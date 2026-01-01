Von Warnemünde nach Mallorca mit «AIDAmar» ab Warnemünde

1 . Tag Warnemünde Sie gehen entspannt an Bord und richten Ihre Kabine ein, bevor Sie die ersten Decks der AIDAmar erkunden. Beim Ablegen geniessen Sie den Blick auf den breiten Strand und die Promenade von Warnemünde, waehrend das Schiff Richtung Westen gleitet.

2-3 . Tag Erholung auf See Sie starten den Tag mit einem gemütlichen Frühstück mit weitem Blick über das Meer. Später entspannen Sie auf dem Sonnendeck oder besuchen einen Kurs im Body & Soul Spa, um in Urlaubsstimmung zu kommen.

4 . Tag Dover Sie erreichen die englische Küste mit sichtbaren weissen Klippen, die schon von Weitem beeindrucken. Bei einem Ausflug entdecken Sie historische Orte oder spazieren durch die charmante Hafenstadt, bevor Sie den Abend entspannt an Bord verbringen.

5 . Tag Isle of Portland Die felsige Halbinsel begrüsst Sie mit eindrucksvoller Natur und ruhigen Wegen entlang der Steilkueste. Ein Bummel durch die Umgebung bietet tolle Ausblicke, bevor Sie am späten Nachmittag wieder die AIDAmar geniessen.

6 . Tag Erholung auf See Ein idealer Tag für Wellness und Entspannung: Im Spa erwarten Sie wohltuende Saunen und Ruhezonen mit Meerblick. Danach lädt das Pooldeck zu einem ruhigen Nachmittag ein, während sanfte Musik im Hintergrund spielt.

7 . Tag A Coruña Sie spazieren durch die lebendige Altstadt und lassen sich von den vielen verglasten Fassaden der „Kristallstadt“ beeindrucken. Wer möchte, unternimmt einen Ausflug nach Santiago de Compostela und erlebt die berühmte Pilgerstadt hautnah.

8 . Tag Porto Leixões Heute haben Sie die Möglichkeit, Porto zu besuchen und die Altstadt mit ihren schmalen Gassen und typischen Kachelfassaden zu entdecken. Ein Glas Portwein rundet den Tag perfekt ab.

9-10 . Tag Lissabon Sie erreichen Lissabon und werden von den Hügeln, kleinen Gassen und der berühmten gelben Tram begrüsst. Ein Spaziergang durch Alfama oder entlang des Tejo bietet wundervolle Eindrücke.

11 . Tag Cadiz Cadiz empfängt Sie mit einer charmanten Altstadt umgeben von Wasser und einem warmen, südländischen Flair. Ein Rundgang durch die engen Gassen oder ein Besuch der Kathedrale versprechen einen erlebnisreichen Tag.

12 . Tag Malaga Sie spazieren durch die historische Altstadt und besuchen vielleicht die Alcazaba mit ihrem wunderbaren Ausblick. Danach laden Cafés und Strände zu einer entspannten Pause ein.

13 . Tag Cartagena Cartagena beeindruckt mit römischen Ruinen und einem schön restaurierten Theater. Ein Rundgang durch die moderne Hafenpromenade kombiniert Geschichte und frische Meeresluft perfekt.

14 . Tag Valencia Sie erkunden die mix aus futuristischer Architektur und traditioneller Altstadt, der Valencia so einzigartig macht. Später geniessen Sie ein kuehles Getränk auf einer Plaza und lassen die lebendige Atmosphäre auf sich wirken.

15 . Tag Mallorca Nach der Ankunft in Palma haben Sie Zeit für einen letzten Spaziergang durch die Gassen oder einen Blick auf die mächtige Kathedrale. Anschliessend verabschieden Sie sich entspannt von der AIDAmar und treten die Heimreise an.