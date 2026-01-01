Wohin in den Herbstferien mit Kindern? Die besten Oktober-Ziele
Die besten Fernziele für Familien im Oktober
Warum sich der Oktober für eine Fernreise lohnt
Die Herbstferien dauern je nach Kanton ein bis drei Wochen und liegen in den meisten Regionen im Oktober. Damit gehören sie zu den längsten Ferienfenstern des Jahres – und zu den entspanntesten: Die Fernziele sind weniger stark ausgelastet als im Hochsommer, und das Klima spielt vielerorts mit. Auf der Südhalbkugel beginnt der Frühling, in Arabien geht die grosse Hitze zu Ende, und im Indischen Ozean kündigt sich die trockenere Jahreszeit an. Einen Überblick über alle Monatsziele finden Sie unter Reiseziele im Oktober.
Die besten Ziele im Überblick
Sechs Fernziele stehen im Oktober besonders hoch im Kurs. Die Tabelle zeigt, was Sie klimatisch erwartet und wie lange der Flug ab Zürich ungefähr dauert – so finden Sie auf einen Blick das Ziel, das zu Ihrer Familie und Ihrem Ferienfenster passt.
|Ziel
|Klima im Fenster
|Flugzeit ca.
|Ideal für
|Südafrika
|Frühling, mild bis warm, wenig Regen
|11–12 h
|Safari und Roadtrip, Schulkinder und Teens
|Oman
|Saisonstart, warm und trocken
|7 h
|Entdeckerfamilien, Kultur und Wüste
|Mauritius
|Frühsommer, warm und eher trocken
|11–12 h
|Badeferien mit Kindern jeden Alters
|Malediven
|Übergangszeit, warm, einzelne Schauer
|10 h
|Schnorchel- und Strandfamilien
|Dubai
|Ende des Hochsommers, badewarm
|6 h
|Kurze Ferien, Stadt und Strand
|Seychellen
|Ruhige Zwischensaison, warm
|10 h
|Strand und Natur, wenig Zeitverschiebung
Welches Ziel für welches Alter?
Mit Babys und Kleinkindern reisen Sie am entspanntesten dorthin, wo die Zeitverschiebung gering ist und die Wege kurz sind: Mauritius bietet ruhige Lagunen, familienfreundliche Resorts und nur wenige Stunden Zeitunterschied – Ähnliches gilt für die Seychellen. Schulkinder lieben Abwechslung: Im Oman warten Wüstencamps, Wadis zum Baden und Schildkrötenstrände, in Dubai kombinieren Sie Strandtage mit Wasserparks und spektakulärer Architektur. Für Teenager ist Südafrika kaum zu überbieten: Safaris, Pinguine, Kapstadt und die Garden Route füllen jede Ferienwoche mit Erlebnissen. Schnorchelbegeisterte Familien wiederum sind auf den Malediven richtig, wo die Hausriffe oft direkt vor der Unterkunft beginnen.
Eine, zwei oder drei Wochen: was sich wann lohnt
Für eine einzelne Ferienwoche wählen Sie am besten ein Ziel mit moderater Flugzeit und minimaler Zeitverschiebung: Oman und Dubai sind in sechs bis sieben Stunden erreichbar, und der Jetlag bleibt aus. Auch Südafrika funktioniert dank praktisch gleicher Uhrzeit erstaunlich gut für eine kompakte Woche – etwa mit Kapstadt und Umgebung. Ab zwei Wochen öffnet sich der Indische Ozean: Mauritius, die Seychellen oder die Malediven verbinden Badeferien mit Ausflügen, ohne dass Hektik aufkommt.
Wer drei Wochen zur Verfügung hat, plant die grosse Reise: eine Südafrika-Rundreise von Kapstadt über die Garden Route bis zur Safari oder eine Kombination aus Arabien und einer Insel im Indischen Ozean.
Früh planen, entspannt verreisen
Die Herbstferien zählen zu den gefragtesten Familien-Reisezeiten des Jahres, weil die Ferienfenster in vielen Kantonen ähnlich liegen. Wer Flüge und Familienzimmer früh sichert, hat die grösste Auswahl – gerade bei Direktflügen und bei Resorts mit Kinderbetreuung. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen Ihnen die Reise so zusammen, dass Flugzeiten, Transfers und Programm zum Alter Ihrer Kinder passen. Weitere Ideen für alle Schulferien-Fenster finden Sie in unserer Übersicht Familienferien weltweit.
Fernziele, die auch kurzfristig noch klappen
Nicht jede Fernreise muss viele Monate im Voraus geplant sein: Einige Ziele verfügen über eine so grosse Flugauswahl ab Zürich und ein so breites Hotelangebot, dass sich erfahrungsgemäss auch wenige Wochen vor den Herbstferien noch gute Optionen finden. Fünf Klassiker haben sich dafür besonders bewährt.
