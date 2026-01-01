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Laguna Beach, Kalifornien, USA

Laguna Beach Reisen in Kalifornien

Strandstadt mit Luxus-Flair – buchen Sie beim Spezialisten

Mit seiner beeindruckenden Kunstszene und seiner prachtvollen Küste ist die kleine Stadt Laguna Beach auf jeden Fall einen Besuch wert. Die Innenstadt bietet Dutzende von Galerien, Im gläsernen Laguna Art Museum sind Arbeiten kalifornischer Künstler sowie Werke ausgestellt, die das Leben im Golden State darstellen. Eine beinah zehn Kilometer lange Küste lockt mit romantischen Buchten, Klippen und vielfältigen Aktivitäten. Unser Tipp: Eine Wanderung zum Top of the World, von dem Sie im Sommer und Herbst Blauwale, Finnwale und Zwergwale entdecken können. Kontaktieren Sie unsere USA Spezialisten und erfahren Sie mehr über Laguna Beach!

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Preis auf Anfrage
Laguna Beach
Das Hotel liegt direkt am Strand des malerischen Laguna Beach unweit von Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten.

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