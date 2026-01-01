Badeferien im Oktober – die schönsten Reiseziele

Malediven – Nebensaison mit viel Sonne

Auf den Malediven klingt im Oktober der Südwest-Monsun allmählich aus: Kurze Schauer wechseln sich mit langen sonnigen Phasen ab, die Luft liegt bei rund 30 Grad, das Meer bei angenehmen 28 Grad. Dafür sind die Inseln spürbar ruhiger und die Preise tiefer als in der Hochsaison. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 10 Stunden. Mehr dazu in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven und auf unserer Malediven-Seite.

Mauritius – Frühling im Indischen Ozean

Im Oktober herrscht auf Mauritius Frühling: Mit 25 bis 28 Grad, wenig Regen und Wassertemperaturen um 24 Grad gehört der Monat zu den besten des Jahres – noch vor der Zyklonsaison des Südsommers. Ideal, um Strandtage mit Ausflügen ins grüne Landesinnere zu verbinden. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 11 bis 12 Stunden, meist als Nachtflug. Alle Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Mauritius.

Seychellen – ruhige See zwischen den Passaten

Der Oktober ist auf den Seychellen Übergangszeit zwischen den beiden Passatwinden: Der Wind lässt nach, das Meer wird ruhig und klar – beste Bedingungen zum Schnorcheln und Baden. Die Temperaturen liegen bei 28 bis 30 Grad, das Wasser bei rund 28 Grad. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 9 bis 10 Stunden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Seychellen.