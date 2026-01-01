Japan – Kirschblüte auf dem Höhepunkt

Anfang April stehen die Kirschbäume in Tokio und Kyoto meist in voller Blüte – mit den Hanami-Festen unter den Blüten erleben Sie Japan von seiner stimmungsvollsten Seite. Die Temperaturen liegen bei frühlingshaften 15 bis 20 Grad. Die Kirschblüte ist Japans gefragteste Reisezeit: Buchen Sie so früh wie möglich. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Japan und auf unserer Japan-Seite.

Malediven – sonniger Ausklang der Trockenzeit

Im April zeigt sich das Wetter auf den Malediven meist noch von seiner besten Seite: viel Sonne, warme 31 Grad und rund 29 Grad Wassertemperatur. Gegen Ende des Monats steigt die Schauerneigung allmählich – dafür sind die Resorts ruhiger und die Angebote attraktiver als in der Hochsaison. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven und auf unserer Malediven-Seite.

Mauritius – angenehmer Herbst im Indischen Ozean

Auf Mauritius geht im April der Südsommer zu Ende: Die Zyklonsaison klingt ab, das Wetter wird stabiler, und mit 25 bis 28 Grad bleibt es angenehm warm – eine gute Zeit für Strandtage und Ausflüge ins grüne Landesinnere. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Mauritius und auf unserer Mauritius-Seite.