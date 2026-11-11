Entdecken Sie die Freiheit Amerikas

Willkommen auf Ihrer Reise ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten! Die USA begeistern mit atemberaubenden Landschaften, pulsierenden Städten und einem unvergleichlichen Gefühl von Freiheit.

Ob Sie den Wind im Haar auf der legendären Route 66 spüren oder die beeindruckenden Nationalparks des Westens erkunden möchten – mit einer Mietwagenrundreise erleben Sie die USA ganz individuell. Folgen Sie der Mother Road von Chicago nach Santa Monica und entdecken Sie dabei ikonische Orte, endlose Wüstenstrassen und charmante Kleinstädte, die den einzigartigen Spirit Amerikas verkörpern.