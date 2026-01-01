Wohin reisen im Juni? Die besten Fernreiseziele
Trockenzeit im Süden, Mitternachtssonne im Norden
Südafrika – Safari-Winter im Krüger Nationalpark
Im Juni beginnt in Südafrika der trockene Winter – die beste Zeit für Safaris: Die Vegetation ist licht, und die Tiere versammeln sich an den verbliebenen Wasserstellen im Krüger Nationalpark. Tagsüber ist es angenehm warm, die Nächte sind kühl. Der Nachtflug ab Zürich dauert rund 11 Stunden, die Zeitverschiebung ist minim – ideal auch für kürzere Reisen. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Südafrika und auf unserer Südafrika-Seite.
Namibia – klare Luft und Tiere am Wasserloch
Die Trockenzeit von Mai bis Oktober ist Namibias beste Reisezeit, und der Juni gehört zu ihren schönsten Monaten: Tagsüber um 22 Grad, glasklare Luft für Fotografinnen und Fotografen und Tierbeobachtungen an den Wasserlöchern des Etosha Nationalparks. Nachts kann es in der Wüste empfindlich kalt werden – warme Kleidung gehört ins Gepäck. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Namibia und auf unserer Namibia-Seite.
Bali – Trockenzeit auf der Insel der Götter
Auf Bali dauert die Trockenzeit von etwa April bis Oktober – im Juni erwarten Sie rund 30 Grad, wenig Regen und eine angenehm tiefe Luftfeuchtigkeit. Ideal, um Reisterrassen, Tempel und Strände zu kombinieren, bevor im Juli die Hochsaison beginnt. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 16 Stunden inklusive Umsteigen. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Bali und auf unserer Bali-Seite.
Peru – stabiles Wetter für Machu Picchu
Im Hochland der peruanischen Anden herrscht von Mai bis September Trockenzeit – der Juni bietet sonnige Tage und beste Bedingungen für Cusco, das Heilige Tal und Machu Picchu. Tagsüber ist es mild, nachts wird es in der Höhe kalt. Wer Wanderungen wie den Inka-Trail plant, sollte früh reservieren. Mehr zu Rundreisen und Bausteinen auf unserer Peru-Seite – unsere Spezialisten stellen Ihre Route individuell zusammen.
Island – Mitternachtssonne und Papageitaucher
Um die Sommersonnenwende wird es in Island praktisch nicht dunkel – perfekt für lange Tagesetappen auf der Ringstrasse, zu Wasserfällen und Gletscherlagunen. Mit 10 bis 15 Grad ist es angenehm mild, und an den Vogelfelsen brüten jetzt die Papageitaucher. Die Flugzeit ab Zürich beträgt nur rund 4 Stunden – ein Fernreise-Erlebnis ganz ohne Jetlag. Tipps und Routen finden Sie auf unserer Island-Seite.
Skandinavien – Mittsommer und helle Nächte
Der Juni ist der hellste Monat des Jahres in Skandinavien: Nördlich des Polarkreises geht die Sonne wochenlang gar nicht unter, und in Norwegen, Schweden und Finnland wird Mittsommer gefeiert. Fjorde, Schären und Wälder zeigen sich frisch und grün, die Temperaturen liegen meist zwischen 15 und 20 Grad – ideal für Rundreisen mit dem Mietwagen oder eine Fahrt entlang der norwegischen Küste. Inspiration finden Sie auf unserer Skandinavien-Seite.
Kanada – Frühsommer in den Rocky Mountains
Im Juni startet Kanada in die Sommersaison: Die Pässe und Panoramastrassen der Rocky Mountains sind wieder offen, an der Westküste beginnt die Walbeobachtung, und die Tage sind herrlich lang. Gleichzeitig sind Camper und Lodges noch besser verfügbar als in den Ferienmonaten Juli und August. Die Flugzeit ab Zürich beträgt je nach Region rund 9 bis 10 Stunden. Mehr auf unserer Kanada-Seite.
Australien – Trockenzeit im tropischen Norden
Während im Süden Australiens Winter herrscht, ist im tropischen Norden Trockenzeit: Im Raum Darwin, im Roten Zentrum und am Great Barrier Reef erwarten Sie von Mai bis Oktober sonnige Tage um 30 Grad und wenig Regen – gute Bedingungen zum Schnorcheln und für Touren durch die Nationalparks. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Australien und auf unserer Australien-Seite.
Weitere Monate im Reisekalender
Ihr Wunschtermin liegt nicht im Juni? Im Reisekalender für den Mai finden Sie die besten Ziele vor Beginn des Sommers, und der Reisekalender für den Juli zeigt, wohin sich Fernreisen in den Sommerferien lohnen. Eine Übersicht über alle zwölf Monate mit den jeweils besten Fernreisezielen bietet unser Reisekalender – und unsere Spezialistinnen und Spezialisten finden für jedes Reisefenster das passende Ziel.
Häufige Fragen zu Fernreisen im Juni
Im Juni herrscht Trockenzeit im südlichen Afrika – etwa in Südafrika, Namibia und Botswana –, auf Bali, im Hochland von Peru sowie im tropischen Norden Australiens. Diese Regionen bieten jetzt stabiles, sonniges Wetter und eignen sich besonders für Safaris und Rundreisen.
Für Badeferien im Juni eignen sich vor allem Bali mit seiner Trockenzeit sowie das Great Barrier Reef im tropischen Norden Australiens. Im Indischen Ozean ist der Juni dagegen nicht überall ideal: Auf den Malediven kann der Südwest-Monsun für Schauer sorgen. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen die passenden Alternativen für jeden Monat.
Der Juni liegt vor den europäischen Sommerferien und ist deshalb in vielen Destinationen günstiger als der Juli und der August: Flüge und Unterkünfte sind besser verfügbar, und einige Ziele befinden sich noch in der Nebensaison. Die konkreten Preise hängen von Reiseziel, Reisedauer und Buchungszeitpunkt ab – eine frühzeitige Buchung lohnt sich fast immer.
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