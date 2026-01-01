Badeferien im Oktober – die schönsten Reiseziele
Wohin im Oktober? Warme Ziele für Ferien und Herbstferien
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Malediven – Nebensaison mit viel Sonne
Auf den Malediven klingt im Oktober der Südwest-Monsun allmählich aus: Kurze Schauer wechseln sich mit langen sonnigen Phasen ab, die Luft liegt bei rund 30 Grad, das Meer bei angenehmen 28 Grad. Dafür sind die Inseln spürbar ruhiger und die Preise tiefer als in der Hochsaison. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 10 Stunden. Mehr dazu in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven und auf unserer Malediven-Seite.
Mauritius – Frühling im Indischen Ozean
Im Oktober herrscht auf Mauritius Frühling: Mit 25 bis 28 Grad, wenig Regen und Wassertemperaturen um 24 Grad gehört der Monat zu den besten des Jahres – noch vor der Zyklonsaison des Südsommers. Ideal, um Strandtage mit Ausflügen ins grüne Landesinnere zu verbinden. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 11 bis 12 Stunden, meist als Nachtflug. Alle Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Mauritius.
Seychellen – ruhige See zwischen den Passaten
Der Oktober ist auf den Seychellen Übergangszeit zwischen den beiden Passatwinden: Der Wind lässt nach, das Meer wird ruhig und klar – beste Bedingungen zum Schnorcheln und Baden. Die Temperaturen liegen bei 28 bis 30 Grad, das Wasser bei rund 28 Grad. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 9 bis 10 Stunden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Seychellen.
Dubai – Sommerhitze vorbei, Meer badewannenwarm
Nach dem heissen Sommer wird Dubai im Oktober wieder angenehm: Tagsüber sind es 33 bis 35 Grad, das Meer ist mit rund 30 Grad badewannenwarm. Strand, Shopping und spektakuläre Architektur lassen sich perfekt kombinieren – bei nur rund 6 Stunden Flug ab Zürich und geringer Zeitverschiebung. Mehr auf unserer Dubai-Seite.
Oman – Kultur, Wüste und Strand
Auch das Sultanat Oman startet im Oktober in seine Reisesaison: Nach dem Sommer sinken die Temperaturen auf gut 30 Grad, das Meer lädt mit rund 28 Grad zum Baden. Wer mehr als Strand sucht, verbindet Badetage mit Wüstencamps, Wadis und der Kultur Maskats. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 6 bis 7 Stunden. Mehr auf unserer Oman-Seite.
Ägypten – Rotes Meer für Taucher und Sonnenhungrige
Am Roten Meer ist der Oktober einer der angenehmsten Monate: um 30 Grad Lufttemperatur, rund 27 Grad warmes Wasser und farbenprächtige Riffe direkt vor der Küste. Mit nur rund 4 bis 5 Stunden Flugzeit ist Ägypten eines der am schnellsten erreichbaren Warmwasserziele – ideal für eine Woche Herbstferien. Mehr bei unseren Spezialisten für Ägypten-Strandferien.
Kap Verde – Sommer auf den Atlantikinseln
Auf den Kapverdischen Inseln geht im Oktober die kurze Regenzeit zu Ende: Auf Sal und Boa Vista erwarten Sie rund 28 Grad, Wassertemperaturen um 26 Grad und kilometerlange Sandstrände. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 6 bis 7 Stunden, die Zeitverschiebung ist gering – ideal auch für Familien. Mehr bei unseren Spezialisten für Kapverden-Ferien.
Südafrika – Frühling und beste Safari-Zeit
Südafrika ist im Oktober zwar kein klassisches Badeziel, dafür ein Traum für Safaris: Am Ende der Trockenzeit versammeln sich die Tiere an den Wasserlöchern, die Vegetation ist licht – beste Sicht auf Elefanten, Löwen und Nashörner. In Kapstadt beginnt derweil mit rund 20 bis 22 Grad der Frühling. Der Nachtflug ab Zürich dauert rund 11 Stunden, die Zeitverschiebung ist minim. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Südafrika und auf unserer Südafrika-Seite.
Thailand – Übergang zur Trockenzeit
In Thailand endet im Oktober landesweit allmählich die Regenzeit – bei konstant warmen 30 bis 32 Grad. Am Golf von Thailand um Koh Samui bleibt das Wetter im Oktober und November allerdings wechselhaft; die stabilste Wahl im Herbst ist die Andamanenküste um Phuket und Khao Lak, wo gegen Ende Oktober die Trockenzeit einsetzt. Wer flexibel ist, profitiert von attraktiven Nebensaisonpreisen. Die Flugzeit nach Bangkok beträgt rund 11 Stunden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Thailand.
Kanaren – zuverlässige Wärme ab 4 Stunden Flug
Wer für die Herbstferien keine Fernreise plant, findet auf den Kanarischen Inseln zuverlässige Wärme: Im Oktober sind es tagsüber um 26 Grad, der Atlantik hat rund 23 Grad. Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventura sind ab Zürich in rund 4 bis 5 Stunden erreichbar – ohne nennenswerte Zeitverschiebung ideal auch für kurze Ferien mit Kindern. Unsere Strandferien-Spezialisten beraten Sie gerne, auch zu Spanien und weiteren Zielen rund ums Mittelmeer.
Häufige Fragen zu Badeferien im Oktober
Am wärmsten ist es im Oktober am Arabischen Golf: In Dubai und im Oman erreichen die Temperaturen tagsüber 33 bis 35 Grad, das Meer ist gut 28 Grad warm. Auch die Malediven, die Seychellen und Thailand liegen konstant um 30 Grad. Etwas milder, aber zuverlässig sommerlich sind die Kanaren und die Kapverden mit 26 bis 29 Grad.
Im Oktober profitieren Sie vielerorts von Nebensaisonpreisen: Auf den Malediven und in Thailand beginnt die Hochsaison erst gegen Dezember, entsprechend attraktiv sind die Angebote. Auch Ägypten und die Kanaren bieten dank kurzer Anreise ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen die aktuellen Angebote und beraten Sie gerne unverbindlich.
Für eine Woche Herbstferien empfehlen sich Ziele mit kurzer Flugzeit und geringer Zeitverschiebung: die Kanaren, Ägypten am Roten Meer, die Kapverden oder Dubai. Alle bieten warmes Badewetter und kindgerechte Hotels. Weitere Ideen und Tipps finden Sie auf unseren Seiten Familienferien und Badeferien für Familien.
In der Karibik dauert die Hurrikansaison offiziell noch bis Ende November, am Golf von Thailand um Koh Samui beginnt im Oktober die regenreichste Phase, und auf Sri Lanka sorgt der Zwischenmonsun für wechselhaftes Wetter. Viele dieser Ziele starten schon im Folgemonat in ihre beste Zeit – die Übersicht dazu finden Sie unter Reiseziele im November und Badeferien im November.
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