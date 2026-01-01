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Reisen in bester Gesellschaft

Geführte Gruppenreisen vom Spezialisten

Geführte Gruppenreisen bieten ein unvergleichliches Erlebnis. Inmitten von Gleichgesinnten entdeckt man gemeinsam atemberaubende Orte und Kulturen. Ein zentrales Highlight solcher Reisen ist die Gesellschaft von Reiselustigen, die ähnliche Interessen teilen. Gemeinsame Abenteuer und Erlebnisse stärken die Bindung und schaffen unvergessliche Erinnerungen. Noch entspannender wird die Reise durch die Organisation durch Profis: Vom Flug bis zur Unterkunft, alles ist geplant. Kein Stress, keine mühsame Planung – stattdessen purer Genuss. Aber vielleicht der größte Vorteil: Der fachkundige Reiseführer.

Seine Expertise und Insider-Tipps bereichern die Reise und vertiefen das Verständnis für die besuchten Ziele. Geführte Gruppenreisen kombinieren somit Komfort, Gemeinschaft und Kultur in einer einzigartigen Weise.

Icon map13 Tage
Brasil Classico
ab CHF 3920.– / pro Person
ab Rio de Janeiro bis Salvador
Highlights: Brasiliens Höhepunkte , Samba & Shows, Corcovado und vieles mehr in Rio, Tropen- und Dschungelwelt im...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map11 Tage
Patagonia en su Lengua
ab CHF 2860.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Tango und Dinner Show, Grösste Magellanpinguinkolonie des Kontinents, Nationalpark Tierra del Fuego,...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte

Weihnachten & Silvester in der Ferne

Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Herbstferien: jetzt noch buchbar

Thailand, Malediven oder Mauritius im Oktober – diese Fernziele klappen auch kurzfristig.

Kirschblüte in Japan

Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.

Antarktis: die Saison beginnt

Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.

Geführte Rundreisen 

Sorgfältig geplant und kompetent begleitet rund um den Globus! 

Hochzeitsreisen 

Unvergessliche romantische Hochzeitsreisen nach Ihren Ansprüchen.

Mietwagenrundreisen

Anschnallen und los geht’s. Erleben Sie die absolute Freiheit! 

Reiseinformationen

Alle wichtigen Reisetipps für eine unvergessliche Reise.

Reisen im Camper 

Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil! 

Reisen mit der Familie

Wir wissen was perfekte Familienferien ausmachen! 

Safaris 

Erkunden Sie neue Tier- und Naturwelten hautnah.

Schiffsreisen

Unterwegs auf hoher See zu den schönsten Reisezielen der Welt.

Sportreisen 

Trainingslager, Live-Sportevents, Gruppenreisen, Wintersport und Golfreisen. 

Strandferien

Kristallklares Wasser und Dolce Far Niente – Badespass pur an den schönsten Stränden weltweit! 

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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