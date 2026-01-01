Perfektes Wetter, wundervolle Gebäude, exquisite Bars und Restaurants sowie Aktivitäten für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel machen Santa Barbara zu einem grossartigen Ort zum Leben, wie Ihnen die Einheimischen stolz erzählen werden sind ein Muss für Ihre Ferien in Südkalifornien. Schauen Sie sich zuerst die spanische Missionskirche an, schlendern Sie die kilometerlange Strandpromenade entlang oder fahren Sie mit einem der Whalewatching-Boote hinaus aufs Meer. Santa Barbara ist eine der lohnenswertesten Städte der Westküste der USA. Sie möchten den ein oder anderen Geheimtipp? Lassen Sie sich von unseren Nordamerika Spezialisten beraten!