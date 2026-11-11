South Carolina – das Golfparadies

Die persönlichen Highlights von Marco Nuzzo, Golf Product Manager

Unser Golfreisen-Spezialist Marco Nuzzo zeigt Ihnen, was Golf-Ferien in South Carolina so speziell macht. Seit mehr als 20 Jahren bereist er mit Golfschlägern im Gepäck die Welt und entdeckt dabei immer wieder neue Golfziele. Der Ocean Course auf Kiawah Island in South Carolina gehört zu seinen persönlichen Favoriten. Die unberührte private Insel verfügt über ein 5-Sterne Hotel direkt am langen Sandstrand, private Villen zum Mieten und 5 Top-Golfplätze.

Die Küstenregion South Carolinas mit ihren unzähligen unberührten Inseln und den typischen Sumpflandschaften vor allem zwischen Charleston und Hilton Head sind allein eine Reise wert und bieten Raum für wunderschöne Golfplätze. Charleston ist eine wunderschöne Stadt im Kolonialstil, welche problemlos zu Fuss entdeckt werden kann und auch kulinarisch ein grosses Angebot bietet.

Vor allem an der Küste herrscht bis in den November und ab Februar ein mildes Klima, nur Dezember und Januar sind etwas kühler. Als Reisezeit ideal für Golfer sind Frühling und Herbst.