Der Juli ist Hochsommer in Europa – und zugleich einer der besten Safari-Monate des Jahres: In der Serengeti ist die Grosse Tierwanderung unterwegs, im Krüger Nationalpark und in Namibia sorgt die Trockenzeit für beste Tierbeobachtungen. Auch Bali und das Hochland von Peru zeigen sich jetzt von ihrer stabilsten Seite, während Island und Kanada mit langen, milden Sommertagen locken. Weil der Juli in die Schweizer Sommerferien fällt, gilt: früh planen und früh buchen – besonders bei Lodges, Campern und beliebten Zugstrecken.

Dafür belohnt der Monat mit Erlebnissen, die es nur jetzt gibt – von den Gnuherden Ostafrikas bis zu den hellen Nächten am Polarkreis. Hier finden Sie unsere Empfehlungen für Fernreisen im Juli, mit Klima-Hinweisen und Flugzeiten ab Zürich. Unser Spezialisten-Team berät Sie gerne persönlich.