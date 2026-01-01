Japan Monat für Monat

Januar und Februar sind kalt und trocken. In Tokyo liegen die Höchstwerte bei 9 bis 10 Grad, in Hokkaido deutlich unter null – dort ist Skisaison mit dem verlässlichsten Pulverschnee der Welt. Die Städte sind leer, die Preise tief, die Sicht auf den Fuji so klar wie sonst nie.

März bis Mai ist die stärkste Reisezeit. Die Kirschblüte erreicht Kyushu Mitte März, Tokyo und Kyoto meist zwischen dem 25. März und dem 5. April, Hokkaido erst Anfang Mai. Die Temperaturen steigen von 14 auf 23 Grad. Vorsicht bei der Golden Week um den 29. April bis 5. Mai: Dann reist ganz Japan, Züge und Hotels sind ausgebucht.

Juni bringt die Regenzeit Tsuyu, die von Süden nach Norden zieht und rund sechs Wochen dauert – nicht Dauerregen, aber hohe Luftfeuchtigkeit und wenig Sonne. Hokkaido bleibt davon verschont und ist im Juni ausgezeichnet.

Juli und August sind heiss und schwül mit 31 bis 35 Grad in den Städten. Dafür ist Festivalsaison, und die japanischen Alpen sowie Hokkaido bieten kühle Ausweichziele. Die Fuji-Besteigung ist nur in diesen Wochen möglich.

September und Oktober: Der September kann noch Taifune bringen, ab Oktober wird es stabil. November ist neben der Kirschblüte die zweite Idealzeit – das Herbstlaub Koyo färbt Kyoto und Nikko ab Mitte November leuchtend rot, bei angenehmen 17 Grad und viel Sonne.