Wohin reisen im Mai? Die besten Fernreiseziele
Reisekalender Mai: Safari-Start, Trockenzeit und Nebensaison
Namibia – Trockenzeit und klare Sicht
Im Mai ist die Trockenzeit in Namibia etabliert: Die Tage sind mit rund 25 Grad angenehm warm, die Nächte klar und kühl, die Luft ist staubfrei und die Sicht hervorragend – ideal für Sossusvlei, die Küste und den Etosha-Nationalpark, wo sich die Tiere zunehmend an den Wasserstellen sammeln. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Namibia und auf unserer Namibia-Seite.
Südafrika – Auftakt der Safari-Saison im Krüger
Mit dem Beginn des trockenen Winters startet im Krüger-Nationalpark die beste Zeit für Tierbeobachtungen: Die Vegetation wird licht, die Tage sind mild und sonnig, und die Hauptsaison hat noch nicht begonnen. Die Kapregion zeigt sich herbstlich frisch, aber oft sonnig. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Südafrika und auf unserer Südafrika-Seite.
Japan – frisches Grün nach der Kirschblüte
Nach der Kirschblüte und der japanischen Feiertagswoche Anfang Mai wird es ruhiger – und mit 20 bis 25 Grad herrscht angenehm warmes Frühlingswetter, bevor im Juni die Regenzeit einsetzt. Die Landschaften leuchten in sattem Grün: eine wunderbare und oft unterschätzte Reisezeit. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Japan und auf unserer Japan-Seite.
Bali – Trockenzeit auf der ruhigen Insel
Auf Bali ist die Trockenzeit im Mai angekommen: viel Sonne, wenig Regen und konstant warme rund 30 Grad. Bis zur Hauptsaison im Juli und August bleibt die Insel vergleichsweise ruhig – beste Bedingungen für Reisterrassen, Tempel und Strandtage. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Bali und auf unserer Bali-Seite.
Mauritius – Beginn des milden Südwinters
Im Mai beginnt auf Mauritius der trockenere Südwinter: Mit 24 bis 27 Grad und viel Sonne ist es angenehm warm, ohne drückende Hitze – eine schöne Zeit für Strandferien kombiniert mit Wanderungen und Ausflügen ins Landesinnere. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Mauritius und auf unserer Mauritius-Seite.
Seychellen – ruhige See zwischen den Passaten
Der Mai gehört auf den Seychellen zu den besten Monaten: In der Übergangszeit zwischen den Passatwinden ist das Meer ruhig und klar, die Luft liegt bei rund 30 Grad – hervorragende Bedingungen zum Baden und Schnorcheln. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Seychellen und auf unserer Seychellen-Seite.
Island – heller Frühling vor der Hauptsaison
Im Mai erwacht Island aus dem Winter: Die Tage sind bereits sehr lang, die Temperaturen steigen auf rund 10 Grad, und Wasserfälle wie Vogelfelsen zeigen sich in voller Kraft – bei deutlich weniger Besuchern als im Sommer. Eine gute Zeit für eine Rundreise über die Ringstrasse. Mehr auf unserer Island-Seite.
Kanada – Frühlingsstart im Westen
In Westkanada beginnt im Mai die Reisesaison: In Vancouver und auf Vancouver Island ist es frühlingshaft mild, in den Rocky Mountains schmilzt der Schnee, und mit etwas Glück lassen sich die ersten Bären beobachten – alles noch vor der sommerlichen Hauptsaison. Mehr auf unserer Kanada-Seite.
Reisekalender: weitere Monate entdecken
Im April stehen Japan zur Kirschblüte und die letzten Trockenzeit-Wochen am Indischen Ozean im Zentrum, ab Juni beginnt im südlichen Afrika und im hohen Norden die Sommersaison. Alle Monate im Überblick finden Sie in unserem Reisekalender.
Häufige Fragen zu Fernreisen im Mai
Im Mai herrscht Trockenzeit im südlichen Afrika – allen voran in Namibia und im Krüger-Nationalpark in Südafrika – sowie auf Bali. Auf den Seychellen und auf Mauritius sorgt die Übergangszeit für ruhiges, angenehmes Wetter am Indischen Ozean.
Für Badeferien im Mai sind die Seychellen mit ruhiger See und klarem Wasser eine erste Wahl, gefolgt von Mauritius und Bali. Auf den Malediven beginnt der Südwest-Monsun – kurze Schauer sind möglich, dafür locken attraktive Nebensaison-Angebote bei weiterhin warmem Meer.
Der Mai ist in vielen Destinationen klassische Nebensaison: Ohne längere Schulferien ist die Nachfrage tiefer, das Preis-Leistungs-Verhältnis entsprechend attraktiv. Nachfrage-Spitzen gibt es rund um Auffahrt und Pfingsten. Für Safari-Reisen gilt: Beliebte Lodges und Camps sind früh ausgebucht – planen Sie rechtzeitig. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie gerne unverbindlich.
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