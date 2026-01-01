Im August zeigt sich Ostafrika von seiner spektakulärsten Seite: In der Masai Mara drängen sich die Herden der Grossen Tierwanderung, in Tansania und Südafrika herrscht beste Safari-Zeit. Badeferien gelingen jetzt dort, wo Trockenzeit herrscht – auf Sansibar, auf Bali und an der Ostküste Sri Lankas. Und wer Weite und Natur sucht, findet sie im kanadischen Spätsommer oder im tropischen Norden Australiens. Da der August in die Sommerferien fällt, gilt wie im Juli: Beliebte Lodges, Camper und Zugreisen sind früh ausgebucht – planen Sie mit Vorlauf.

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für Fernreisen im August, mit Klima-Hinweisen und Flugzeiten ab Zürich. Unser Spezialisten-Team kennt die Ziele aus eigener Erfahrung und berät Sie gerne persönlich.