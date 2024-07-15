1 . Tag St. Louis Individuelle Anreise nach St. Louis und Übernachtung in einem Erstklasshotel.

2 . Tag St. Louis Transfer zum Schiff. Willkommensdinner an Bord.

3 . Tag Hannibal Der Ort liegt ca. 160 km nördlich von St. Louis und gilt als Wiege der amerikanischen Literatur. Hier verbrachte der bekannte Schriftsteller Mark Twain seine Kindheit und Jugendzeit. Die Stadt diente ihm als fiktive Vorlage seiner bekannten Romane über Tom Sawyer und Huckleberry Finn.

4 . Tag An Bord Erholung an Bord. Lassen Sie die Natur auf sich wirken.

5 . Tag Bettendorf Die ersten Sieder dieser Region waren überwiegend deutsche Einwanderer, die als Bauern, Facharbeiter und Kleinunternehmer hier ein neues Leben aufbauten. Heute haben sich insgesamt 4 Städte zu den sogenannten Quad Cities zusammengeschlossen. Ein Siedlermuseum und der Botanische Garten können besucht werden.

6 . Tag Dubuque Schön restaurierte viktorianische Häuser lassen sich hier bestaunen. Aber auch für Outdoor- Aktivitäten ist diese Region bekannt. Fahren Sie mit dem Fenelon Place Elevator, einer der kürzesten Standseilbahn der Welt, und bestaunen Sie die Aussicht.

7 . Tag La Crosse La Crosse liegt am bekannten Great River Road National Scenic Byway, eine der landschaftlich schönsten Strassen der USA. Die Stadt hat eine lange Geschichte in der Ära der Dampfschifffahrt.

8 . Tag Red Wing Die Hafenstadt bietet Ihnen viele Möglichkeiten in die Vergangenheit und Geschichte der Siedler und Pioniere einzutauchen. Einwanderer aus Deutschland, Irland und Schweden gingen hier ihrem Handwerk nach und es entstanden Mühlen, Fabriken und Werkstätten. Bekannt war die Stadt für ihre Gerberei und die Schuhherstellung. Hier wurde 1854 auch die erste Hochschule des Bundesstaates Minnesota gegründet.

9 . Tag Minneapolis Ausschiffung und individuelle Weiterreise.