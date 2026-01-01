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Black River Gorges Nationalpark, Mauritius

Beste Reisezeit für Mauritius

Klima und Saisons auf der Trauminsel im Indischen Ozean

Die beste Reisezeit für Mauritius hängt von Ihren Ferienplänen ab – denn die Insel auf der Südhalbkugel ist dank ganzjährig warmem Wasser und mildem Klima ein Ganzjahresziel. Besonders ausgewogen zeigen sich die Monate Mai bis Juni und September bis Oktober: warm, mehrheitlich trocken und wenig schwül. Hier finden Sie Klimatabelle, Empfehlungen nach Aktivität und die wichtigsten regionalen Unterschiede – zusammengestellt von unseren Mauritius Spezialisten.

Klima im Überblick

Mauritius liegt auf der Südhalbkugel – die Jahreszeiten verlaufen also umgekehrt zu Europa. Der Südsommer von November bis April ist warm und feucht, der Südwinter von Mai bis Oktober trockener und angenehm mild. Das Meer in den geschützten Lagunen bleibt mit rund 22 bis 27 °C das ganze Jahr über badetauglich. Die folgende Klimatabelle zeigt die Saisons im Überblick:

MonateWetter/SaisonEignung
November bis DezemberBeginn des Südsommers: warm, zunehmend feucht, rund 28 bis 30 °CBadeferien; Hochsaison über die Festtage – früh buchen
Januar bis MärzHöhepunkt der Regen- und Zyklonsaison: heiss, schwül, kräftige Schauer möglichBaden weiterhin möglich; flexible Planung empfehlenswert
April bis JuniÜbergang zum Südwinter: warm, trockener, weniger schwülSehr beliebte Reisemonate für Strand und Ausflüge
Juli bis AugustSüdwinter: mild, rund 24 bis 27 °C, kräftiger Passat an Ost- und SüdküsteIdeal für Golf, Wandern und Kitesurfen; Badeferien im Norden und Westen
September bis OktoberWarm und mehrheitlich trocken, wenig WindFür viele Gäste die beste Reisezeit überhaupt

Zwischen Januar und März können vereinzelt Zyklone über den Indischen Ozean ziehen. Mauritius wird nur selten direkt getroffen, und die Hotels sind gut vorbereitet – dennoch lohnt sich in diesen Monaten eine flexible Planung. Weitere praktische Hinweise finden Sie in unseren Mauritius Reiseinformationen.

Die beste Reisezeit nach Aktivität

Badeferien: Dank ganzjährig warmem Wasser sind Badeferien auf Mauritius in jedem Monat möglich. Am zuverlässigsten ist das Strandwetter in den Übergangsmonaten Mai bis Juni und September bis Oktober – und wer dem Schweizer Winter entfliehen will, findet von November bis April Hochsommer vor.

Golf und Wandern: Die frischeren Monate des Südwinters von Mai bis Oktober bieten klare Luft und angenehme Temperaturen – ideal für Mauritius Golfreisen und Wanderungen im grünen Inselinneren.

Wassersport: Kitesurferinnen und Windsurfer schätzen die Monate Juni bis September, wenn der Südostpassat an der Ost- und Südküste zuverlässig weht.

Hochzeitsreisen und Wellness: Für Flitterwochen und Wellnessferien ist die Insel praktisch ganzjährig ein Traumziel – besonders romantisch sind die ruhigen Übergangsmonate.

Insel entdecken: Für eine Mietwagenrundreise eignet sich der trockenere Südwinter am besten – die Strassen sind gut befahrbar und die Fernsicht ist klar.

Regionale Unterschiede: Küsten und Hochland

Der Südostpassat prägt das Wetter auf Mauritius – und macht die Wahl der Küste zur eigentlichen Reisezeit-Frage. Der Norden und Westen (etwa Grand Baie und Flic en Flac) liegen im Windschatten der Berge: Hier ist das Meer meist ruhig, die Sonnenstunden sind zahlreich, und auch im Südwinter lässt es sich angenehm baden. Die Ost- und Südküste sind dem Passat stärker ausgesetzt – vor allem von Juni bis September weht hier ein frischer Wind, was die Region bei Wassersportlern beliebt macht und an heissen Tagen für willkommene Abkühlung sorgt.

