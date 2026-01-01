Dana Point ist der südliche Startpunkt des kalifornischen Highway 1 und bietet dramatische Prachtkulissen. Darüber hinaus ist die Strandstadt das Mekka für Walbeobachtungen, übrigens fast das ganze Jahr über. Viele der Hotels und Restaurants in Dana Point liegen auf Klippen über dem Hafen oder sogar direkt auf dem Wasser, etwa Waterman’s Harbor mit seinen nachhaltigen, aus lokalem Fisch und Meeresfrüchten zubereiteten Gerichten, oder der fangfrische, über Mesquite-Holz gegrillte Fisch. Einen klassischen Ausblick bietet ein Spaziergang entlang des Bluff Top Trail. Geheimtipps zu Restaurants und Hotels erfahren Sie von USA Spezialisten!