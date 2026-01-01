1 . Tag Zürich – Vancouver, Kanada Flug mit renommierter Airline von Zürich nach Vancouver. Transfer zum Hotel und Übernachtung.

2 . Tag Vancouver, Kanada Frühstück und Check-out im Hotel. Transfer zum Hafen. Einschiffung in Vancouver. Sie übernachten im Hafen an Bord der Ovation of the Seas.

3 . Tag Vancouver, Kanada – Erholung auf See Um 1 Uhr morgens verlässt das Schiff den Hafen von Vancouver. Sie geniessen den ganzen Tag auf See.

4-7 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie die Tage auf Hoher See.

8 . Tag Honolulu, Hawaii (USA) Honolulu lockt mit einem lebhaften Stadtleben, Traumstränden und einer reichen kulturellen Vielfalt.

9 . Tag Erholung auf See Nutzen Sie die Annehmlichkeiten Ihres schwimmenden Hotels.

10 . Tag Kreuzen vor der Napali-Küste Heute erleben Sie den nordwestlichen Küstenstreifen der hawaiianischen Insel Kauai.

11 . Tag Honolulu, Hawaii (USA) Am heutigen Tag haben Sie Zeit, einen weiteren Tag in der Hauptstadt Hawaiis zu verbringen.

12-16 . Tag Erholung auf See Lassen Sie die Seele baumeln und erholen Sie sich von den vielen Erlebnissen.

17 . Tag Papeete, Tahiti Willkommen in der Südsee! Entdecken Sie eine der schönsten Inseln der Welt.

18 . Tag Moorea, Franz. Polynesien Moorea ist eine faszinierende Insel, die eine Vielzahl von Aktivitäten wie Schnorcheln, Wandern und Bootstouren bietet.

19 . Tag Raiatea, Franz. Polynesien Raiatea, die zweitgrösste Insel Französisch-Polynesiens, ist ein verstecktes Juwel im Herzen des Südpazifiks.

20-24 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie weitere freie Tag an Bord.

25 . Tag Auckland, Neuseeland Auckland beeindruckt mit seiner spektakulären Skyline, die vom markanten Sky Tower dominiert wird.

27-28 . Tag Erholung auf See Weitere Seetage warten auf Sie, bevor Sie in Australien, Ihrer Enddestination, ankommen.

29 . Tag Sydney, Australien Einfahrt in den Hafen von Sydney. Ausschiffung und anschliessend Transfer zum Hotel. Erkunden Sie Sydney auf eigene Faust.

30 . Tag Sydney, Australien Nach dem Frühstück erkunden Sie die majestätischen Blue Mountains, ein Naturwunder mit spektakulären Klippen, tiefen Schluchten und üppigen Wäldern.

31 . Tag Sydney, Australien – Zürich Am frühen Nachmittag fahren Sie zum Flughafen Sydney. Rückflug nach Zürich, wo Ihre Reise am 04.11.2024 endet.