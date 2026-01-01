Im Juni beginnt in der Schweiz der Sommer – und gleichzeitig startet auf der Südhalbkugel die Trockenzeit: In Südafrika und Namibia stehen die Zeichen auf Safari, auf Bali und im Hochland von Peru herrscht das stabilste Wetter des Jahres. Wer es lieber hell und mild mag, reist in den hohen Norden, wo Island und Skandinavien um Mittsommer fast rund um die Uhr Tageslicht bieten. Dazu kommt ein handfester Vorteil: Der Juni liegt vor den europäischen Sommerferien – viele Fernreiseziele sind noch ruhiger und günstiger als im Juli und August.

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für Reisen im Juni, mit Klima-Hinweisen und Flugzeiten ab Zürich. Unser Spezialisten-Team kennt alle Ziele aus eigener Erfahrung und berät Sie gerne persönlich.