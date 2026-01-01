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Santa Barbara, Kalifornien, USA

Santa Barbara Hotels: unsere Auswahl

Bestes Klima, herzliche Menschen und pure Lebensfreude

Perfektes Wetter, wundervolle Gebäude, exquisite Bars und Restaurants sowie Aktivitäten für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel machen Santa Barbara zu einem grossartigen Ort zum Leben, wie Ihnen die Einheimischen stolz erzählen werden sind ein Muss für Ihre Ferien in Südkalifornien. Schauen Sie sich zuerst die spanische Missionskirche an, schlendern Sie die kilometerlange Strandpromenade entlang oder fahren Sie mit einem der Whalewatching-Boote hinaus aufs Meer. Santa Barbara ist eine der lohnenswertesten Städte der Westküste der USA. Sie möchten den ein oder anderen Geheimtipp? Lassen Sie sich von unseren Nordamerika Spezialisten beraten!

Belmond El EncantoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Santa Barbara
Oberhalb von Santa Barbara gelegen mit wunderschönem Panoramablick auf den Pazifik und Santa Barbara. Die Mission von...
Hotel CalifornianHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Santa Barbara
Nur durch den Cabrillo Boulevard vom Strand getrennt, befi ndet sich die Unterkunft an bester Lage.
Harbor View InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Santa Barbara
Nur durch die Uferstrasse «Cabrillo Boulevard » vom Strand getrennt. Zum Santa Barbara Pier und zur bekannten State...
Hotel Milo Santa BarbaraHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Santa Barbara
Das Hotel befindet sich an zentraler Lage, nur wenige Schritte vom Regan Ranch Center entfernt. Diverse...
Simpson House InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Santa Barbara
Die hübsche Oase im viktorianischen Stil liegt im ruhigen Quartier von Alameda Park. Zur Old Mission sind es ca. 15...
Inn By The HarborHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Santa Barbara
Dieses gemütliche, im spanischen Kolonialstil eingerichtete Hotel liegt 3 Querstrassen vom Strand entfernt. Zum Santa...
Hotel Virginia Santa BarbaraHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Santa Barbara
Das Hotel befindet sich im Zentrum von Santa Barbara in unmittelbarer Nähe zahlreicher Restaurants, Bars, Cafés und...
Beachside InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Santa Barbara
Das Hotel liegt im südlichen Teil von Santa Barbara, nur wenige Gehminuten vom Strand, Hafen und dem Pier entfernt.
Avania Inn of Santa BarbaraHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Santa Barbara
Nur einen Block vom Strand entfernt. Das Moxi Museum, die Amtrak-Station, das Pier sowie Restaurants und Bars...
Montecito Inn
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Santa Barbara
Ungefähr 10 Autominuten vom Zentrum Santa Barbaras im exklusiven Montecito gelegen.

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