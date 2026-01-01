Von Warnemünde nach Mallorca mit «AIDAmar» ab Warnemünde
Von Warnemünde nach Mallorca mit «AIDAmar» ab Warnemünde
ab CHF 2518.– / pro Person
ab Warnemünde bis Mallorca
Highlights:
- An Bord der «AIDAmar» geniessen Sie Kulinarik, Wellness und Entertainment
- Entdecken Sie kulturelle Highlights wie historische Festungen und lebendige Altstädte
- Probieren Sie sich durch kulinarische Vielfalt an Land und an Bord
- Erleben Sie abwechslungsreiche Küstenwelten von der Ostsee bis zu sonnigen Stränden im Süden
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Warnemünde
Sie gehen entspannt an Bord und richten Ihre Kabine ein, bevor Sie die ersten Decks der AIDAmar erkunden. Beim Ablegen geniessen Sie den Blick auf den breiten Strand und die Promenade von Warnemünde, waehrend das Schiff Richtung Westen gleitet.
2-3. Tag Erholung auf See
Sie starten den Tag mit einem gemütlichen Frühstück mit weitem Blick über das Meer. Später entspannen Sie auf dem Sonnendeck oder besuchen einen Kurs im Body & Soul Spa, um in Urlaubsstimmung zu kommen.
4. Tag Dover
Sie erreichen die englische Küste mit sichtbaren weissen Klippen, die schon von Weitem beeindrucken. Bei einem Ausflug entdecken Sie historische Orte oder spazieren durch die charmante Hafenstadt, bevor Sie den Abend entspannt an Bord verbringen.
5. Tag Isle of Portland
Die felsige Halbinsel begrüsst Sie mit eindrucksvoller Natur und ruhigen Wegen entlang der Steilkueste. Ein Bummel durch die Umgebung bietet tolle Ausblicke, bevor Sie am späten Nachmittag wieder die AIDAmar geniessen.
6. Tag Erholung auf See
Ein idealer Tag für Wellness und Entspannung: Im Spa erwarten Sie wohltuende Saunen und Ruhezonen mit Meerblick. Danach lädt das Pooldeck zu einem ruhigen Nachmittag ein, während sanfte Musik im Hintergrund spielt.
7. Tag A Coruña
Sie spazieren durch die lebendige Altstadt und lassen sich von den vielen verglasten Fassaden der „Kristallstadt“ beeindrucken. Wer möchte, unternimmt einen Ausflug nach Santiago de Compostela und erlebt die berühmte Pilgerstadt hautnah.
8. Tag Porto Leixões
Heute haben Sie die Möglichkeit, Porto zu besuchen und die Altstadt mit ihren schmalen Gassen und typischen Kachelfassaden zu entdecken. Ein Glas Portwein rundet den Tag perfekt ab.
9-10. Tag Lissabon
Sie erreichen Lissabon und werden von den Hügeln, kleinen Gassen und der berühmten gelben Tram begrüsst. Ein Spaziergang durch Alfama oder entlang des Tejo bietet wundervolle Eindrücke.
11. Tag Cadiz
Cadiz empfängt Sie mit einer charmanten Altstadt umgeben von Wasser und einem warmen, südländischen Flair. Ein Rundgang durch die engen Gassen oder ein Besuch der Kathedrale versprechen einen erlebnisreichen Tag.
12. Tag Malaga
Sie spazieren durch die historische Altstadt und besuchen vielleicht die Alcazaba mit ihrem wunderbaren Ausblick. Danach laden Cafés und Strände zu einer entspannten Pause ein.
13. Tag Cartagena
Cartagena beeindruckt mit römischen Ruinen und einem schön restaurierten Theater. Ein Rundgang durch die moderne Hafenpromenade kombiniert Geschichte und frische Meeresluft perfekt.
14. Tag Valencia
Sie erkunden die mix aus futuristischer Architektur und traditioneller Altstadt, der Valencia so einzigartig macht. Später geniessen Sie ein kuehles Getränk auf einer Plaza und lassen die lebendige Atmosphäre auf sich wirken.
15. Tag Mallorca
Nach der Ankunft in Palma haben Sie Zeit für einen letzten Spaziergang durch die Gassen oder einen Blick auf die mächtige Kathedrale. Anschliessend verabschieden Sie sich entspannt von der AIDAmar und treten die Heimreise an.
Kreuzfahrt 15 Tage ab Warnemünde bis Mallorca
- Balkonkabine Kat. BB
- Kulinarisches Verwöhnprogramm mit Vollpension und
- ausgewählten Getränken
- Entspannung in komfortablen, liebevoll ausgestatteten Kabinen
- Spass und Abenteuer für Kids und Teens mit familienfreundlichen
- Angeboten
- Fitness an modernsten Geräten sowie vielfältige Kursangebote
- und Sportaussendecks
- Entertainment in großer Vielfalt zum Genießen, Mitmachen und
- Feiern
- Baden, Sonnen und Relaxen auf grosszügigen Aussendecks
- Bordsprache überwiegend Deutsch und herzlicher Service mit
- dem AIDA Lächeln
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die aktuellen AIDA Reisebedingungen und Informationen auf aida.de/agb
- AIDA Cruises • German Branch of Costa Crociere S.p. A. • Am Strande 3d • 18055 Rostock
Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 2518.– / pro Person