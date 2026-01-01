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Familienferien am Strand

Wohin reisen im August? Die besten Fernreiseziele

Grosse Tierwanderung, Sansibar-Strände und Spätsommer

Im August zeigt sich Ostafrika von seiner spektakulärsten Seite: In der Masai Mara drängen sich die Herden der Grossen Tierwanderung, in Tansania und Südafrika herrscht beste Safari-Zeit. Badeferien gelingen jetzt dort, wo Trockenzeit herrscht – auf Sansibar, auf Bali und an der Ostküste Sri Lankas. Und wer Weite und Natur sucht, findet sie im kanadischen Spätsommer oder im tropischen Norden Australiens. Da der August in die Sommerferien fällt, gilt wie im Juli: Beliebte Lodges, Camper und Zugreisen sind früh ausgebucht – planen Sie mit Vorlauf.

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für Fernreisen im August, mit Klima-Hinweisen und Flugzeiten ab Zürich. Unser Spezialisten-Team kennt die Ziele aus eigener Erfahrung und berät Sie gerne persönlich.

Kenia – die Grosse Tierwanderung in der Masai Mara

Zwischen Juli und Oktober hält sich die Grosse Tierwanderung in der Masai Mara auf – im August stehen die Chancen besonders gut, dramatische Flussüberquerungen der Gnuherden zu erleben. Die Trockenzeit sorgt für kühle Morgen, sonnige Tage und beste Sicht. Danach locken die Strände an Kenias Küste. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 8 Stunden. Mehr auf unserer Kenia-Seite.

Tansania und Sansibar – Safari mit Badeverlängerung

Auch in Tansania ist der August Trockenzeit: In der nördlichen Serengeti ist die Tierwanderung unterwegs, und der Ngorongoro-Krater zeigt sich von seiner besten Seite. Anschliessend entspannen Sie auf Sansibar – bei rund 28 Grad, wenig Regen und einer angenehm frischen Brise. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Tansania und Sansibar und auf unserer Tansania-Seite.

Südafrika – Safari und Wale vor Hermanus

Der August ist in Südafrika später Winter – und damit weiterhin Top-Safari-Zeit im Krüger Nationalpark: trockene Landschaft, Tiere an den Wasserlöchern, klare Sicht. Vor Hermanus tummeln sich jetzt die Südkaper, die sich von der Küste aus beobachten lassen. Der Nachtflug ab Zürich dauert rund 11 Stunden, ohne nennenswerte Zeitverschiebung. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Südafrika und auf unserer Südafrika-Seite.

Namibia – Trockenzeit auf dem Höhepunkt

Im August erreicht die Trockenzeit in Namibia ihren Höhepunkt: Im Etosha Nationalpark reiht sich das Wild an den Wasserlöchern, die Dünen der Namib leuchten im klaren Licht, und tagsüber ist es mit gut 22 Grad ideal zum Reisen. Der August ist beliebt – buchen Sie die Lodges entlang der klassischen Route frühzeitig. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Namibia und auf unserer Namibia-Seite.

Sri Lanka – Trockenzeit an der Ostküste

Sri Lanka hat zwei Monsune – und deshalb fast immer irgendwo Badewetter: Im August liegt die trockene Seite im Osten, etwa an den Stränden von Trincomalee und Passikudah, bei rund 30 Grad. Auch das Kulturdreieck mit Sigiriya und Polonnaruwa lässt sich jetzt gut bereisen. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 10 Stunden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Sri Lanka und auf unserer Sri-Lanka-Seite.

Bali – sonnige Tage in der Trockenzeit

Der August gehört auf Bali zu den zuverlässigsten Monaten: kaum Regen, um 30 Grad und eine angenehme Brise. Ideal für eine Rundreise zu Reisterrassen, Tempeln und Vulkanen mit anschliessenden Strandtagen – oder für einen Abstecher auf die Nachbarinseln. Der Monat ist beliebt, eine frühzeitige Buchung lohnt sich. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Bali und auf unserer Bali-Seite.

Australien – Winter-Trockenzeit von Darwin bis ans Riff

Im australischen Winter ist der tropische Norden am schönsten: Der Kakadu Nationalpark, das Rote Zentrum um den Uluru und das Great Barrier Reef bieten im August trockene, sonnige Tage – am Riff herrschen beste Bedingungen zum Schnorcheln und Tauchen. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Australien und auf unserer Australien-Seite.

Kanada – Spätsommer für Roadtrips

Der August ist in Kanada verlässlicher Sommer: warme Tage, badewarme Seen im Osten und beste Bedingungen für Roadtrips durch die Rocky Mountains oder entlang der Pazifikküste, wo sich Wale und mit etwas Glück Bären beim Lachsfang beobachten lassen. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 9 bis 10 Stunden. Mehr auf unserer Kanada-Seite.

Weitere Monate im Reisekalender

Ihre Ferien liegen etwas früher oder später? Der Reisekalender für den Juli zeigt die besten Ziele zum Ferienstart, und der Reisekalender für den September stellt die ruhigeren Nebensaison-Ziele nach den Sommerferien vor. Den Überblick über alle Monate gibt unser Reisekalender.

Südsee: Trockenzeit im Paradies

Auch in der Südsee ist der August Trockenzeit – sie dauert von Mai bis Oktober: Fidschi, die Cook Islands und Französisch-Polynesien bieten jetzt sonnige Tage um 25 Grad, wenig Regen und angenehm frische Passatwinde. Vor Tonga läuft zudem die Walsaison: Zwischen Juli und Oktober halten sich Buckelwale in den geschützten Gewässern des Archipels auf – ein unvergessliches Erlebnis. Ideal auch als Verlängerung einer Australien- oder Neuseeland-Reise. Mehr auf unserer Südsee-Seite.

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Häufige Fragen zu Fernreisen im August

Trockenzeit herrscht im August im östlichen und südlichen Afrika – etwa in Kenia, Tansania, Namibia und im Krüger-Gebiet Südafrikas –, ausserdem auf Bali, an der Ostküste Sri Lankas und im tropischen Norden Australiens. Auch im Hochland von Peru dauert die trockene Saison an.

Für Badeferien im August eignen sich Sansibar, Bali und die Ostküste Sri Lankas – dort herrscht Trockenzeit mit Temperaturen um 28 bis 30 Grad. Auf den Malediven, an Thailands Westküste und in der Karibik ist dagegen Regen- beziehungsweise Hurrikansaison. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten wissen, welches Ziel zu Ihrem Termin passt.

Der August ist wie der Juli Hochsaison: Die Sommerferien erhöhen die Nachfrage nach Flügen, Lodges und Campern, und beliebte Safari-Unterkünfte sind oft lange im Voraus vergeben. Früh buchen zahlt sich deshalb doppelt aus. Wer flexibel ist, findet im September vielerorts ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bei ähnlich gutem Wetter.

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