In Thailand geht im Oktober die Regenzeit zu Ende, und die trockenere Jahreszeit kündigt sich an – warm ist es ohnehin das ganze Jahr. Das riesige Angebot an familienfreundlichen Resorts, vom Strandhotel mit Kinderpool bis zur Anlage mit Miniclub, macht die Suche nach freien Familienzimmern auch spät noch aussichtsreich.
Auf den Malediven liegt der Oktober in der Übergangszeit: warm, mit einzelnen Schauern, während sich die trockeneren Monate bereits ankündigen. Weil jede Insel ein eigenes Resort ist, bleibt die Auswahl gross – und die badewarme Lagune direkt vor der Wasservilla oder dem Strandbungalow macht Schnorchelfamilien vom ersten Tag an glücklich.
Mauritius geht im Oktober in den Frühsommer über – warm und eher trocken, eine der angenehmsten Zeiten des Jahres. Ruhige Lagunen, kurze Transfers und viele Resorts mit Miniclubs sprechen für Familien mit Kindern jeden Alters, und das dichte Hotelangebot rund um die Insel lässt auch kurzfristig noch Spielraum.
In Südafrika beginnt der Frühling: mild bis warm und mit wenig Regen – gute Bedingungen für Safaris, weil sich die Tiere am Ende der trockenen Monate an den Wasserstellen sammeln. Dazu kommen die minimale Zeitverschiebung, die den Kindern den Jetlag erspart, und ein grosses Angebot an Lodges und Mietwagenrouten.
Die Dominikanische Republik ist ganzjährig karibisch warm, das Meer badewarm; kurze tropische Schauer gehören dazu, ziehen aber meist rasch vorbei. Lange Sandstrände und ein grosses Resortangebot machen sie bei rund zehn Flugstunden ab Zürich zu einem der verlässlichsten Ziele für spät entschlossene Familien.
So sichern Sie sich die besten Optionen
Auch bei diesen Zielen gilt: Je früher Sie anfragen, desto grösser die Auswahl – Direktflüge und Familienzimmer sind erfahrungsgemäss zuerst vergriffen. Wer bei den Abflugtagen flexibel ist, öffnet sich zusätzliche Möglichkeiten: Schon eine Verschiebung um ein, zwei Tage kann andere Flüge und Resorts ins Spiel bringen, zumal die Ferienfenster je nach Kanton unterschiedlich liegen. Und schliesslich lohnt sich der Weg über unsere Spezialistinnen und Spezialisten: Sie kennen die Resorts aus eigener Anschauung, wissen, wo noch Familienzimmer frei sind, und prüfen Alternativen, bevor Sie lange selbst suchen. Einen Überblick über alle Reiseideen mit Kindern finden Sie unter Familienferien.
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Mit Babys und Kleinkindern sind Mauritius und die Seychellen erste Wahl: Die Zeitverschiebung beträgt nur wenige Stunden, die Lagunen sind ruhig und flach, und viele Resorts sind auf Familien eingerichtet. Auch Dubai eignet sich dank kurzer Flugzeit gut für eine erste Fernreise mit kleinen Kindern.
Ja, wenn Sie das Ziel passend wählen. Oman und Dubai erreichen Sie in sechs bis sieben Flugstunden bei minimaler Zeitverschiebung – ideal für eine einzelne Ferienwoche. Für den Indischen Ozean oder eine Südafrika-Rundreise empfehlen wir mindestens zwei Wochen, damit sich die längere Anreise lohnt.
Der Oktober gehört auf den Malediven zur Übergangszeit zwischen den Monsunphasen. Es ist konstant warm, kurze Schauer sind möglich, und das Meer bleibt badewarm. Die trockeneren Monate kündigen sich bereits an, und die Sicht beim Schnorcheln ist meist gut.
Ja, der Oktober ist ein sehr guter Safarimonat: Es ist Frühling, die Temperaturen sind angenehm, und die noch lichte Vegetation erleichtert die Tierbeobachtung. Dazu kommt die minimale Zeitverschiebung – ein grosser Vorteil, wenn Kinder mitreisen. Für Familien gibt es zudem malariafreie Safarigebiete.
Erfahrungsgemäss klappen Thailand, die Malediven, Mauritius, Südafrika und die Dominikanische Republik auch wenige Wochen vor den Herbstferien noch gut: Alle fünf bieten eine grosse Flugauswahl ab Zürich und ein breites Hotelangebot. Je früher Sie anfragen, desto grösser bleibt die Auswahl an Flügen und Familienzimmern. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten prüfen die Verfügbarkeiten tagesaktuell für Sie.
Flexibilität bei den Abflugtagen ist der grösste Hebel: Schon ein oder zwei Tage Verschiebung bringen oft andere Flüge und Resorts ins Spiel. Auch ein Ziel mit besonders grossem Hotelangebot erhöht die Chancen auf passende Familienzimmer. Am schnellsten geht es über eine persönliche Beratung – so werden Alternativen direkt geprüft, statt dass Sie lange selbst suchen.
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