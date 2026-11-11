Wasserfälle weltweit
Die schönsten Wasserfalldestinationen vom Spezialisten
Facettenreiches Fjord- und Südnorwegen
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Besuch des eindrücklichen Jotunheimen Nationalpark, Fahrt über die berühmteste Serpentinenstrasse...
14 Tage / 13 Nächte
Iguaçu-Fälle
ab CHF 530.– / pro Person
ab/bis Iguaçu
Highlights: Imposante Iguaçu-Fälle, «Devils Throat», Ausflug nach Argentinien, Parque National de Iguaçu
3 Tage / 2 Nächte
Luang Prabang aktiv erleben
ab CHF 1160.– / pro Person
ab/bis Luang Prabang
Highlights: Velotour durch Luang Prabang, Einen Tag Reisbauer sein, Am Kuang Si Wasserfall baden, Nachhaltiges...
6 Tage / 5 Nächte
Nordthailand aktiv: Natur & Elefanten
ab CHF 790.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights: Authentisches Mae Taeng Tal, Velofahrt in ländlicher Umgebung, Bambuswälder, Reisfelder & Tempel,...
3 Tage / 2 Nächte
Queensland at its Best - Coast
Preis auf Anfrage
ab Brisbane bis Cairns
Highlights: Fraser Island, Whitsundays, Great Barrier Reef
13 Tage / 12 Nächte
Zimbabwe Highlight Safari
Preis auf Anfrage
ab Victoria Falls bis Harare
Highlights: atemberaubende Victoria Falls, spannende Tierbeobachtungen Hwange Nationalpark, spektakulärer zweit...
12 Tage / 11 Nächte
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.
Antarktis: die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Reisen im Camper
Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil!
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