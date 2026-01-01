Die Kirschblütenfront: von Süden nach Norden

Die Kirschblüte beginnt nicht überall gleichzeitig, sondern wandert als sogenannte Blütenfront durchs Land. Den Anfang macht der Süden: Auf Kyushu öffnen sich die ersten Blüten in der Regel Ende März. Von dort zieht die Front über Honshu – Tokyo, Kyoto und Osaka erreichen ihre Vollblüte typischerweise Anfang bis Mitte April – und kommt Anfang Mai in Hokkaido im Norden an.

Diese Angaben sind eine Orientierung, keine Garantie: Der genaue Zeitpunkt hängt vom Wetterverlauf ab und verschiebt sich von Jahr zu Jahr um einige Tage. Einen Überblick über das Klima im Jahresverlauf gibt Ihnen unsere Seite zur besten Reisezeit für Japan.

Kirschblüten-Kalender: wann die Sakura wo blüht

Die folgenden Werte sind langjährige Mittel für die erste geöffnete Blüte (Kaika) und die Vollblüte (Mankai). Sie eignen sich gut für die Reiseplanung; die verbindliche Prognose für das jeweilige Frühjahr veröffentlichen die japanischen Wetterdienste ab Januar und aktualisieren sie danach wöchentlich.

Region Erste Blüten Vollblüte Fukuoka (Kyushu) ca. 23. März ca. 1. April Hiroshima ca. 26. März ca. 4. April Tokyo ca. 25. März ca. 2. April Kyoto ca. 27. März ca. 5. April Osaka ca. 28. März ca. 5. April Kanazawa ca. 2. April ca. 7. April Takayama (Alpen) Mitte April Mitte bis Ende April Sendai (Tohoku) ca. 7. April ca. 12. April Hirosaki (Aomori) ca. 20. April Ende April Sapporo (Hokkaido) ca. 1. Mai ca. 5. Mai

Zwischen der ersten Blüte und der Vollblüte liegen je nach Witterung fünf bis zehn Tage. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, legt den Aufenthalt in einer Region auf das Ende dieses Fensters – oder plant die Route so, dass sie der Blütenfront nach Norden folgt.

Hanami: Feiern unter blühenden Bäumen

Hanami – wörtlich «Blüten betrachten» – ist in Japan weit mehr als ein Spaziergang im Park. Familien, Freundeskreise und Arbeitskollegen treffen sich zum Picknick unter den Kirschbäumen, oft mit reserviertem Platz und gut gefüllten Bento-Boxen. Abends verwandeln beleuchtete Bäume die Parks in eine fast feierliche Kulisse, das sogenannte Yozakura. Dass die Blüte nur wenige Tage in voller Pracht steht, gehört zum Reiz: Sie gilt als Sinnbild für die Schönheit des Vergänglichen. Wer in dieser Zeit reist, erlebt Japan von seiner geselligsten Seite.

Kirschblütenfeste: Sakura Matsuri von Tokyo bis Tohoku

Zur Kirschblütenzeit richten Städte und Gemeinden im ganzen Land ihre Kirschblütenfeste aus. Bekannt sind das Sakura Matsuri im Tokioter Ueno-Park, das Frühlingsfest von Takayama mit seinen kunstvollen Festwagen und das Fest im Burgpark von Hirosaki, wo über 2500 Kirschbäume blühen und die Saison bis Ende April dauert. Zu den Festen gehören Marktstände mit Streetfood, Bühnenprogramme und abends die Beleuchtung der Bäume. Die Termine richten sich nach dem Blütenverlauf und werden meist erst wenige Wochen vorher endgültig festgelegt – ein weiterer Grund, bei der Reiseplanung etwas Spielraum einzurechnen.

Die schönsten Orte für die Sakura-Zeit

Klassiker Nummer eins ist Kyoto mit dem Philosophenweg, dem Maruyama-Park und den Tempelgärten von Higashiyama. In Tokyo lohnen sich der Ueno-Park, der Shinjuku Gyoen und der von Kirschbäumen gesäumte Meguro-Fluss. Besonders fotogen ist die Burg von Osaka, deren Parkanlage zur Blütezeit in Rosa getaucht ist – ebenso die weisse Burg von Himeji, die zu den schönsten des Landes zählt. Wer später reist, findet in der Alpenregion um Takayama noch blühende Bäume, wenn die Saison im Flachland bereits vorbei ist. Weitere Ideen liefert unsere Übersicht der japanischen Städte.

Früh buchen: Praxis-Tipps für die Sakura-Zeit

Die Kirschblüte ist Hochsaison: Beliebte Hotels und traditionelle Ryokans in Kyoto oder Tokyo sind oft viele Monate im Voraus ausgebucht, und die Preise liegen in diesen Wochen deutlich höher als im übrigen Jahr. Planen Sie Ihre Reise deshalb möglichst früh und bleiben Sie beim Reisedatum etwas flexibel – wer einige Tage Spielraum hat, erhöht die Chance, die Vollblüte zu treffen. Sinnvoll ist zudem eine Route, die mehrere Regionen abdeckt: Verpassen Sie die Blüte an einem Ort, holen Sie sie weiter nördlich nach.

Alternativen abseits der Hotspots

Wer den grossen Besucherströmen ausweichen möchte, reist an den Anfang oder das Ende der Saison. Auf Kyushu rund um Fukuoka beginnt die Blüte früher, die Städte sind entspannter, und die Kombination mit heissen Quellen und Vulkanlandschaften macht den Süden zu einem lohnenden Ziel. Im Norden von Honshu, in der Region Tohoku, blühen die Kirschbäume erst gegen Ende April – hier erleben Sie Burgparks und Kirschbaum-Alleen an Flussufern ohne Gedränge. Und falls der Frühling nicht passt: Der japanische Herbst mit seiner Laubfärbung ist eine ebenso eindrucksvolle Reisezeit.

Kirschblüte als Teil Ihrer Japan-Rundreise

Am schönsten erleben Sie die Sakura-Zeit auf einer Route, die dem Verlauf der Blütenfront folgt – etwa von Kyushu über Kyoto und die Alpenregion nach Tokyo. Unsere Japan-Rundreisen lassen sich individuell auf die Blütezeit abstimmen; wer lieber in Gesellschaft reist, findet unter den Gruppenreisen geführte Varianten mit fixen Terminen im Frühling. Unsere Japan-Spezialisten kennen die Blütenkalender der Regionen und beraten Sie persönlich, damit Timing, Route und Unterkünfte zusammenpassen.