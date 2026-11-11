Leinen los!
Die schönsten Kreuzfahrten weltweit
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Auszeit auf der Sonnenseite des Lebens geniessen
ab CHF 553.– / pro Person
ab/bis Gran Canaria
Highlights: Vielseitiges Gran Canaria, Flora und Fauna auf Madeira, Malerischer Pico del Teide, Traumstrände auf...
8 Tage / 7 Nächte
Die diskreten Juwelen des westlichen Mittelmeers
ab CHF 6422.– / pro Person
ab Nizza bis Barcelona
Highlights: Charmante Küstenorte, Mediterrane Lebensart, Versteckte Badebuchten, Historische Altstädte
11 Tage / 10 Nächte
Donau Rhapsody: Fluss, Velo oder Wandern
ab CHF 1890.– / pro Person
ab/bis Passau
Highlights: Charmantes Dürnstein, Vermächtnis der Habsburgermonarchie, Budapest - «Königin der Donau», St.-Martins-Dom
8 Tage / 7 Nächte
Entdeckerreise durch den Panamakanal
ab CHF 4390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Festungsstadt Cartagena, Panamakanal, Idyllische Fischerdörfer, Bucht von «Lands End»
19 Tage / 18 Nächte
Faszination Transatlantik
ab CHF 790.– / pro Person
ab Southampton bis New York
Highlights: Transatlantik Kreuzfahrt, Hochsee-Planetarium, Abwechslungsreiches Angebot an Bord, Ikonisches...
8 Tage / 7 Nächte
Grosse Expeditionsroute intensiv
ab CHF 19545.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Zodiacanlandungen, Vielfältige Tierwelt, Eindrückliche Landschaften, Expertenwissen an Bord
20 Tage / 19 Nächte
Klassischer Rhein: Fluss, Velo oder Wandern
ab CHF 1890.– / pro Person
ab Basel bis Amsterdam
Highlights: Charmantes Elsass, Deutsche Romantik, Geschichtsträchtiges Köln, Lebendiges Amsterdam
8 Tage / 7 Nächte
La Belle France: Fluss, Velo oder Wandern
ab CHF 1690.– / pro Person
ab/bis Paris
Highlights: Paris, Stadt der Liebe, Kathedrale Notre-Dame, Malerische Städtchen, Kultur und Geschichte
8 Tage / 7 Nächte
Mit AIDA die schönsten Verstecke vor dem Winter finden
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Dubai
Highlights: Geheimnisvolle Welt des Orients, Kontrast zwischen Tradition und Zukunft, Naturbelassenes Sir Bani Yas,...
8 Tage / 7 Nächte
Perlen der Karibik
ab CHF 3987.– / pro Person
ab/bis Vieux Fort
Highlights: Traumhafte Inselvielfalt, Karibische Traumstrände, Entspannte Lebensart, Kristallklares Meer
8 Tage / 7 Nächte
Rhône & Saône: Fluss, Velo oder Wandern
ab CHF 1790.– / pro Person
ab/bis Lyon
Highlights: Weinberge im Burgund, Charmantes Avignon, Eindrückliche Landschaften, Kulinarische Köstlichkeiten
8 Tage / 7 Nächte
Schottische Archipele und die Färöer – zwischen nordischem Erbe und Inselwelten
ab CHF 7390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Eindrückliche Landschaften, Artenreiche Tierwelt, Einblick in Kultur und Geschichte, Besuch der...
11 Tage / 10 Nächte
Segeln zum Beat des Lebens
ab CHF 2925.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Malerische Küstenstadt Portofino, Blumenstadt Sanremo , Jetset in Saint-Tropez, Kreuzfahrt auf einem...
5 Tage / 4 Nächte
Sonne pur, das ganze Jahr über
ab CHF 699.– / pro Person
ab/bis Savona
Highlights: Maritimes Marseille, Abwechslungsreiches Palma, Hafenstadt Palermo, Walschutzgebiet: „Light Show“
8 Tage / 7 Nächte
Südpazifik-Traum für grosse und kleine Entdecker
ab CHF 5790.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Traumstrände auf Hawaii, Wunderschöne Südsee-Inseln, Bay of Islands, Blue Mountains
31 Tage / 30 Nächte
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