Wohin reisen im April? Die besten Fernreiseziele
Reisekalender April: Kirschblüte und Start der Trockenzeit im Süden
Japan – Kirschblüte auf dem Höhepunkt
Anfang April stehen die Kirschbäume in Tokio und Kyoto meist in voller Blüte – mit den Hanami-Festen unter den Blüten erleben Sie Japan von seiner stimmungsvollsten Seite. Die Temperaturen liegen bei frühlingshaften 15 bis 20 Grad. Die Kirschblüte ist Japans gefragteste Reisezeit: Buchen Sie so früh wie möglich. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Japan und auf unserer Japan-Seite.
Malediven – sonniger Ausklang der Trockenzeit
Im April zeigt sich das Wetter auf den Malediven meist noch von seiner besten Seite: viel Sonne, warme 31 Grad und rund 29 Grad Wassertemperatur. Gegen Ende des Monats steigt die Schauerneigung allmählich – dafür sind die Resorts ruhiger und die Angebote attraktiver als in der Hochsaison. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven und auf unserer Malediven-Seite.
Mauritius – angenehmer Herbst im Indischen Ozean
Auf Mauritius geht im April der Südsommer zu Ende: Die Zyklonsaison klingt ab, das Wetter wird stabiler, und mit 25 bis 28 Grad bleibt es angenehm warm – eine gute Zeit für Strandtage und Ausflüge ins grüne Landesinnere. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Mauritius und auf unserer Mauritius-Seite.
Namibia – Start in die Trockenzeit
In Namibia endet im April die Regenzeit: Die Landschaft ist noch grün, die Luft klar, und mit Tagestemperaturen um 25 bis 30 Grad lässt es sich angenehm reisen – die Nächte werden bereits kühler. Wer vor der Hauptsaison unterwegs sein möchte, findet jetzt ideale Bedingungen. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Namibia und auf unserer Namibia-Seite.
Südafrika – Herbst am Kap, Safari-Auftakt im Krüger
Der April ist ein schöner Monat für Südafrika: Die Kapregion zeigt sich mit rund 22 bis 24 Grad mild und oft sonnig, während im Krüger-Nationalpark die Regenzeit endet – die Vegetation wird lichter und die Tierbeobachtung von Woche zu Woche besser. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Südafrika und auf unserer Südafrika-Seite.
Bali – Beginn der Trockenzeit
Auf Bali beginnt im April die Trockenzeit: Die Schauer werden seltener, bei konstant warmen rund 30 Grad. Bis zur Hauptsaison im Juli und August bleibt die Insel angenehm ruhig – eine gute Zeit für Reisterrassen, Tempel und Strand. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Bali und auf unserer Bali-Seite.
Vietnam – warme Übergangszeit
Der April ist in weiten Teilen Vietnams eine gute Reisezeit: Im Süden hält die Trockenzeit noch an, die zentrale Küste um Hoi An zeigt sich sonnig, und der Norden um Hanoi ist angenehm warm – ideale Bedingungen für eine Rundreise durchs ganze Land. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Vietnam und auf unserer Vietnam-Seite.
Oman – letzte Wochen der Reisesaison
Im Sultanat Oman gehen im April die angenehmen Monate zu Ende: Zu Monatsbeginn ist es mit rund 30 Grad noch gut bereisbar, danach wird es zunehmend heiss. Wer Wüste, Wadis und die Kultur Maskats erleben möchte, plant seine Reise deshalb eher in die erste Monatshälfte. Mehr auf unserer Oman-Seite.
Reisekalender: weitere Monate entdecken
Noch am Vergleichen? Im März ist die Auswahl an klassischen Trockenzeit-Zielen noch grösser, im Mai beginnt im südlichen Afrika die beste Safari-Zeit. Alle Monate im Überblick finden Sie in unserem Reisekalender.
Häufige Fragen zu Fernreisen im April
Im April beginnt die Trockenzeit auf Bali und in Namibia, auch der Krüger-Nationalpark in Südafrika wird zunehmend trockener. Auf den Malediven und im Süden Vietnams hält die Trockenzeit meist noch an – gegen Ende des Monats steigt dort die Schauerneigung langsam.
Für Badeferien im April eignen sich die Malediven, Mauritius und Bali besonders gut. Auch die Seychellen gehören mit ruhiger See und warmem Wasser zwischen den Passatwinden im April zu den schönsten Zielen am Indischen Ozean.
Viele Destinationen liegen im April zwischen den Saisons – das Preis-Leistungs-Verhältnis ist deshalb oft attraktiver als in der Hochsaison. Nachfrage-Spitzen gibt es rund um Ostern und die Frühlingsferien sowie in Japan zur Kirschblüte, wo eine sehr frühzeitige Buchung wichtig ist. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie gerne unverbindlich.
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