Namibia – Trockenzeit und klare Sicht

Im Mai ist die Trockenzeit in Namibia etabliert: Die Tage sind mit rund 25 Grad angenehm warm, die Nächte klar und kühl, die Luft ist staubfrei und die Sicht hervorragend – ideal für Sossusvlei, die Küste und den Etosha-Nationalpark, wo sich die Tiere zunehmend an den Wasserstellen sammeln. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Namibia und auf unserer Namibia-Seite.

Südafrika – Auftakt der Safari-Saison im Krüger

Mit dem Beginn des trockenen Winters startet im Krüger-Nationalpark die beste Zeit für Tierbeobachtungen: Die Vegetation wird licht, die Tage sind mild und sonnig, und die Hauptsaison hat noch nicht begonnen. Die Kapregion zeigt sich herbstlich frisch, aber oft sonnig. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Südafrika und auf unserer Südafrika-Seite.

Japan – frisches Grün nach der Kirschblüte

Nach der Kirschblüte und der japanischen Feiertagswoche Anfang Mai wird es ruhiger – und mit 20 bis 25 Grad herrscht angenehm warmes Frühlingswetter, bevor im Juni die Regenzeit einsetzt. Die Landschaften leuchten in sattem Grün: eine wunderbare und oft unterschätzte Reisezeit. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Japan und auf unserer Japan-Seite.