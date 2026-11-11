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Leinen los!

Die schönsten Kreuzfahrten weltweit

Lassen Sie den Alltag weit hinter sich. Wir haben fantastische Kreuzfahrten für Sie ausgesucht, die Sie in die Welt der Weite, des Luxus und an faszinierende Orte entführen. Möchten Sie die Weltmeere und fremde Kulturen entdecken? Oder lieben Sie komfortable Flussfahrten in Europa? Wählen Sie aus den vielen Möglichkeiten Ihre Traumferien. Bon voyage!

Unsere Reisespezialistinnen und -spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Auszeit auf der Sonnenseite des Lebens geniessen ab Gran Canaria: Funchal
Icon map8 Tage
Auszeit auf der Sonnenseite des Lebens geniessen ab Gran Canaria: AC_044053_02
Auszeit auf der Sonnenseite des Lebens geniessen
ab CHF 553.– / pro Person
ab/bis Gran Canaria
Highlights: Vielseitiges Gran Canaria, Flora und Fauna auf Madeira, Malerischer Pico del Teide, Traumstrände auf...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Individuell anfragen
Die diskreten Juwelen des westlichen Mittelmeers ab Nizza: Low Resolution-7_R_Australie_Kimberley_Sunset_Laperouse_Hunter_River©StudioPONANT-Juliette_Leclercq
Icon map11 Tage
product
Die diskreten Juwelen des westlichen Mittelmeers
ab CHF 6422.– / pro Person
ab Nizza bis Barcelona
Highlights: Charmante Küstenorte, Mediterrane Lebensart, Versteckte Badebuchten, Historische Altstädte
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Individuell anfragen
Donau Rhapsody: Fluss, Velo oder Wandern ab Passau: Lueftner Cruises_AMADEUS Cara_outside view_Danube_Wachau_sunset 04_©2022 Martin Skopal
Icon map8 Tage
product
Donau Rhapsody: Fluss, Velo oder Wandern
ab CHF 1890.– / pro Person
ab/bis Passau
Highlights: Charmantes Dürnstein, Vermächtnis der Habsburgermonarchie, Budapest - «Königin der Donau», St.-Martins-Dom
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Individuell anfragen
Entdeckerreise durch den Panamakanal ab Miami: ncl_Bliss_Aerial_0079
Icon map19 Tage
product
Entdeckerreise durch den Panamakanal
ab CHF 4390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Festungsstadt Cartagena, Panamakanal, Idyllische Fischerdörfer, Bucht von «Lands End»
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Individuell anfragen
Faszination Transatlantik ab Southampton: QM2 in New York 20182
Icon map8 Tage
product
Faszination Transatlantik
ab CHF 790.– / pro Person
ab Southampton bis New York
Highlights: Transatlantik Kreuzfahrt, Hochsee-Planetarium, Abwechslungsreiches Angebot an Bord, Ikonisches...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Individuell anfragen
Grosse Expeditionsroute intensiv ab Buenos Aires: INS_Antarktis_2
Icon map20 Tage
product
Grosse Expeditionsroute intensiv
ab CHF 19545.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Zodiacanlandungen, Vielfältige Tierwelt, Eindrückliche Landschaften, Expertenwissen an Bord
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Individuell anfragen
Klassischer Rhein: Fluss, Velo oder Wandern ab Basel: Lueftner Cruises_AMADEUS Queen_outside view_Passau
Icon map8 Tage
product
Klassischer Rhein: Fluss, Velo oder Wandern
ab CHF 1890.– / pro Person
ab Basel bis Amsterdam
Highlights: Charmantes Elsass, Deutsche Romantik, Geschichtsträchtiges Köln, Lebendiges Amsterdam
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Individuell anfragen
La Belle France: Fluss, Velo oder Wandern ab Paris: Lueftner Cruises_AMADEUS Diamond_outside view_Paris_©LU788494678 (1)
Icon map8 Tage
product
La Belle France: Fluss, Velo oder Wandern
ab CHF 1690.– / pro Person
ab/bis Paris