Das zentrale Hochland rund um den Black River Gorges Nationalpark ist spürbar kühler und regenreicher als die Küsten – packen Sie für Ausflüge ins Inselinnere eine leichte Jacke ein. Da jede Küste ihr eigenes Mikroklima hat, lohnt sich eine persönliche Beratung: Unsere Spezialisten empfehlen Ihnen die Region, die zu Ihrer Reisezeit passt. Einen Gesamtüberblick über die Insel und alle Reisearten finden Sie auf unserer Seite Mauritius Ferien.

Klimatabelle Mauritius: Monatswerte im Überblick

Die folgenden Werte beziehen sich auf die Nordküste von Mauritius rund um Grand Baie, eine der beliebtesten Ferienregionen der Insel:

MonatTagestemperatur (°C)Nachttemperatur (°C)RegentageWassertemperatur (°C)
Januar30231128
Februar30231128
März29221028
April2821827
Mai2719626
Juni2518525
Juli2417524
August2417523
September2517423
Oktober2618424
November2820525
Dezember2922927

Die Angaben sind gerundete Durchschnittswerte und dienen der Orientierung. An der windexponierten Ost- und Südküste liegen die gefühlten Temperaturen im Südwinter wegen des Passats etwas tiefer, im zentralen Hochland ist es ganzjährig kühler und regenreicher. Beachten Sie zudem die Zyklonsaison von Januar bis März: In diesen Monaten sind einzelne Tage mit kräftigem Regen und Wind möglich – Mauritius wird nur selten direkt getroffen, eine flexible Planung ist dann aber von Vorteil.

Mauritius Wetter Monat für Monat

Sie wissen bereits, wann Sie reisen möchten? Der folgende Überblick zeigt, was Sie auf Mauritius im jeweiligen Monat erwartet – bezogen auf die Küstenregionen.

Wetter im Januar

Der Januar liegt mitten im Südsommer: heiss, feucht und mit Tageswerten um 30 °C. Kurze tropische Schauer gehören dazu, und es ist Zyklonsaison – wer jetzt reist, plant am besten flexibel. Das Meer ist mit rund 28 °C herrlich warm, Badeferien sind gut möglich.

Wetter im Februar

Der Februar zählt zu den feuchtesten Monaten, mit schwülwarmer Luft und weiterhin möglichen Zyklonlagen. Zwischen den Schauern zeigt sich aber häufig die Sonne, und die Insel präsentiert sich sattgrün. Ausserhalb der Festtage ist der Februar preislich attraktiv.

Wetter im März

Im März bleibt es sommerlich heiss um 29 °C, die Regenneigung lässt gegen Monatsende allmählich nach. Die Zyklonsaison dauert noch an, direkte Treffer sind jedoch selten. Das Wasser ist mit rund 28 °C am wärmsten – schön für Bade- und Schnorchelferien mit etwas Flexibilität.

Wetter im April

Der April leitet den Übergang zum Südwinter ein: Es wird spürbar trockener und weniger schwül, tagsüber bleibt es mit rund 28 °C sommerlich warm. Ein beliebter Monat für Badeferien und erste Ausflüge ins Inselinnere.

Wetter im Mai

Mit dem Mai beginnt eine der beliebtesten Reisezeiten: tagsüber um 27 °C, mehrheitlich trocken und mit angenehm frischen Nächten. Ideal für Strandtage, Mietwagenrundreisen und Golf.

Wetter im Juni

Der Juni ist mild und trocken, tagsüber um 25 °C. An der Ost- und Südküste frischt der Südostpassat nun spürbar auf – gut für Kitesurfer; für reine Badeferien empfehlen sich der geschützte Norden und Westen. Die klare Luft macht den Monat ideal für Wanderungen.

