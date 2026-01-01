Der September ist für Fernreisen ein Geheimtipp: Die Sommerferien sind vorbei, Flüge und Unterkünfte entspannen sich – und in vielen Destinationen ist das Wetter so gut wie im Hochsommer. Im südlichen Afrika geht die Trockenzeit in ihre intensivste Phase, in Südafrika beginnt der Frühling mit Walsaison und Blumenblüte, und im Indischen Ozean startet Mauritius in seine schönsten Monate. Auch Bali, das Hochland von Peru und der australische Frühling bieten jetzt ideale Bedingungen, während sich Kanada langsam für den Indian Summer bereit macht.

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für Fernreisen im September, mit Klima-Hinweisen und Flugzeiten ab Zürich. Unser Spezialisten-Team kennt alle Ziele aus eigener Erfahrung und berät Sie gerne persönlich.