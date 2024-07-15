Mississippi Raddampfer - Upper Mississippi & Illinois River ab St. Louis
Mississippi Raddampfer - Upper Mississippi & Illinois River ab St. Louis
Preis auf Anfrage
ab St. Louis bis Minneapolis
Highlights:
-
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag St. Louis
Individuelle Anreise nach St. Louis und Übernachtung in einem Erstklasshotel.
2. Tag St. Louis
Transfer zum Schiff. Willkommensdinner an Bord.
3. Tag Hannibal
Der Ort liegt ca. 160 km nördlich von St. Louis und gilt als Wiege der amerikanischen Literatur. Hier verbrachte der bekannte Schriftsteller Mark Twain seine Kindheit und Jugendzeit. Die Stadt diente ihm als fiktive Vorlage seiner bekannten Romane über Tom Sawyer und Huckleberry Finn.
4. Tag An Bord
Erholung an Bord. Lassen Sie die Natur auf sich wirken.
5. Tag Bettendorf
Die ersten Sieder dieser Region waren überwiegend deutsche Einwanderer, die als Bauern, Facharbeiter und Kleinunternehmer hier ein neues Leben aufbauten. Heute haben sich insgesamt 4 Städte zu den sogenannten Quad Cities zusammengeschlossen. Ein Siedlermuseum und der Botanische Garten können besucht werden.
6. Tag Dubuque
Schön restaurierte viktorianische Häuser lassen sich hier bestaunen. Aber auch für Outdoor- Aktivitäten ist diese Region bekannt. Fahren Sie mit dem Fenelon Place Elevator, einer der kürzesten Standseilbahn der Welt, und bestaunen Sie die Aussicht.
7. Tag La Crosse
La Crosse liegt am bekannten Great River Road National Scenic Byway, eine der landschaftlich schönsten Strassen der USA. Die Stadt hat eine lange Geschichte in der Ära der Dampfschifffahrt.
8. Tag Red Wing
Die Hafenstadt bietet Ihnen viele Möglichkeiten in die Vergangenheit und Geschichte der Siedler und Pioniere einzutauchen. Einwanderer aus Deutschland, Irland und Schweden gingen hier ihrem Handwerk nach und es entstanden Mühlen, Fabriken und Werkstätten. Bekannt war die Stadt für ihre Gerberei und die Schuhherstellung. Hier wurde 1854 auch die erste Hochschule des Bundesstaates Minnesota gegründet.
9. Tag Minneapolis
Ausschiffung und individuelle Weiterreise.
Kreuzfahrt 9 Tage ab St. Louis bis Minneapolis
- 1 Übernachtung vor der Einschiffung in einem Erstklasshotel vor Einschiffung inkl. Transfer zum Schiff
- 7 resp. 14 Nächte an Bord in der gebuchten Kategorie
- Tägliche Landausflüge
- Vollpension inklusive einer umfangreichen Weinkarte, erlesene Spirituosen, lokale Biere und Kaffeespezialitäten
- Freie Restaurantwahl
- 24-Stunden Zimmerservice
- Unbegrenztes WLAN
- Tägliches Unterhaltungsprogramm
- Hafentaxen
- Trinkgelder an Bord
- Premium Ausflüge
- Trinkgelder für Guides und Fahrer auf den Ausflügen
- Diese Kreuzfahrt kann auch von Minneapolis nach St. Louis gebucht werden. (9 Tage, Variante B)
- Diese Kreuzfahrt kann auch von Minneapolis nach Orleans gebucht werden. (16 Tage, Variante C)
Preise
9 Tage / 8 Nächte Preis auf Anfrage