Reisen in bester Gesellschaft
Geführte Gruppenreisen vom Spezialisten
Brasil Classico
ab CHF 3920.– / pro Person
ab Rio de Janeiro bis Salvador
Highlights: Brasiliens Höhepunkte , Samba & Shows, Corcovado und vieles mehr in Rio, Tropen- und Dschungelwelt im...
13 Tage / 12 Nächte
Patagonia en su Lengua
ab CHF 2860.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Tango und Dinner Show, Grösste Magellanpinguinkolonie des Kontinents, Nationalpark Tierra del Fuego,...
11 Tage / 10 Nächte
Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.
Antarktis: die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Reisen im Camper
Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil!
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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