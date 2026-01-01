In 145 Tagen einmal um die Welt ab Hamburg

Kreuzfahrt

Die grosse Weltreise beginnt im hanseatischen Hamburg, wo die AIDAdiva sich langsam vom Ufer löst und Richtung offene See gleitet. Die ersten Tage auf dem Atlantik schenken Ruhe, Weite und Zeit, um sich auf das Kommende einzustimmen. Bald darauf rückt die Ostküste der USA näher und New York erscheint wie ein funkelnder Auftakt voller Energie, ikonischer Bauwerke und einer Atmosphäre, die ihresgleichen sucht.

Boston empfängt Reisende mit einem sanfteren Rhythmus – geschichtsträchtig, kultiviert und dennoch modern.



Weiter südlich öffnet Panama City sein modernes Gesicht, eingerahmt von kolonialen Gassen und tropischer Natur. Der Panamakanal ist zweifellos einer der grossen Augenblicke dieser Reise: Die Passage durch dieses technische Meisterwerk verbindet nicht nur zwei Ozeane, sondern lässt Reisende den Geist jahrzehntelanger Pionierarbeit spüren.



Hinter dem Kanal beginnt die weite Welt des Pazifiks.

Tage auf See wirken wie eine sanfte Brücke zu den paradiesischen Landschaften Hawaiis. Die Inseln zeigen sich vielseitig: türkisfarbene Buchten, sattgrüne Berge, Wasserfälle und ein Lebensgefühl, das jeden Moment entschleunigt. Honolulu überrascht mit einer lebendigen Kulturszene und einem entspannten Mix aus Stadt und Natur.



Zum Jahreswechsel erreicht die AIDAdiva Sydney – ein Höhepunkt, der kaum zu übertreffen ist. Das Feuerwerk über dem Hafen, die Silhouette der Oper und die fröhliche Stimmung schaffen Erinnerungen, die bleiben.

Entlang der Ostküste Australiens offenbaren sich weitere Facetten des Kontinents: weite Strände, farbenprächtige Riffe, tropische Wälder und Orte voller Lebensfreude.



Der Weg führt weiter nach Südostasien, wo Singapur mit futuristischen Gebäuden, grünen Parklandschaften und multikulturellem Charme beeindruckt. Bali wiederum umhüllt Besucher mit sanfter Mystik, üppiger Natur, weichen Stränden und einer Spiritualität, die tief berührt.



Schliesslich steuert das Schiff die Küsten Südafrikas an. Die Passage rund um das Kap der Guten Hoffnung ist geprägt von dramatischen Felsen, kraftvollem Meer und einem Licht, das die Landschaft einzigartig erscheinen lässt.

Mit jedem Hafen wächst der Schatz an Eindrücken – bis die AIDAdiva am Ende der Reise wieder Kurs Richtung Europa nimmt. Die Gäste kehren zurück mit dem Gefühl, nicht nur viele Orte gesehen, sondern die Vielfalt dieser Welt wirklich gespürt zu haben.