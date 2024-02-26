Mississippi Raddampfer - Lower Mississippi ab New Orleans
Mississippi Raddampfer - Lower Mississippi ab New Orleans
Preis auf Anfrage
Highlights:
- New Orleans
- St. Francisville - die malerische Stadt auf den Klippen
- Natchez - Das Zentrum des Vorbürgerkrieges
- Vicksburg - Mischung aus Alt & Neu
- Greenville - Der Heimatort vieler Künstlern
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag New Orleans, Louisiana
Individuelle Anreise nach New Orleans und Übernachtung in einem Erstklasshotel.
2. Tag New Orleans
Transfer zum Schiff. Einschiffung am Nachmittag. Willkommensdinner an Bord.
3. Tag Nottoway Plantation
Steigen Sie aus und tauche Sie in die Geschichte des 1859 erbauten Herrenhauses ein. Die Tour führt Sie durch das riesige Anwesen, vorbei an über 200 Jahre alten Bäumen und durch mehr als 60 Zimmer.
4. Tag St. Francisville oder Pointe Coupee (New Roads)
St. Francisville ist eine malerische Stadt auf den Klippen des Mississippi Rivers. In etwa 140 Gebäude aus dem National Register, schöne Plantagen und eine geschäftige Main Street gehören zu den Höhepunkten. New Roads, ebenfalls mit reicher Geschichte, wurde 1776 von den Spaniern erbaut.
5. Tag Natchez
Natchez ist das Zentrum des Vorbürgerkriegs. Zahlreiche liebevoll restaurierten Villen und Herrenhäuser können hier bestaunt werden. Besuchen Sie das historische Jefferson College oder schlendern Sie über den Natchez Pfad entlang des mächtigen Flusses.
6. Tag Vicksburg
Entdecken Sie in Vicksburg eine einzigartige Mischung aus Alt und Neu. Eine Stadt, die mit der lokalen Kultur, Charakter, Kunst und Unterhaltung einiges zu bieten hat.
7. Tag Greenville
Besuchen Sie heute das wunderschöne Städtchen Greenville, Heimat vieler Autoren, Musiker und Künstler.
8. Tag Auf dem Fluss
Erholung an Bord.
9. Tag Memphis
Ausschiffung und individuelle Weiterreise.
Kreuzfahrt 9 Tage ab New Orleans bis Memphis
- 1 Übernachtung vor der Einschiffung in einem Erstklasshotel in New Orleans oder Memphis inkl. Transfer zum Schiff
- 7 Nächte an Bord in der gebuchten Kategorie
- Tägliche Landausflüge
- Vollpension inklusive einer umfangreichen Weinkarte, erlesene Spirituosen, lokale Biere und Kaffeespezialitäten
- Freie Restaurantwahl
- 24-Stunden Zimmerservice
- Unbegrenztes WLAN
- Tägliches Unterhaltungsprogramm
- Hafentaxen
- Trinkgelder an Bord
- Premium Ausflüge
- Trinkgelder für Guides und Fahrer auf den Ausflügen
- Diese Kreuzfahrt kann auch von Memphis bis New Orleans gebucht werden. (Variante B)
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage