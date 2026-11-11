South Carolina – das Golfparadies
Feinste Sandstrände und Golfplätze von renommierten Architekten
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The Sanctuary at Kiawah Island Golf Resort
Preis auf Anfrage
Kiawah Island
Den Geist und die Geschichte des Südens in diesem erstklassigen Resort erleben: Das Golfhotel The Sanctuary befindet...
Die persönlichen Highlights von Marco Nuzzo, Golf Product Manager
Unser Golfreisen-Spezialist Marco Nuzzo zeigt Ihnen, was Golf-Ferien in South Carolina so speziell macht. Seit mehr als 20 Jahren bereist er mit Golfschlägern im Gepäck die Welt und entdeckt dabei immer wieder neue Golfziele. Der Ocean Course auf Kiawah Island in South Carolina gehört zu seinen persönlichen Favoriten. Die unberührte private Insel verfügt über ein 5-Sterne Hotel direkt am langen Sandstrand, private Villen zum Mieten und 5 Top-Golfplätze.
Die Küstenregion South Carolinas mit ihren unzähligen unberührten Inseln und den typischen Sumpflandschaften vor allem zwischen Charleston und Hilton Head sind allein eine Reise wert und bieten Raum für wunderschöne Golfplätze. Charleston ist eine wunderschöne Stadt im Kolonialstil, welche problemlos zu Fuss entdeckt werden kann und auch kulinarisch ein grosses Angebot bietet.
Vor allem an der Küste herrscht bis in den November und ab Februar ein mildes Klima, nur Dezember und Januar sind etwas kühler. Als Reisezeit ideal für Golfer sind Frühling und Herbst.
South Carolina: Golf vom Feinsten
Mit über 350 Golfplätzen von Championship Format zieht South Carolina Golfspieler aus der ganzen Welt an. Herrliche Landschaften von den Bergen bis zur Küste und mildes Klima sind beste Voraussetzungen für eine Runde Golf - und das zu jeder Jahreszeit, denn in South Carolina ist immer Golfsaison. Viele Golfplätze tragen die Handschrift so namhafter Architekten wie Arnold Palmer, Robert Trent Jones, Gary Player, George Fazio, Jack Nicklaus, Pete Dye oder Tom Jackson.
Es ist überhaupt die Vielseitigkeit, die South Carolina zu einem Spitzenreiter unter den Feriengebieten an der Ostküste der USA macht. Championship Golfplätze, über 300 Kilometer sonnenverwöhnte Strände, malerische Städtchen, Südstaaten Ambiente und Unterhaltungsangebote versprechen einen rundum gelungenen Urlaub!
Vor allem die Küstenregionen haben sich auch international einen Namen gemacht. Hier alleine kann der Golfenthusiast unter 200 Golfplätzen auswählen. Entlang des 100 Kilometer langen Küstenstreifens rund um Myrtle Beach, auch als ‚Grand Strand‘ bekannt, liegen mehr als 80 Golfplätze– eine Golfplatzdichte, die ihresgleichen sucht. Jedes Jahr findet hier Ende August auch das grösste Amateur-Golfturnier der Welt statt, die Golf.com World Amateur Handicap Championship. Mehr als 3.600 Golfer kommen hier zusammen, um auf 100 Plätzen die Sieger unter sich auszumachen.
Charleston
Weiter südlich liegt das malerische Charleston, mit einer Altstadt wie aus dem Bilderbuch. Um Charleston hat man die Wahl unter zwei Dutzend Golfplätzen, die u.a. auf Inseln direkt vor der Küste liegen. So zum Beispiel auf Kiawah Island mit fünf Weltklasse-Plätzen. Hier werden seit Jahren weltweit bedeutende Turniere ausgetragen, wie Ryder Cup, Senior PGA Championship und PGA Championship
Hilton Head Island
Hilton Head Island, die südlichste Küstenregion, ist eine riesige Ferieninsel mit 20 km langem feinem Sandstrand, auf der sich alleine über 20 Golfplätze befinden. Zu ihnen gehört auch der weltbekannte ‚Harbour Town Golf Links at Sea Pines Plantation , wo jedes Jahr das RBC Heritage Turnier der PGA ausgetragen wird.
Kiawah Island
15km feinster Sandstrand, 5 weltbekannte Golfplätzen, zwei Top-Tennisresorts und Kanufahrten durch idyllische Marschlandschaft sind verlockende Anreize die Kiawah Island zu besuchen. Unter den Golfplätzen ist der Ocean Course der weltweit bekannteste mit den grössten Herausforderung an das Können des Golfers. 10 der 18 Löcher ziehen sich über 3km am Dünenstrand des Atlantischen Ozean entlang, mehr Löcher als auf jedem anderen Golfplatz der nördlichen Hemisphäre.
South Carolina kann mit 47 State Parks punkten. Sie verteilen sich im ganzen Land zwischen den Blue Ridge Mountains im Nordosten und der Atlantikküste und bieten in wunderschöner Natur eine Fülle von Outdoor-Aktivitäten oder sind historischen Themen gewidmet. Zwei dieser State Parks, Hickory Knob und Cheraw, verfügen sogar über einen 18 Loch Golfplatz entlang von Seeufern und inmitten von Laubwäldern Wenn es darum geht, freie Natur in all ihren Facetten zu erleben, dann haben die State Parks von South Carolina einiges zu bieten.
In South Carolina herrscht ein überwiegend mildes Klima, besonders entlang der Küste, das sich bis in den November erstreckt und im Februar wieder beginnt. Die Wintermonate Dezember und Januar können etwas kühler sein, während der Frühling und Herbst ideale Bedingungen für Golfer bieten. Die angenehmen Temperaturen in diesen Jahreszeiten machen South Carolina zu einem begehrten Reiseziel für Golfliebhaber, die die optimalen Bedingungen für ihr Hobby genießen können.
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