Warum sich der Oktober für eine Fernreise lohnt

Die Herbstferien dauern je nach Kanton ein bis drei Wochen und liegen in den meisten Regionen im Oktober. Damit gehören sie zu den längsten Ferienfenstern des Jahres – und zu den entspanntesten: Die Fernziele sind weniger stark ausgelastet als im Hochsommer, und das Klima spielt vielerorts mit. Auf der Südhalbkugel beginnt der Frühling, in Arabien geht die grosse Hitze zu Ende, und im Indischen Ozean kündigt sich die trockenere Jahreszeit an. Einen Überblick über alle Monatsziele finden Sie unter Reiseziele im Oktober.

Die besten Ziele im Überblick

Sechs Fernziele stehen im Oktober besonders hoch im Kurs. Die Tabelle zeigt, was Sie klimatisch erwartet und wie lange der Flug ab Zürich ungefähr dauert – so finden Sie auf einen Blick das Ziel, das zu Ihrer Familie und Ihrem Ferienfenster passt.

Ziel Klima im Fenster Flugzeit ca. Ideal für Südafrika Frühling, mild bis warm, wenig Regen 11–12 h Safari und Roadtrip, Schulkinder und Teens Oman Saisonstart, warm und trocken 7 h Entdeckerfamilien, Kultur und Wüste Mauritius Frühsommer, warm und eher trocken 11–12 h Badeferien mit Kindern jeden Alters Malediven Übergangszeit, warm, einzelne Schauer 10 h Schnorchel- und Strandfamilien Dubai Ende des Hochsommers, badewarm 6 h Kurze Ferien, Stadt und Strand Seychellen Ruhige Zwischensaison, warm 10 h Strand und Natur, wenig Zeitverschiebung

Welches Ziel für welches Alter?

Mit Babys und Kleinkindern reisen Sie am entspanntesten dorthin, wo die Zeitverschiebung gering ist und die Wege kurz sind: Mauritius bietet ruhige Lagunen, familienfreundliche Resorts und nur wenige Stunden Zeitunterschied – Ähnliches gilt für die Seychellen. Schulkinder lieben Abwechslung: Im Oman warten Wüstencamps, Wadis zum Baden und Schildkrötenstrände, in Dubai kombinieren Sie Strandtage mit Wasserparks und spektakulärer Architektur. Für Teenager ist Südafrika kaum zu überbieten: Safaris, Pinguine, Kapstadt und die Garden Route füllen jede Ferienwoche mit Erlebnissen. Schnorchelbegeisterte Familien wiederum sind auf den Malediven richtig, wo die Hausriffe oft direkt vor der Unterkunft beginnen.

Eine, zwei oder drei Wochen: was sich wann lohnt

Für eine einzelne Ferienwoche wählen Sie am besten ein Ziel mit moderater Flugzeit und minimaler Zeitverschiebung: Oman und Dubai sind in sechs bis sieben Stunden erreichbar, und der Jetlag bleibt aus. Auch Südafrika funktioniert dank praktisch gleicher Uhrzeit erstaunlich gut für eine kompakte Woche – etwa mit Kapstadt und Umgebung. Ab zwei Wochen öffnet sich der Indische Ozean: Mauritius, die Seychellen oder die Malediven verbinden Badeferien mit Ausflügen, ohne dass Hektik aufkommt.

Wer drei Wochen zur Verfügung hat, plant die grosse Reise: eine Südafrika-Rundreise von Kapstadt über die Garden Route bis zur Safari oder eine Kombination aus Arabien und einer Insel im Indischen Ozean.

Früh planen, entspannt verreisen

Die Herbstferien zählen zu den gefragtesten Familien-Reisezeiten des Jahres, weil die Ferienfenster in vielen Kantonen ähnlich liegen. Wer Flüge und Familienzimmer früh sichert, hat die grösste Auswahl – gerade bei Direktflügen und bei Resorts mit Kinderbetreuung. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen Ihnen die Reise so zusammen, dass Flugzeiten, Transfers und Programm zum Alter Ihrer Kinder passen. Weitere Ideen für alle Schulferien-Fenster finden Sie in unserer Übersicht Familienferien weltweit.