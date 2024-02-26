Mississippi Raddampfer - Lower Mississippi ab New Orleans

Es gibt keine bessere Möglichkeit, eine Mississippi Kreuzfahrt zu geniessen und mehr über die Geschichte, das Erbe und die Kultur der Südstaaten zu lernen, als auf einer Reise an Bord eines echten Raddampfers wie der American Queen. Schlendern Sie durch die charmanten und lebendigen Städte der Südstaaten. Entdecken Sie historische Häfen wie New Orleans, Natchez und Vicksburg. Auch die Musik der Südstaaten wird Sie auf dieser Reise begleiten.

Von Jazz, Blues, Soul und Rock ’n’ Roll ist für Jeden etwas dabei.



Reisedaten

Variante A

24.02. - 04.03.2024

09.03. - 17.03.2024

23.04. - 01.05.2024

06.04. - 14.04.2024

20.04. - 28.04.2024

04.05. - 12.05.2024

18.05. - 26.05.2024

01.06. - 09.06.2024

25.08. - 02.09.2024

08.09. - 16.09.2024

22.09. - 30.09.2024

06.10. - 14.10.2024

19.10. - 27.10.2024

02.11. - 10.11.2024

16.11. - 24.11.2024

30.11. - 08.12.2024

14.12. - 22.12.2024



Variante B

18.02. - 26.02.2024

02.03. - 10.03.2024

16.03. - 24.03.2024

30.03. - 07.04.2024

13.04. - 21.04.2024

27.04. - 05.05.2024

11.05.

- 19.05.2024

25.05. - 02.06.2024

09.06. - 17.06.2024

01.09. - 09.09.2024

15.09. - 23.09.2024

29.09. - 07.10.2024

13.10. - 21.10.2024

26.10. - 03.11.2024

09.11. - 17.11.2024

23.11. - 01.12.2024

07.12. - 15.12.2024

08.12. - 16.12.2024

21.12. - 29.12.2024