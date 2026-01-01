Santa Barbara Hotels: unsere Auswahl
Bestes Klima, herzliche Menschen und pure Lebensfreude
Belmond El Encanto
Preis auf Anfrage
Santa Barbara
Oberhalb von Santa Barbara gelegen mit wunderschönem Panoramablick auf den Pazifik und Santa Barbara. Die Mission von...
Hotel Californian
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Santa Barbara
Nur durch den Cabrillo Boulevard vom Strand getrennt, befi ndet sich die Unterkunft an bester Lage.
Harbor View Inn
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Santa Barbara
Nur durch die Uferstrasse «Cabrillo Boulevard » vom Strand getrennt. Zum Santa Barbara Pier und zur bekannten State...
Hotel Milo Santa Barbara
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Santa Barbara
Das Hotel befindet sich an zentraler Lage, nur wenige Schritte vom Regan Ranch Center entfernt. Diverse...
Simpson House Inn
Preis auf Anfrage
Santa Barbara
Die hübsche Oase im viktorianischen Stil liegt im ruhigen Quartier von Alameda Park. Zur Old Mission sind es ca. 15...
Inn By The Harbor
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Santa Barbara
Dieses gemütliche, im spanischen Kolonialstil eingerichtete Hotel liegt 3 Querstrassen vom Strand entfernt. Zum Santa...
Hotel Virginia Santa Barbara
Preis auf Anfrage
Santa Barbara
Das Hotel befindet sich im Zentrum von Santa Barbara in unmittelbarer Nähe zahlreicher Restaurants, Bars, Cafés und...
Beachside Inn
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Santa Barbara
Das Hotel liegt im südlichen Teil von Santa Barbara, nur wenige Gehminuten vom Strand, Hafen und dem Pier entfernt.
Avania Inn of Santa Barbara
Preis auf Anfrage
Santa Barbara
Nur einen Block vom Strand entfernt. Das Moxi Museum, die Amtrak-Station, das Pier sowie Restaurants und Bars...
Montecito Inn
Preis auf Anfrage
Santa Barbara
Ungefähr 10 Autominuten vom Zentrum Santa Barbaras im exklusiven Montecito gelegen.
Bahamas Ferien
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