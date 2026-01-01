Mauritius Wetter Monat für Monat

Sie wissen bereits, wann Sie reisen möchten? Der folgende Überblick zeigt, was Sie auf Mauritius im jeweiligen Monat erwartet – bezogen auf die Küstenregionen.

Wetter im Januar

Der Januar liegt mitten im Südsommer: heiss, feucht und mit Tageswerten um 30 °C. Kurze tropische Schauer gehören dazu, und es ist Zyklonsaison – wer jetzt reist, plant am besten flexibel. Das Meer ist mit rund 28 °C herrlich warm, Badeferien sind gut möglich.

Wetter im Februar

Der Februar zählt zu den feuchtesten Monaten, mit schwülwarmer Luft und weiterhin möglichen Zyklonlagen. Zwischen den Schauern zeigt sich aber häufig die Sonne, und die Insel präsentiert sich sattgrün. Ausserhalb der Festtage ist der Februar preislich attraktiv.

Wetter im März

Im März bleibt es sommerlich heiss um 29 °C, die Regenneigung lässt gegen Monatsende allmählich nach. Die Zyklonsaison dauert noch an, direkte Treffer sind jedoch selten. Das Wasser ist mit rund 28 °C am wärmsten – schön für Bade- und Schnorchelferien mit etwas Flexibilität.

Wetter im April

Der April leitet den Übergang zum Südwinter ein: Es wird spürbar trockener und weniger schwül, tagsüber bleibt es mit rund 28 °C sommerlich warm. Ein beliebter Monat für Badeferien und erste Ausflüge ins Inselinnere.

Wetter im Mai

Mit dem Mai beginnt eine der beliebtesten Reisezeiten: tagsüber um 27 °C, mehrheitlich trocken und mit angenehm frischen Nächten. Ideal für Strandtage, Mietwagenrundreisen und Golf.

Wetter im Juni

Der Juni ist mild und trocken, tagsüber um 25 °C. An der Ost- und Südküste frischt der Südostpassat nun spürbar auf – gut für Kitesurfer; für reine Badeferien empfehlen sich der geschützte Norden und Westen. Die klare Luft macht den Monat ideal für Wanderungen.

Wetter im Juli

Der Juli gehört zu den kühlsten Monaten: tagsüber um 24 °C, nachts kann es mit rund 17 °C frisch werden. Der Passat weht an der Ost- und Südküste kräftig, im Norden und Westen lässt es sich weiterhin gut baden. Beste Bedingungen für Golf, Wanderungen und Ausflüge.

Wetter im August

Auch der August ist mild, trocken und vor allem an der Ost- und Südküste windig. Wer Badeferien plant, wählt jetzt am besten die windgeschützte Nord- oder Westküste. Das Meer ist mit rund 23 °C am kühlsten, zum Schwimmen aber weiterhin angenehm.

Wetter im September

Im September steigen die Temperaturen langsam wieder, der Wind lässt allmählich nach, und es bleibt mehrheitlich trocken. Für viele Gäste beginnt jetzt die beste Reisezeit überhaupt – ideal für Strand, Ausflüge und Sport gleichermassen.

Wetter im Oktober

Der Oktober gilt als einer der ausgewogensten Monate: warm um 26 °C, sonnig, wenig Regen und wenig Wind. Perfekt für Badeferien, Hochzeitsreisen und Rundreisen – entsprechend beliebt sind diese Wochen, frühes Buchen lohnt sich.

Wetter im November

Im November kehrt der Südsommer zurück: Die Temperaturen steigen auf rund 28 °C, das Meer wird wärmer, und die Luftfeuchtigkeit nimmt langsam zu. Ein schöner Monat für Badeferien, bevor über die Festtage die Hochsaison beginnt.

Wetter im Dezember

Der Dezember ist heiss und zunehmend feucht, mit kurzen tropischen Schauern und Tageswerten um 29 °C. Über Weihnachten und Neujahr herrscht Hochsaison – beliebte Hotels sollten Sie früh buchen. Wer dem Schweizer Winter entfliehen will, findet jetzt Hochsommer vor.