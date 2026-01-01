1-2 . Tag Dubai - Abu Dhabi Anreise und Einschiffung auf die AIDAprima in Dubai. Erleben Sie auf dieser Kreuzfahrt den faszinierenden Kontrast zwischen Tradition und Zukunft am Persischen Golf. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben in den vergangenen Jahrzehnten ein weltweit fast unvergleichliches Wachstum erlebt: Wo vor 50 Jahren noch hölzerne Fischerboote an der Küste entlangfuhren, kreuzen nun luxuriöse Yachten, und die Fortbewegung erfolgt in klimatisierten Limousinen – statt auf dem Kamelrücken. Lernen Sie bei einer Kreuzfahrt ab Abu Dhabi die vielen verschiedenen Facetten der VAE und ihrer Nachbarländer kennen! Der Orient wird auch Sie in seinen Bann ziehen!

3 . Tag Manama / Khalifa Bin Salman Zu den beeindruckenden Zwischenstopps einer Kreuzfahrt – zum Beispiel ab Dubai – zählt Manama als die grösste Stadt Bahrains. Auf kleinem Raum verbindet der Inselstaat in einer Bucht im Persischen Golf die geheimnisvolle Welt des Orients mit einem modern urbanen Lebensstil internationaler Ausrichtung. Eine spannende Symbiose mit hohem Kontrastfaktor, die Sie auf Ihrer Kreuzfahrt intensiv erleben werden.

4-5 . Tag Sir Bani Yas Auf einer Kreuzfahrt nach Abu Dhabi und Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der Hafen von Sir Bani Yas ein Highlight der besonderen Art. Auf dem winzigen Eiland im Persischen Golf erleben Sie die grösste naturbelassene Insel der Arabischen Emirate: Gehen Sie bei einer Inseltour mit der einzigartigen exotischen Tierwelt auf Tuchfühlung und erholen Sie sich am paradiesischen Strand beim Sonnen, Wassersport, Open-Air-Barbecue oder Wellness. Kommen Sie mit auf Entdeckungsreise!

6-8 . Tag Dubai Dubai ist die grösste Stadt innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen auch Abu Dhabi, Adschman, Fudschaira, Ra’s al-Chaima, Schardscha und Umm al-Qaiwain zählen. Dabei ist Dubai beeindruckend anders. Vielseitig und temperamentvoll verbindet die Hauptstadt des Emirates mit über 2 Millionen Einwohnern den modernen urbanen Lebensstil mit Tradition und Geschichte. Das Emirat ist zu jeder Jahreszeit eine Kreuzfahrt wert. Ausschiffung und Rückreise.