen Cambria gelegen. Zum Zentrum mit diversen Restaurants, Bars und Cafés sind es ca. 15 Minuten zu Fuss.
Oceanpoint RanchHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Cambria
Zwischen Highway 1 und Leffingwell Landing Park gelegen. Spazierwege führen durch diesen Park an die Felsküste. Mit...

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