Wohin reisen im Dezember? Die besten Fernreiseziele
Winterflucht: Trockenzeit in den Tropen, Sommer auf der Südhalbkugel
Malediven – Start in die Trockenzeit
Mit dem Dezember beginnt auf den Malediven die Trockenzeit des Nordost-Monsuns: viel Sonne, wenig Regen und ruhige, klare Lagunen – perfekte Bedingungen für Badeferien, Schnorcheln und Tauchen. Die Festtage gehören zur absoluten Hochsaison; Wunschresorts sind oft Monate im Voraus ausgebucht. Wer früh im Dezember reist, findet mehr Auswahl. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven.
Thailand – Hochsaison bei besten Bedingungen
Der Dezember gehört in Thailand zu den besten Reisemonaten: trockene Luft, angenehme Temperaturen und viel Sonne – ideal für die Kombination aus Rundreise und Badeferien an der Andamanenküste. Auch der Norden um Chiang Mai zeigt sich jetzt von seiner angenehmsten Seite. Über die Festtage ist frühes Buchen Pflicht. Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Thailand.
Sri Lanka – Traumstrände und Kultur
An der West- und Südküste Sri Lankas herrscht im Dezember Trockenzeit: Die Strände von Bentota bis Tangalle zeigen sich von ihrer schönsten Seite, und auch für das Kulturdreieck und das Hochland um Kandy und Ella ist der Monat gut geeignet. Die Kombination aus Rundreise und Badeferien macht Sri Lanka zu einem idealen Festtagsziel. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Sri Lanka.
Vietnam – trockener Süden, milde Tage
Im Süden Vietnams ist im Dezember Trockenzeit: Saigon, das Mekong-Delta und die Insel Phu Quoc bieten warme, sonnige Tage. Der Norden um Hanoi ist im Dezember kühler, aber meist trocken – gut für Städtereisen und die Halong-Bucht, mit warmer Kleidung im Gepäck. Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Vietnam.
Costa Rica – grüne Trockenzeit
In Costa Rica beginnt im Dezember die Trockenzeit an der Pazifikküste und im Landesinneren – und das Land ist nach der Regenzeit noch herrlich grün. Ideal für Naturreisen: Vulkane, Nebelwälder und Nationalparks lassen sich jetzt bestens erkunden, bevor ab Januar die Hochsaison so richtig einsetzt. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Costa Rica.
Südafrika – Sommer und Silvester in Kapstadt
Im Dezember ist in Südafrika Hochsommer: Kapstadt und die Garden Route locken mit langen, warmen Tagen, die Weinregionen laden zum Geniessen ein. Die Festtage sind am Kap Hochsaison – Silvester in Kapstadt ist legendär, will aber früh gebucht sein. Dank minimer Zeitverschiebung reisen Sie ohne Jetlag. Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Südafrika.
Australien – Weihnachten am Strand
Weihnachten bei Sommerwetter: In Australien beginnt im Dezember der Sommer. Sydney, Melbourne und die Küsten des Südens zeigen sich warm und lebensfroh – der Weihnachtstag am Strand ist hier Tradition. Im tropischen Norden herrscht dagegen Regenzeit; die grossen Städte und der Süden sind jetzt die richtige Wahl. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Australien.
Neuseeland – Frühsommer mit langen Tagen
In Neuseeland beginnt im Dezember der Sommer: lange, helle Tage, grüne Landschaften und angenehme Temperaturen – ideale Bedingungen für Camper- und Mietwagenreisen. Die neuseeländischen Sommerferien starten kurz vor Weihnachten; Unterkünfte und Fahrzeuge sollten deshalb früh reserviert werden. Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Neuseeland.
Island – Winterzauber und Nordlichter
Ganz ohne Badeferien, dafür mit Gänsehaut-Momenten: Island ist im Dezember ein Wintertraum. In den langen, dunklen Nächten stehen die Chancen auf Nordlichter gut, dazu locken Gletscher, Eishöhlen und dampfende heisse Quellen. Die Tage sind kurz, die Erlebnisse dafür umso intensiver – ideal für eine aussergewöhnliche Festtagsreise nur wenige Flugstunden von der Schweiz entfernt.
Weiterplanen im Reisekalender
Die Festtage sind Ihnen zu trubelig? Im November reisen Sie deutlich ruhiger und profitieren von Nebensaisonpreisen. Im Januar setzen sich die Trockenzeit in Südostasien und die beste Zeit auf den Malediven fort – oft zu tieferen Preisen als über Weihnachten und Neujahr. Alle Monate im Überblick finden Sie in unserem Reisekalender.
Häufige Fragen zu Fernreisen im Dezember
Im Dezember herrscht Trockenzeit auf den Malediven, in Thailand, an der West- und Südküste Sri Lankas, im Süden Vietnams sowie in Costa Rica. Auch im Oman und am Arabischen Golf ist es trocken und angenehm warm. Auf der Südhalbkugel beginnt der Sommer – in Südafrika, Australien und Neuseeland sind die Tage jetzt lang und warm.
Zu den schönsten Badezielen im Dezember gehören die Malediven mit dem Start der Trockenzeit, Thailands Andamanenküste, Sri Lanka und Mauritius. Wer Strand mit Stadt und Natur kombinieren möchte, wählt Südafrika mit dem Sommer in Kapstadt. Über die Festtage gilt überall: möglichst früh buchen, die Nachfrage ist weltweit am höchsten.
Der Dezember ist zweigeteilt: Anfang Monat reisen Sie vielerorts noch zu Nebensaisonpreisen, über Weihnachten und Neujahr herrscht dagegen in fast allen Fernreisezielen absolute Hochsaison mit entsprechend hoher Nachfrage bei Flügen und Hotels. Wer über die Festtage reisen möchte, sollte so früh wie möglich buchen. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne auch zu Alternativen mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis.
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