Highlights: Paris, Stadt der Liebe, Kathedrale Notre-Dame, Malerische Städtchen, Kultur und Geschichte
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Individuell anfragen
Mit AIDA die schönsten Verstecke vor dem Winter finden ab Dubai: Manama, Bahrain
Icon map8 Tage
Mit AIDA die schönsten Verstecke vor dem Winter finden ab Dubai: AC_045489
Mit AIDA die schönsten Verstecke vor dem Winter finden
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Dubai
Highlights: Geheimnisvolle Welt des Orients, Kontrast zwischen Tradition und Zukunft, Naturbelassenes Sir Bani Yas,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Individuell anfragen
Perlen der Karibik ab Hewanorra International Airport: karibik 2
Icon map8 Tage
product
Perlen der Karibik
ab CHF 3987.– / pro Person
ab/bis Vieux Fort
Highlights: Traumhafte Inselvielfalt, Karibische Traumstrände, Entspannte Lebensart, Kristallklares Meer
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Individuell anfragen
Rhône & Saône: Fluss, Velo oder Wandern ab Lyon: Lueftner Cruises_AMADEUS Provence_outside view_wide angle
Icon map8 Tage
product
Rhône & Saône: Fluss, Velo oder Wandern
ab CHF 1790.– / pro Person
ab/bis Lyon
Highlights: Weinberge im Burgund, Charmantes Avignon, Eindrückliche Landschaften, Kulinarische Köstlichkeiten
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Individuell anfragen
Schottische Archipele und die Färöer – zwischen nordischem Erbe und Inselwelten ab Glasgow: N2096-M310122_Puntarenas-Colon®StudioPONANT-Margot Sib
Icon map11 Tage
product
Schottische Archipele und die Färöer – zwischen nordischem Erbe und Inselwelten
ab CHF 7390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Eindrückliche Landschaften, Artenreiche Tierwelt, Einblick in Kultur und Geschichte, Besuch der...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Individuell anfragen
Segeln zum Beat des Lebens ab Nizza: Ship_DJI_0790b_iso
Icon map5 Tage
product
Segeln zum Beat des Lebens
ab CHF 2925.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Malerische Küstenstadt Portofino, Blumenstadt Sanremo , Jetset in Saint-Tropez, Kreuzfahrt auf einem...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Individuell anfragen
Sonne pur, das ganze Jahr über ab Savona: 00019319
Icon map8 Tage
product
Sonne pur, das ganze Jahr über
ab CHF 699.– / pro Person
ab/bis Savona
Highlights: Maritimes Marseille, Abwechslungsreiches Palma, Hafenstadt Palermo, Walschutzgebiet: „Light Show“
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Individuell anfragen
Südpazifik-Traum für grosse und kleine Entdecker ab Vancouver: RCI_OV_376 - Port Vila, Vanuatu_Hero_FINAL_crop
Icon map31 Tage
product
Südpazifik-Traum für grosse und kleine Entdecker
ab CHF 5790.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Traumstrände auf Hawaii, Wunderschöne Südsee-Inseln, Bay of Islands, Blue Mountains
Icon calendar31 Tage / 30 Nächte
Individuell anfragen

Asien

Asien

Afrika, Indischer Ozean und Orient

Afrika Kreuzfahrt

Australien und Neuseeland

Australien Opernhaus

Hawaii und Südsee

Hawaii Kreuzfahrt

Karibik und Zentralamerika

Kreuzfahrt Karibik

Nordamerika und Alaska

Nordamerika Kreuzfahrt

Nordeuropa

Kreuzfahrt Nordeuropa

Nordost- und Nordwestpassage

Nordost-/ Westpassage Flussfahrt

Östliches Mittelmeer und Schwarzes Meer 

Östliches Mittelmeer Kreuzfahrt

Panamakanal

Panamakanal Flussfahrt

Südamerika

Südamerika Kreuzfahrt

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Suezkanal Kreuzfahrt

Transatlantik

Transatlantik Kreuzfahrt

Transpazifik

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Weltreisen

Weltreisen Kreuzfahrt

Westliches Mittelmeer und Kanarische Inseln 

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