Wetter im Juli

Der Juli gehört zu den kühlsten Monaten: tagsüber um 24 °C, nachts kann es mit rund 17 °C frisch werden. Der Passat weht an der Ost- und Südküste kräftig, im Norden und Westen lässt es sich weiterhin gut baden. Beste Bedingungen für Golf, Wanderungen und Ausflüge.

Wetter im August

Auch der August ist mild, trocken und vor allem an der Ost- und Südküste windig. Wer Badeferien plant, wählt jetzt am besten die windgeschützte Nord- oder Westküste. Das Meer ist mit rund 23 °C am kühlsten, zum Schwimmen aber weiterhin angenehm.

Wetter im September

Im September steigen die Temperaturen langsam wieder, der Wind lässt allmählich nach, und es bleibt mehrheitlich trocken. Für viele Gäste beginnt jetzt die beste Reisezeit überhaupt – ideal für Strand, Ausflüge und Sport gleichermassen.

Wetter im Oktober

Der Oktober gilt als einer der ausgewogensten Monate: warm um 26 °C, sonnig, wenig Regen und wenig Wind. Perfekt für Badeferien, Hochzeitsreisen und Rundreisen – entsprechend beliebt sind diese Wochen, frühes Buchen lohnt sich.

Wetter im November

Im November kehrt der Südsommer zurück: Die Temperaturen steigen auf rund 28 °C, das Meer wird wärmer, und die Luftfeuchtigkeit nimmt langsam zu. Ein schöner Monat für Badeferien, bevor über die Festtage die Hochsaison beginnt.

Wetter im Dezember

Der Dezember ist heiss und zunehmend feucht, mit kurzen tropischen Schauern und Tageswerten um 29 °C. Über Weihnachten und Neujahr herrscht Hochsaison – beliebte Hotels sollten Sie früh buchen. Wer dem Schweizer Winter entfliehen will, findet jetzt Hochsommer vor.

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Häufige Fragen zur besten Reisezeit für Mauritius

Als beste Reisezeit für Mauritius gelten die Monate Mai bis Juni und September bis Oktober: Dann ist es mit rund 24 bis 27 °C angenehm warm, mehrheitlich trocken und wenig schwül. Grundsätzlich ist die Insel aber ein Ganzjahresziel – das Wasser in den Lagunen bleibt in jedem Monat badetauglich, und jede Saison hat ihre Vorzüge.

Die feuchteste Zeit fällt in den Südsommer von November bis April, mit dem Höhepunkt zwischen Januar und März. Typisch sind kurze, kräftige tropische Schauer, auf die oft schnell wieder Sonne folgt – Dauerregen ist selten. In dieser Zeit ist auch Zyklonsaison im Indischen Ozean; direkte Treffer sind auf Mauritius jedoch die Ausnahme, und die Hotels sind gut vorbereitet.

Ja. Mauritius ist ein klassisches Ganzjahresziel: Die Temperaturen bewegen sich je nach Saison zwischen rund 24 und 30 °C, das Meer bleibt ganzjährig warm. Im europäischen Winter herrscht auf der Insel Hochsommer – ideal für Sonnenhungrige. Wer es weniger heiss und trockener mag, wählt den Südwinter von Mai bis Oktober.

Ausserhalb der Festtage und der europäischen Schulferien ist es auf Mauritius deutlich ruhiger, und viele Hotels bieten attraktive Preise. Als günstige Reisefenster gelten etwa Mai bis Juni sowie September bis November. Auch Februar und März sind preislich interessant – dafür nehmen Sie ein höheres Regenrisiko in Kauf.

Die Wassertemperatur des Indischen Ozeans liegt rund um Mauritius ganzjährig zwischen etwa 22 und 27 °C. Im Südsommer von November bis April ist das Meer am wärmsten, im Südwinter etwas frischer – Baden und Schnorcheln in den geschützten Lagunen sind aber in jedem Monat angenehm möglich.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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