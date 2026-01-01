Mit seiner beeindruckenden Kunstszene und seiner prachtvollen Küste ist die kleine Stadt Laguna Beach auf jeden Fall einen Besuch wert. Die Innenstadt bietet Dutzende von Galerien, Im gläsernen Laguna Art Museum sind Arbeiten kalifornischer Künstler sowie Werke ausgestellt, die das Leben im Golden State darstellen. Eine beinah zehn Kilometer lange Küste lockt mit romantischen Buchten, Klippen und vielfältigen Aktivitäten. Unser Tipp: Eine Wanderung zum Top of the World, von dem Sie im Sommer und Herbst Blauwale, Finnwale und Zwergwale entdecken können. Kontaktieren Sie unsere USA Spezialisten und erfahren Sie mehr über Laguna Beach!