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Mississippi Raddampfer - Lower Mississippi ab New Orleans

Es gibt keine bessere Möglichkeit, eine Mississippi Kreuzfahrt zu geniessen und mehr über die Geschichte, das Erbe und die Kultur der Südstaaten zu lernen, als auf einer Reise an Bord eines echten Raddampfers wie der American Queen. Schlendern Sie durch die charmanten und lebendigen Städte der Südstaaten. Entdecken Sie historische Häfen wie New Orleans, Natchez und Vicksburg. Auch die Musik der Südstaaten wird Sie auf dieser Reise begleiten.

Von Jazz, Blues, Soul und Rock ’n’ Roll ist für Jeden etwas dabei.

Reisedaten
Variante A
24.02. - 04.03.2024
09.03. - 17.03.2024
23.04. - 01.05.2024
06.04. - 14.04.2024
20.04. - 28.04.2024
04.05. - 12.05.2024
18.05. - 26.05.2024
01.06. - 09.06.2024
25.08. - 02.09.2024
08.09. - 16.09.2024
22.09. - 30.09.2024
06.10. - 14.10.2024
19.10. - 27.10.2024
02.11. - 10.11.2024
16.11. - 24.11.2024
30.11. - 08.12.2024
14.12. - 22.12.2024

Variante B
18.02. - 26.02.2024
02.03. - 10.03.2024
16.03. - 24.03.2024
30.03. - 07.04.2024
13.04. - 21.04.2024
27.04. - 05.05.2024
11.05.

- 19.05.2024
25.05. - 02.06.2024
09.06. - 17.06.2024
01.09. - 09.09.2024
15.09. - 23.09.2024
29.09. - 07.10.2024
13.10. - 21.10.2024
26.10. - 03.11.2024
09.11. - 17.11.2024
23.11. - 01.12.2024
07.12. - 15.12.2024
08.12. - 16.12.2024
21.12. - 29.12.2024

Mississippi Raddampfer - Lower Mississippi ab New Orleans
Preis auf Anfrage
Highlights:
- New Orleans
- St. Francisville - die malerische Stadt auf den Klippen
- Natchez - Das Zentrum des Vorbürgerkrieges
- Vicksburg - Mischung aus Alt & Neu
- Greenville - Der Heimatort vieler Künstlern
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag New Orleans, Louisiana

Individuelle Anreise nach New Orleans und Übernachtung in einem Erstklasshotel.

2. Tag New Orleans

Transfer zum Schiff. Einschiffung am Nachmittag. Willkommensdinner an Bord.

3. Tag Nottoway Plantation

Steigen Sie aus und tauche Sie in die Geschichte des 1859 erbauten Herrenhauses ein. Die Tour führt Sie durch das riesige Anwesen, vorbei an über 200 Jahre alten Bäumen und durch mehr als 60 Zimmer.

4. Tag St. Francisville oder Pointe Coupee (New Roads)

St. Francisville ist eine malerische Stadt auf den Klippen des Mississippi Rivers. In etwa 140 Gebäude aus dem National Register, schöne Plantagen und eine geschäftige Main Street gehören zu den Höhepunkten. New Roads, ebenfalls mit reicher Geschichte, wurde 1776 von den Spaniern erbaut.

5. Tag Natchez

Natchez ist das Zentrum des Vorbürgerkriegs. Zahlreiche liebevoll restaurierten Villen und Herrenhäuser können hier bestaunt werden. Besuchen Sie das historische Jefferson College oder schlendern Sie über den Natchez Pfad entlang des mächtigen Flusses.

6. Tag Vicksburg

Entdecken Sie in Vicksburg eine einzigartige Mischung aus Alt und Neu. Eine Stadt, die mit der lokalen Kultur, Charakter, Kunst und Unterhaltung einiges zu bieten hat.

7. Tag Greenville

Besuchen Sie heute das wunderschöne Städtchen Greenville, Heimat vieler Autoren, Musiker und Künstler.

8. Tag Auf dem Fluss

Erholung an Bord.

9. Tag Memphis

Ausschiffung und individuelle Weiterreise.

Kreuzfahrt 9 Tage ab New Orleans bis Memphis
Im Preis inbegriffen
  • 1 Übernachtung vor der Einschiffung in einem Erstklasshotel in New Orleans oder Memphis inkl. Transfer zum Schiff
  • 7 Nächte an Bord in der gebuchten Kategorie
  • Tägliche Landausflüge
  • Vollpension inklusive einer umfangreichen Weinkarte, erlesene Spirituosen, lokale Biere und Kaffeespezialitäten
  • Freie Restaurantwahl
  • 24-Stunden Zimmerservice
  • Unbegrenztes WLAN
  • Tägliches Unterhaltungsprogramm
  • Hafentaxen
  • Trinkgelder an Bord
Im Preis nicht inbegriffen
  • Premium Ausflüge
  • Trinkgelder für Guides und Fahrer auf den Ausflügen
Hinweise
  • Diese Kreuzfahrt kann auch von Memphis bis New Orleans gebucht werden. (Variante B)

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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