Der Dezember ist der grosse Winterflucht-Monat: Während die Schweiz im Nebel liegt, beginnt rund um den Indischen Ozean und in Südostasien die stabilste Zeit des Jahres, in Mittelamerika startet die Trockenzeit, und auf der Südhalbkugel ist Hochsommer. Kein Wunder, gehören die Festtage zu den beliebtesten Reisezeiten überhaupt – Weihnachten am Palmenstrand oder Silvester in Kapstadt stehen bei vielen weit oben auf der Wunschliste. Wichtig zu wissen: Über Weihnachten und Neujahr sind Flüge und Hotels weltweit stark gefragt.

Wer in dieser Zeit reisen möchte, bucht am besten so früh wie möglich. Auf dieser Seite finden Sie die Fernreiseziele, in denen im Dezember klimatisch die beste Reisezeit herrscht – ausgewählt von unseren Spezialistinnen und Spezialisten. Unser Spezialisten-Team berät Sie gerne persönlich.