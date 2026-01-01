Kirschblüte in Japan – die Sakura-Zeit erleben
Blütezeit, Kalender und die schönsten Orte für Hanami
Die Kirschblütenfront: von Süden nach Norden
Die Kirschblüte beginnt nicht überall gleichzeitig, sondern wandert als sogenannte Blütenfront durchs Land. Den Anfang macht der Süden: Auf Kyushu öffnen sich die ersten Blüten in der Regel Ende März. Von dort zieht die Front über Honshu – Tokyo, Kyoto und Osaka erreichen ihre Vollblüte typischerweise Anfang bis Mitte April – und kommt Anfang Mai in Hokkaido im Norden an.
Diese Angaben sind eine Orientierung, keine Garantie: Der genaue Zeitpunkt hängt vom Wetterverlauf ab und verschiebt sich von Jahr zu Jahr um einige Tage. Einen Überblick über das Klima im Jahresverlauf gibt Ihnen unsere Seite zur besten Reisezeit für Japan.
Kirschblüten-Kalender: wann die Sakura wo blüht
Die folgenden Werte sind langjährige Mittel für die erste geöffnete Blüte (Kaika) und die Vollblüte (Mankai). Sie eignen sich gut für die Reiseplanung; die verbindliche Prognose für das jeweilige Frühjahr veröffentlichen die japanischen Wetterdienste ab Januar und aktualisieren sie danach wöchentlich.
|Region
|Erste Blüten
|Vollblüte
|Fukuoka (Kyushu)
|ca. 23. März
|ca. 1. April
|Hiroshima
|ca. 26. März
|ca. 4. April
|Tokyo
|ca. 25. März
|ca. 2. April
|Kyoto
|ca. 27. März
|ca. 5. April
|Osaka
|ca. 28. März
|ca. 5. April
|Kanazawa
|ca. 2. April
|ca. 7. April
|Takayama (Alpen)
|Mitte April
|Mitte bis Ende April
|Sendai (Tohoku)
|ca. 7. April
|ca. 12. April
|Hirosaki (Aomori)
|ca. 20. April
|Ende April
|Sapporo (Hokkaido)
|ca. 1. Mai
|ca. 5. Mai
Zwischen der ersten Blüte und der Vollblüte liegen je nach Witterung fünf bis zehn Tage. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, legt den Aufenthalt in einer Region auf das Ende dieses Fensters – oder plant die Route so, dass sie der Blütenfront nach Norden folgt.
Hanami: Feiern unter blühenden Bäumen
Hanami – wörtlich «Blüten betrachten» – ist in Japan weit mehr als ein Spaziergang im Park. Familien, Freundeskreise und Arbeitskollegen treffen sich zum Picknick unter den Kirschbäumen, oft mit reserviertem Platz und gut gefüllten Bento-Boxen. Abends verwandeln beleuchtete Bäume die Parks in eine fast feierliche Kulisse, das sogenannte Yozakura. Dass die Blüte nur wenige Tage in voller Pracht steht, gehört zum Reiz: Sie gilt als Sinnbild für die Schönheit des Vergänglichen. Wer in dieser Zeit reist, erlebt Japan von seiner geselligsten Seite.
Kirschblütenfeste: Sakura Matsuri von Tokyo bis Tohoku
Zur Kirschblütenzeit richten Städte und Gemeinden im ganzen Land ihre Kirschblütenfeste aus. Bekannt sind das Sakura Matsuri im Tokioter Ueno-Park, das Frühlingsfest von Takayama mit seinen kunstvollen Festwagen und das Fest im Burgpark von Hirosaki, wo über 2500 Kirschbäume blühen und die Saison bis Ende April dauert. Zu den Festen gehören Marktstände mit Streetfood, Bühnenprogramme und abends die Beleuchtung der Bäume. Die Termine richten sich nach dem Blütenverlauf und werden meist erst wenige Wochen vorher endgültig festgelegt – ein weiterer Grund, bei der Reiseplanung etwas Spielraum einzurechnen.
Die schönsten Orte für die Sakura-Zeit
Klassiker Nummer eins ist Kyoto mit dem Philosophenweg, dem Maruyama-Park und den Tempelgärten von Higashiyama. In Tokyo lohnen sich der Ueno-Park, der Shinjuku Gyoen und der von Kirschbäumen gesäumte Meguro-Fluss. Besonders fotogen ist die Burg von Osaka, deren Parkanlage zur Blütezeit in Rosa getaucht ist – ebenso die weisse Burg von Himeji, die zu den schönsten des Landes zählt. Wer später reist, findet in der Alpenregion um Takayama noch blühende Bäume, wenn die Saison im Flachland bereits vorbei ist. Weitere Ideen liefert unsere Übersicht der japanischen Städte.
