Wasserfälle weltweit

Wasserfälle sind eine der faszinierendsten Naturerscheinungen. Sie erzeugen ein unglaubliches Schauspiel, wenn sich Wasser im freien Fall über Klippen und Felswände ergiesst. Manche sind spektakulär und stürzen von einer Höhe von über 300 m in die Tiefe, während andere fein und leise die Anhöhen herunter plätschern. Zu jeder Jahreszeit und unter verschiedenen Lichtverhältnissen bieten sie Reisenden einen Moment unvergesslicher Schönheit und Naturverbundenheit. Egal ob man die Kraft der Gischt spürt oder über dem Wasserfall steht und die herrliche Aussicht geniesst - an einem Wasserfall zu sein ist immer eine einzigartige Erfahrung.