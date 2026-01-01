Wohin reisen im Juli? Die besten Fernreiseziele
Safari-Hochsaison in Afrika, Hochsommer im Norden
Tansania – die Grosse Tierwanderung in der Serengeti
In Tansania herrscht im Juli Trockenzeit – und in der Serengeti zieht die Grosse Tierwanderung mit Hunderttausenden Gnus und Zebras nordwärts: eines der eindrücklichsten Naturschauspiele der Welt. Anschliessend locken die Gewürzinsel Sansibar und ihre weissen Strände bei rund 28 Grad – ideal als Badeverlängerung nach der Safari. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Tansania und Sansibar und auf unserer Tansania-Seite.
Kenia – Trockenzeit in der Masai Mara
Ab Juli erreichen die ersten Herden der Grossen Tierwanderung die Masai Mara in Kenia – Löwen, Geparde und Krokodile sind ihnen dicht auf den Fersen. Die Trockenzeit sorgt für angenehme Temperaturen um 25 Grad und beste Sicht auf die Tierwelt. Kombinieren lässt sich die Safari mit Badetagen an der Küste des Indischen Ozeans. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 8 Stunden. Mehr auf unserer Kenia-Seite.
Südafrika – Wildbeobachtung und erste Wale
Der trockene Winter ist im Krüger Nationalpark die beste Safari-Zeit: kaum Regen, lichte Vegetation und Tiere, die sich an den Wasserstellen sammeln. An der Küste bei Hermanus treffen im Winter zudem die ersten Südkaper ein – Walbeobachtung vom Ufer aus inklusive. Der Nachtflug ab Zürich dauert rund 11 Stunden, praktisch ohne Zeitverschiebung. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Südafrika und auf unserer Südafrika-Seite.
Namibia – Hochsaison für Tierbeobachtungen
Im Juli zeigt sich Namibia von seiner klarsten Seite: Die Trockenzeit konzentriert das Wild an den Wasserlöchern des Etosha Nationalparks, tagsüber ist es mit gut 20 Grad angenehm mild, und die Wüstenlandschaften leuchten unter tiefblauem Himmel. Nachts wird es empfindlich kalt – dafür entschädigt der einzigartige Sternenhimmel über der Namib. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Namibia und auf unserer Namibia-Seite.
Bali – trockene Hochsaison mit angenehmer Brise
Der Juli gehört auf Bali zu den trockensten und angenehmsten Monaten: um 30 Grad, tiefe Luftfeuchtigkeit und eine frische Brise, die auch das Landesinnere angenehm macht. Ob Reisterrassen bei Ubud, Tempel oder Strände im Süden – jetzt herrschen ideale Bedingungen. Da der Monat beliebt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Bali und auf unserer Bali-Seite.
Peru – Trockenzeit im Andenhochland
Der Juli ist im peruanischen Hochland der Inbegriff der Trockenzeit: sonnige Tage, klare Bergluft und beste Bedingungen für Machu Picchu, Cusco und den Titicacasee. In der Höhe sinken die Temperaturen nachts deutlich – warme Kleidung ist Pflicht. Beliebte Unterkünfte und der Inka-Trail sind im Juli früh ausgebucht, planen Sie deshalb rechtzeitig. Mehr auf unserer Peru-Seite.
Island – Hochsommer auf der Ringstrasse
Im Juli erreicht Island seine wärmste Zeit: 12 bis 16 Grad, lange helle Abende und geöffnete Hochlandpisten machen den Monat zur besten Zeit für Rundreisen auf der Ringstrasse, Wanderungen und Walbeobachtungen. Wasserfälle und Vogelfelsen zeigen sich in voller Pracht. Die Flugzeit ab Zürich beträgt nur rund 4 Stunden. Routen und Tipps auf unserer Island-Seite.
Kanada – Sommer zwischen Rockies und Atlantik
Der Juli ist Kanadas Sommermonat schlechthin: warme Tage um 25 Grad, blühende Bergwiesen in den Rocky Mountains, Bären- und Walbeobachtung an der Westküste und lange Abende für Roadtrips mit dem Camper. Die Flugzeit ab Zürich beträgt je nach Region rund 9 bis 10 Stunden. Da der Juli auch in Kanada Ferienzeit ist, lohnt sich eine frühe Reservation. Mehr auf unserer Kanada-Seite.
Weitere Monate im Reisekalender
Sie sind zeitlich flexibel? Der Reisekalender für den Juni zeigt, welche Ziele vor den Sommerferien ruhiger und günstiger sind, und der Reisekalender für den August stellt die besten Ziele für den Spätsommer vor. Alle zwölf Monate im Überblick finden Sie in unserem Reisekalender.
Südsee: Trockenzeit im Paradies
Von Mai bis Oktober herrscht in der Südsee Trockenzeit – Fidschi, die Cook Islands und Französisch-Polynesien zeigen sich im Juli bei angenehmen Temperaturen um 25 Grad von ihrer sonnigsten Seite. Vor Tonga beginnt zudem die Walsaison: Zwischen Juli und Oktober suchen Buckelwale die geschützten Gewässer des Archipels auf. Wer den bereits erwähnten tropischen Norden Australiens bereist – auch dort herrscht jetzt Trockenzeit, mehr dazu in unserem Guide zur besten Reisezeit für Australien –, kann die Inselwelt ideal anschliessen. Mehr auf unserer Südsee-Seite.
Häufige Fragen zu Fernreisen im Juli
Im Juli herrscht Trockenzeit im östlichen und südlichen Afrika – von Kenia und Tansania über Namibia bis Südafrika –, ausserdem auf Bali, im Hochland von Peru und im tropischen Norden Australiens. Für Safaris und Rundreisen ist der Juli damit einer der besten Monate des Jahres.
Klassische Badeziele im Juli sind Bali und Sansibar, wo Trockenzeit herrscht, sowie die Ostküste Sri Lankas. Auf den Malediven und an Thailands Westküste kann der Monsun dagegen für wechselhaftes Wetter sorgen. Lassen Sie sich beraten, welche Region zu Ihren Reisedaten passt – unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen die Alternativen.
Der Juli fällt in die Schweizer Sommerferien und ist deshalb vielerorts Hochsaison: Flüge, Lodges und Camper sind früh ausgebucht und entsprechend gefragt. Wer im Juli reisen möchte, bucht am besten viele Monate im Voraus. Die konkreten Preise hängen von Ziel, Dauer und Reisestil ab – unsere Spezialistinnen und Spezialisten erstellen Ihnen gerne eine unverbindliche Offerte.
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