Wohin reisen im September? Die besten Fernreiseziele
Nebensaison mit Safari, Walen und Frühlingszielen
Südafrika – Wale, Blumen und Safari in einem
Kaum ein Monat zeigt Südafrika vielfältiger als der September: Im Krüger Nationalpark dauert die trockene Safari-Zeit an, vor Hermanus erreicht die Walsaison ihren Höhepunkt, und am Westkap verwandelt die Frühlingsblüte ganze Landstriche in ein Farbenmeer. Dazu beginnt in Kapstadt der Frühling. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Südafrika und auf unserer Südafrika-Seite.
Namibia – intensivste Zeit an den Wasserlöchern
Gegen Ende der Trockenzeit konzentriert sich das Wild in Namibia so stark an den Wasserstellen wie sonst nie – die Tierbeobachtung im Etosha Nationalpark erreicht im September ihren Höhepunkt. Die Tage werden spürbar wärmer, die Nächte bleiben frisch – angenehme Bedingungen für Selbstfahrer-Rundreisen. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Namibia und auf unserer Namibia-Seite.
Kenia – Nachsaison in der Masai Mara
Die Grosse Tierwanderung hält sich meist bis in den Oktober in der Masai Mara auf – der September verbindet gute Sichtungschancen mit etwas ruhigeren Camps als im August. Trockenzeit und Temperaturen um 25 Grad machen auch Amboseli und die Küste attraktiv. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 8 Stunden. Mehr auf unserer Kenia-Seite.
Mauritius – Frühling im Indischen Ozean
Im September beginnt auf Mauritius der Frühling: 24 bis 27 Grad, wenig Regen und klare Sicht auf die Lagunen – der Auftakt zu den besten Monaten der Insel, lange vor der Zyklonsaison. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 11 bis 12 Stunden, meist als Nachtflug. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Mauritius und auf unserer Mauritius-Seite.
Peru – letzte Trockenzeit-Wochen im Hochland
Im September neigt sich die Trockenzeit im Andenhochland dem Ende zu – Machu Picchu, Cusco und der Titicacasee zeigen sich noch einmal bei stabilem, sonnigem Wetter, und es sind weniger Reisende unterwegs als im Juli und August. Ideal für alle, die Kultur und Natur in Ruhe erleben möchten. Mehr auf unserer Peru-Seite.
Australien – Frühling und Wildblumen
Mit dem australischen Frühling beginnt im September eine wunderbare Reisezeit: In Westaustralien blühen die Wildblumen, im Norden und am Great Barrier Reef dauert die Trockenzeit an, und die Städte im Süden erwachen bei milden Temperaturen. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Australien und auf unserer Australien-Seite.
Bali – ruhigere Trockenzeit nach den Ferien
Auf Bali dauert die Trockenzeit im September an – bei rund 30 Grad und viel Sonne ist die Insel nun spürbar ruhiger als in den europäischen Sommerferien. Beste Voraussetzungen für Reisterrassen, Tempel und Strandtage zu attraktiveren Konditionen. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Bali und auf unserer Bali-Seite.
Kanada – klare Tage vor dem Indian Summer
Der September gehört zu Kanadas schönsten Reisemonaten: Die Sommerhitze weicht klaren, milden Tagen, die Nationalparks leeren sich – und gegen Ende des Monats beginnt sich der Wald im Osten für den Indian Summer zu verfärben. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 9 bis 10 Stunden. Mehr auf unserer Kanada-Seite.
Weitere Monate im Reisekalender
Sie möchten früher oder später verreisen? Der Reisekalender für den August zeigt die besten Ziele für die Sommerferien, und der Reisekalender für den Oktober stellt warme Ziele für die Herbstferien vor. Alle zwölf Monate finden Sie in unserem Reisekalender im Überblick.
Südsee: Trockenzeit im Paradies
In der Südsee dauert die Trockenzeit von Mai bis Oktober – und der September gehört zu ihren schönsten Monaten: Fidschi, die Cook Islands und Französisch-Polynesien zeigen sich bei sonnigen Tagen um 25 Grad, wenig Regen und angenehmen Passatwinden von ihrer besten Seite. Nach den Sommerferien ist es auf den Inseln zudem spürbar ruhiger. Ideal auch in Kombination mit dem australischen Frühling oder einer Neuseeland-Reise. Mehr auf unserer Südsee-Seite.
Häufige Fragen zu Fernreisen im September
Im September herrscht Trockenzeit im südlichen und östlichen Afrika – in Namibia, Südafrika, Kenia und Tansania ist die Tierbeobachtung jetzt besonders ergiebig. Auch Bali, das Hochland von Peru und der Norden Australiens bleiben trocken. Der Monat gilt vielerorts als einer der besten des Jahres.
Für Badeferien im September eignen sich Mauritius mit beginnendem Frühling, Sansibar und Bali mit anhaltender Trockenzeit sowie die Ostküste Sri Lankas. In der Karibik dauert die Hurrikansaison dagegen noch an, und auf den Malediven bleibt das Wetter wechselhaft – die Hauptsaison im Indischen Ozean beginnt dort erst gegen Ende Jahr.
Der September ist einer der preislich attraktivsten Fernreise-Monate: Nach den Sommerferien sinkt die Nachfrage, Flüge und Unterkünfte sind besser verfügbar – bei oft gleich gutem Wetter wie im Hochsommer. Die konkreten Preise hängen von Ziel und Reisestil ab; unsere Spezialistinnen und Spezialisten erstellen Ihnen gerne eine unverbindliche Offerte.
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