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Südpazifik-Traum für grosse und kleine Entdecker ab Zürich

Erleben Sie die Schönheit der Trauminseln im Pazifischen Ozean. Ihre Kreuzfahrt startet in Vancouver und führt Sie nach Honolulu, Moorea und Raiatea über Neuseeland bis nach Australien. Entdecken Sie die malerischen Strände und die atemberaubende Natur Hawaiis und Französisch-Polynesiens. Entspannen Sie während der Seetage und geniessen Sie in der Aussichtskapsel den spektakulären Panoramablick 90 Meter über dem Meer. Weitere Highlights sind die quirligen Metropolen Auckland und Sydney.

Reisedaten
04.10. – 04.11. 2024
Südpazifik-Traum für grosse und kleine Entdecker ab Zürich
ab CHF 5790.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Traumstrände auf Hawaii
- Wunderschöne Südsee-Inseln
- Bay of Islands
- Blue Mountains
Icon calendar 31 Tage / 30 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Zürich – Vancouver, Kanada

Flug mit renommierter Airline von Zürich nach Vancouver. Transfer zum Hotel und Übernachtung.

2. Tag Vancouver, Kanada

Frühstück und Check-out im Hotel. Transfer zum Hafen. Einschiffung in Vancouver. Sie übernachten im Hafen an Bord der Ovation of the Seas.

3. Tag Vancouver, Kanada – Erholung auf See

Um 1 Uhr morgens verlässt das Schiff den Hafen von Vancouver. Sie geniessen den ganzen Tag auf See.

4-7. Tag Erholung auf See

Geniessen Sie die Tage auf Hoher See.

8. Tag Honolulu, Hawaii (USA)

Honolulu lockt mit einem lebhaften Stadtleben, Traumstränden und einer reichen kulturellen Vielfalt.

9. Tag Erholung auf See

Nutzen Sie die Annehmlichkeiten Ihres schwimmenden Hotels.

10. Tag Kreuzen vor der Napali-Küste

Heute erleben Sie den nordwestlichen Küstenstreifen der hawaiianischen Insel Kauai.

11. Tag Honolulu, Hawaii (USA)

Am heutigen Tag haben Sie Zeit, einen weiteren Tag in der Hauptstadt Hawaiis zu verbringen.

12-16. Tag Erholung auf See

Lassen Sie die Seele baumeln und erholen Sie sich von den vielen Erlebnissen.

17. Tag Papeete, Tahiti

Willkommen in der Südsee! Entdecken Sie eine der schönsten Inseln der Welt.

18. Tag Moorea, Franz. Polynesien

Moorea ist eine faszinierende Insel, die eine Vielzahl von Aktivitäten wie Schnorcheln, Wandern und Bootstouren bietet.

19. Tag Raiatea, Franz. Polynesien

Raiatea, die zweitgrösste Insel Französisch-Polynesiens, ist ein verstecktes Juwel im Herzen des Südpazifiks.

20-24. Tag Erholung auf See

Geniessen Sie weitere freie Tag an Bord.

25. Tag Auckland, Neuseeland

Auckland beeindruckt mit seiner spektakulären Skyline, die vom markanten Sky Tower dominiert wird.

27-28. Tag Erholung auf See

Weitere Seetage warten auf Sie, bevor Sie in Australien, Ihrer Enddestination, ankommen.

29. Tag Sydney, Australien

Einfahrt in den Hafen von Sydney. Ausschiffung und anschliessend Transfer zum Hotel. Erkunden Sie Sydney auf eigene Faust.

30. Tag Sydney, Australien

Nach dem Frühstück erkunden Sie die majestätischen Blue Mountains, ein Naturwunder mit spektakulären Klippen, tiefen Schluchten und üppigen Wäldern.

31. Tag Sydney, Australien – Zürich

Am frühen Nachmittag fahren Sie zum Flughafen Sydney. Rückflug nach Zürich, wo Ihre Reise am 04.11.2024 endet.

Kreuzfahrt 31 Tage ab/bis Zürich

Im Preis inbegriffen
  • Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
  • Vollpension im Hauptrestaurant und den Buffetrestaurants
  • Getränkeauswahl während und ausserhalb der Mahlzeiten (Kaffee, Tee, Eiswasser, Eistee und Fruchtpunsch)
  • Umfassende Auswahl an Restaurants und Bars
  • Kids- und Teensprogramm (Adventure Ocean®)
  • Zahlreiche Aktivitäten (z. B.

    FlowRider® Surfsimulator, Kletterwand, Autoscooter, Open-Air-Leinwand und vieles mehr)

  • Spektakuläre Shows und Broadway-Musicals
  • Hin- und Rückflug ab/bis Zürich in Economy Class mit renommierter Airline
  • 1 Vorübernachtung in Vancouver in einem Mittelklassehotel, ohne Verpflegung
  • 2 Nachübernachtungen in Sydney in einem Mittelklassehotel, ohne Verpflegung
  • Ausflug zu den Blue Mountains
  • Transfer Flughafen – Hotel – Hafen und v.v.
Nicht im Preis inbegriffen
  • Weitere Getränke oder Getränkepakete
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Landausflüge
  • Internetnutzung
  • Reiseversicherung
  • Visa

Preise
31 Tage / 30 Nächte ab CHF 5790.– / pro Person

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