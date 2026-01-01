Südpazifik-Traum für grosse und kleine Entdecker ab Zürich
Südpazifik-Traum für grosse und kleine Entdecker ab Zürich
ab CHF 5790.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Traumstrände auf Hawaii
- Wunderschöne Südsee-Inseln
- Bay of Islands
- Blue Mountains
31 Tage / 30 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Zürich – Vancouver, Kanada
Flug mit renommierter Airline von Zürich nach Vancouver. Transfer zum Hotel und Übernachtung.
2. Tag Vancouver, Kanada
Frühstück und Check-out im Hotel. Transfer zum Hafen. Einschiffung in Vancouver. Sie übernachten im Hafen an Bord der Ovation of the Seas.
3. Tag Vancouver, Kanada – Erholung auf See
Um 1 Uhr morgens verlässt das Schiff den Hafen von Vancouver. Sie geniessen den ganzen Tag auf See.
4-7. Tag Erholung auf See
Geniessen Sie die Tage auf Hoher See.
8. Tag Honolulu, Hawaii (USA)
Honolulu lockt mit einem lebhaften Stadtleben, Traumstränden und einer reichen kulturellen Vielfalt.
9. Tag Erholung auf See
Nutzen Sie die Annehmlichkeiten Ihres schwimmenden Hotels.
10. Tag Kreuzen vor der Napali-Küste
Heute erleben Sie den nordwestlichen Küstenstreifen der hawaiianischen Insel Kauai.
11. Tag Honolulu, Hawaii (USA)
Am heutigen Tag haben Sie Zeit, einen weiteren Tag in der Hauptstadt Hawaiis zu verbringen.
12-16. Tag Erholung auf See
Lassen Sie die Seele baumeln und erholen Sie sich von den vielen Erlebnissen.
17. Tag Papeete, Tahiti
Willkommen in der Südsee! Entdecken Sie eine der schönsten Inseln der Welt.
18. Tag Moorea, Franz. Polynesien
Moorea ist eine faszinierende Insel, die eine Vielzahl von Aktivitäten wie Schnorcheln, Wandern und Bootstouren bietet.
19. Tag Raiatea, Franz. Polynesien
Raiatea, die zweitgrösste Insel Französisch-Polynesiens, ist ein verstecktes Juwel im Herzen des Südpazifiks.
20-24. Tag Erholung auf See
Geniessen Sie weitere freie Tag an Bord.
25. Tag Auckland, Neuseeland
Auckland beeindruckt mit seiner spektakulären Skyline, die vom markanten Sky Tower dominiert wird.
27-28. Tag Erholung auf See
Weitere Seetage warten auf Sie, bevor Sie in Australien, Ihrer Enddestination, ankommen.
29. Tag Sydney, Australien
Einfahrt in den Hafen von Sydney. Ausschiffung und anschliessend Transfer zum Hotel. Erkunden Sie Sydney auf eigene Faust.
30. Tag Sydney, Australien
Nach dem Frühstück erkunden Sie die majestätischen Blue Mountains, ein Naturwunder mit spektakulären Klippen, tiefen Schluchten und üppigen Wäldern.
31. Tag Sydney, Australien – Zürich
Am frühen Nachmittag fahren Sie zum Flughafen Sydney. Rückflug nach Zürich, wo Ihre Reise am 04.11.2024 endet.
Kreuzfahrt 31 Tage ab/bis Zürich
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension im Hauptrestaurant und den Buffetrestaurants
- Getränkeauswahl während und ausserhalb der Mahlzeiten (Kaffee, Tee, Eiswasser, Eistee und Fruchtpunsch)
- Umfassende Auswahl an Restaurants und Bars
- Kids- und Teensprogramm (Adventure Ocean®)
- Zahlreiche Aktivitäten (z. B.
FlowRider® Surfsimulator, Kletterwand, Autoscooter, Open-Air-Leinwand und vieles mehr)
- Spektakuläre Shows und Broadway-Musicals
- Hin- und Rückflug ab/bis Zürich in Economy Class mit renommierter Airline
- 1 Vorübernachtung in Vancouver in einem Mittelklassehotel, ohne Verpflegung
- 2 Nachübernachtungen in Sydney in einem Mittelklassehotel, ohne Verpflegung
- Ausflug zu den Blue Mountains
- Transfer Flughafen – Hotel – Hafen und v.v.
- Weitere Getränke oder Getränkepakete
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Landausflüge
- Internetnutzung
- Reiseversicherung
- Visa
Preise
31 Tage / 30 Nächte ab CHF 5790.– / pro Person