Früh buchen: Praxis-Tipps für die Sakura-Zeit
Die Kirschblüte ist Hochsaison: Beliebte Hotels und traditionelle Ryokans in Kyoto oder Tokyo sind oft viele Monate im Voraus ausgebucht, und die Preise liegen in diesen Wochen deutlich höher als im übrigen Jahr. Planen Sie Ihre Reise deshalb möglichst früh und bleiben Sie beim Reisedatum etwas flexibel – wer einige Tage Spielraum hat, erhöht die Chance, die Vollblüte zu treffen. Sinnvoll ist zudem eine Route, die mehrere Regionen abdeckt: Verpassen Sie die Blüte an einem Ort, holen Sie sie weiter nördlich nach.
Alternativen abseits der Hotspots
Wer den grossen Besucherströmen ausweichen möchte, reist an den Anfang oder das Ende der Saison. Auf Kyushu rund um Fukuoka beginnt die Blüte früher, die Städte sind entspannter, und die Kombination mit heissen Quellen und Vulkanlandschaften macht den Süden zu einem lohnenden Ziel. Im Norden von Honshu, in der Region Tohoku, blühen die Kirschbäume erst gegen Ende April – hier erleben Sie Burgparks und Kirschbaum-Alleen an Flussufern ohne Gedränge. Und falls der Frühling nicht passt: Der japanische Herbst mit seiner Laubfärbung ist eine ebenso eindrucksvolle Reisezeit.
Kirschblüte als Teil Ihrer Japan-Rundreise
Am schönsten erleben Sie die Sakura-Zeit auf einer Route, die dem Verlauf der Blütenfront folgt – etwa von Kyushu über Kyoto und die Alpenregion nach Tokyo. Unsere Japan-Rundreisen lassen sich individuell auf die Blütezeit abstimmen; wer lieber in Gesellschaft reist, findet unter den Gruppenreisen geführte Varianten mit fixen Terminen im Frühling. Unsere Japan-Spezialisten kennen die Blütenkalender der Regionen und beraten Sie persönlich, damit Timing, Route und Unterkünfte zusammenpassen.
Die Blütenfront wandert von Süden nach Norden: Auf Kyushu beginnt die Blüte meist Ende März, in Tokyo, Kyoto und Osaka liegt die Vollblüte typischerweise Anfang bis Mitte April, und Hokkaido folgt Anfang Mai. Der genaue Zeitpunkt hängt vom Wetterverlauf ab und verschiebt sich jedes Jahr um einige Tage.
Von den ersten geöffneten Blüten bis zum Abfallen der Blütenblätter vergehen an einem Ort meist ein bis zwei Wochen. Die Vollblüte, auf Japanisch Mankai, hält oft nur wenige Tage – Regen und Wind können sie zusätzlich verkürzen. Eine Route durch mehrere Regionen erhöht die Chance, die Blüte in voller Pracht zu erleben.
So früh wie möglich: Beliebte Hotels und Ryokans in Kyoto und Tokyo sind für die Sakura-Wochen oft viele Monate im Voraus ausgebucht. Wer rechtzeitig plant, hat die grössere Auswahl an Unterkünften und Routen. Unsere Spezialisten helfen Ihnen, Termin und Reiseverlauf optimal zu legen.
Hanami bedeutet «Blüten betrachten» und bezeichnet den japanischen Brauch, die Kirschblüte gemeinsam zu feiern – meist mit einem Picknick unter den Bäumen. Abends werden viele Parks beleuchtet; diese Stimmung nennt man Yozakura. Als Gast dürfen Sie überall mitfeiern, ein freier Platz im Park genügt.
Ein Sakura Matsuri ist ein öffentliches Kirschblütenfest: In Parks und Burganlagen entstehen für einige Wochen Marktstände, Bühnen und Lichtinstallationen, die Bäume werden abends beleuchtet. Grosse Feste finden unter anderem im Ueno-Park in Tokyo, in Takayama und im Burgpark von Hirosaki statt. Die genauen Termine hängen vom Blütenverlauf ab.
Die japanischen Wetterdienste veröffentlichen ab Januar eine erste Prognose und aktualisieren sie wöchentlich. Wenige Wochen vor der Blüte ist sie recht treffsicher, im Januar dagegen nur eine Tendenz – warme oder kalte Wochen im Februar und März verschieben den Termin um mehrere Tage. Für die Buchung heisst das: nach den langjährigen Mittelwerten planen und die Prognose im Frühjahr zur Feinabstimmung nutzen.
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