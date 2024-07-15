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Mississippi Raddampfer - Upper Mississippi & Illinois River ab St. Louis

Hoch aufragende Skylines von Städten wie St. Louis und Minneapolis stehen im Kontrast zu den üppigen Landschaften. Entdecken Sie Hannibal in Missouri, die Muse von Mark Twain, der diese schöne Region durch seine Schriften zum Leben erweckte. Beobachten Sie das Wappentier der USA, den Weisskopfseeadler oder geniessen Sie die Ruhe auf dem Fluss.

Reisedaten
Variante A
07.07. - 15.07.2024
21.07. - 29.07.2024
04.08. - 12.08.2024
17.08. - 25.08.2024
28.09. - 06.10.2024

Variante B
14.07. - 22.07.2024
28.07. - 05.08.2024
24.08. - 01.09.2024

Variante C
11.08. - 26.08.2024
05.10. - 20.10.2024
Mississippi Raddampfer - Upper Mississippi & Illinois River ab St. Louis
Preis auf Anfrage
ab St. Louis bis Minneapolis
Highlights:
-
Icon calendar 9 Tage / 8 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag St. Louis

Individuelle Anreise nach St. Louis und Übernachtung in einem Erstklasshotel.

2. Tag St. Louis

Transfer zum Schiff. Willkommensdinner an Bord.

3. Tag Hannibal

Der Ort liegt ca. 160 km nördlich von St. Louis und gilt als Wiege der amerikanischen Literatur. Hier verbrachte der bekannte Schriftsteller Mark Twain seine Kindheit und Jugendzeit. Die Stadt diente ihm als fiktive Vorlage seiner bekannten Romane über Tom Sawyer und Huckleberry Finn.

4. Tag An Bord

Erholung an Bord. Lassen Sie die Natur auf sich wirken.

5. Tag Bettendorf

Die ersten Sieder dieser Region waren überwiegend deutsche Einwanderer, die als Bauern, Facharbeiter und Kleinunternehmer hier ein neues Leben aufbauten. Heute haben sich insgesamt 4 Städte zu den sogenannten Quad Cities zusammengeschlossen. Ein Siedlermuseum und der Botanische Garten können besucht werden.

6. Tag Dubuque

Schön restaurierte viktorianische Häuser lassen sich hier bestaunen. Aber auch für Outdoor- Aktivitäten ist diese Region bekannt. Fahren Sie mit dem Fenelon Place Elevator, einer der kürzesten Standseilbahn der Welt, und bestaunen Sie die Aussicht.

7. Tag La Crosse

La Crosse liegt am bekannten Great River Road National Scenic Byway, eine der landschaftlich schönsten Strassen der USA. Die Stadt hat eine lange Geschichte in der Ära der Dampfschifffahrt.

8. Tag Red Wing

Die Hafenstadt bietet Ihnen viele Möglichkeiten in die Vergangenheit und Geschichte der Siedler und Pioniere einzutauchen. Einwanderer aus Deutschland, Irland und Schweden gingen hier ihrem Handwerk nach und es entstanden Mühlen, Fabriken und Werkstätten. Bekannt war die Stadt für ihre Gerberei und die Schuhherstellung. Hier wurde 1854 auch die erste Hochschule des Bundesstaates Minnesota gegründet.

9. Tag Minneapolis

Ausschiffung und individuelle Weiterreise.

Kreuzfahrt 9 Tage ab St. Louis bis Minneapolis
Im Preis inbegriffen
  • 1 Übernachtung vor der Einschiffung in einem Erstklasshotel vor Einschiffung inkl. Transfer zum Schiff
  • 7 resp. 14 Nächte an Bord in der gebuchten Kategorie
  • Tägliche Landausflüge
  • Vollpension inklusive einer umfangreichen Weinkarte, erlesene Spirituosen, lokale Biere und Kaffeespezialitäten
  • Freie Restaurantwahl
  • 24-Stunden Zimmerservice
  • Unbegrenztes WLAN
  • Tägliches Unterhaltungsprogramm
  • Hafentaxen
  • Trinkgelder an Bord
Im Preis nicht inbegriffen
  • Premium Ausflüge
  • Trinkgelder für Guides und Fahrer auf den Ausflügen
Hinweise
  • Diese Kreuzfahrt kann auch von Minneapolis nach St. Louis gebucht werden. (9 Tage, Variante B)
  • Diese Kreuzfahrt kann auch von Minneapolis nach Orleans gebucht werden. (16 Tage, Variante C)

Preise
9 Tage / 8 Nächte Preis auf Anfrage

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