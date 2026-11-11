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Wasserfälle weltweit

Die schönsten Wasserfalldestinationen vom Spezialisten

Wasserfälle sind eine der faszinierendsten Naturerscheinungen. Sie erzeugen ein unglaubliches Schauspiel, wenn sich Wasser im freien Fall über Klippen und Felswände ergiesst. Manche sind spektakulär und stürzen von einer Höhe von über 300 m in die Tiefe, während andere fein und leise die Anhöhen herunter plätschern. Zu jeder Jahreszeit und unter verschiedenen Lichtverhältnissen bieten sie Reisenden einen Moment unvergesslicher Schönheit und Naturverbundenheit. Egal ob man die Kraft der Gischt spürt oder über dem Wasserfall steht und die herrliche Aussicht geniesst - an einem Wasserfall zu sein ist immer eine einzigartige Erfahrung.

Facettenreiches Fjord- und Südnorwegen ab Oslo: Norwegen_Vinnufossen_SS
Icon map14 Tage
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Facettenreiches Fjord- und Südnorwegen
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Besuch des eindrücklichen Jotunheimen Nationalpark, Fahrt über die berühmteste Serpentinenstrasse...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Individuell anfragen
Iguaçu-Fälle ab Foz do Iguaçu: Brasilien - Iguaçu - Iguaçu Wasserfälle
Icon map3 Tage
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Iguaçu-Fälle
ab CHF 530.– / pro Person
ab/bis Iguaçu
Highlights: Imposante Iguaçu-Fälle, «Devils Throat», Ausflug nach Argentinien, Parque National de Iguaçu
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Individuell anfragen
Luang Prabang aktiv erleben: activities: Cooking Class with family
Icon map6 Tage
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Luang Prabang aktiv erleben
ab CHF 1160.– / pro Person
ab/bis Luang Prabang
Highlights: Velotour durch Luang Prabang, Einen Tag Reisbauer sein, Am Kuang Si Wasserfall baden, Nachhaltiges...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Individuell anfragen
Nordthailand aktiv: Natur & Elefanten ab Chiang Mai: Northern Thailand Mae Ngat Dam Kayaking
Icon map3 Tage
product
Nordthailand aktiv: Natur & Elefanten
ab CHF 790.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights: Authentisches Mae Taeng Tal, Velofahrt in ländlicher Umgebung, Bambuswälder, Reisfelder & Tempel,...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Individuell anfragen
Queensland at its Best - Coast ab Brisbane: Wallmann_Falls_Queensland_Autralia
Icon map13 Tage
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Queensland at its Best - Coast
Preis auf Anfrage
ab Brisbane bis Cairns
Highlights: Fraser Island, Whitsundays, Great Barrier Reef
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
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Zimbabwe Highlight Safari ab Victoria Falls: Victoria Falls
Icon map12 Tage
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Zimbabwe Highlight Safari
Preis auf Anfrage
ab Victoria Falls bis Harare
Highlights: atemberaubende Victoria Falls, spannende Tierbeobachtungen Hwange Nationalpark, spektakulärer zweit...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Individuell anfragen
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Weihnachten & Silvester in der Ferne

Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Storch, Malediven

Herbstferien: jetzt noch buchbar

Thailand, Malediven oder Mauritius im Oktober – diese Fernziele klappen auch kurzfristig.

Familienferien am Strand

Kirschblüte in Japan

Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.

Japan

Antarktis: die Saison beginnt

Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.

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Geführte Rundreisen 

Sorgfältig geplant und kompetent begleitet rund um den Globus! 

Rundreisen, Bus, USA

Hochzeitsreisen 

Unvergessliche romantische Hochzeitsreisen nach Ihren Ansprüchen.

Hochzeitsreisen

Mietwagenrundreisen

Anschnallen und los geht’s. Erleben Sie die absolute Freiheit! 

Mietwagenrundreisen, USA

Reiseinformationen

Alle wichtigen Reisetipps für eine unvergessliche Reise.

Reiseinformationen, Flugzeug

Reisen im Camper 

Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil! 

Wohnwagen, USA

Reisen mit der Familie

Wir wissen was perfekte Familienferien ausmachen! 

Familienferien, USA

Safaris 

Erkunden Sie neue Tier- und Naturwelten hautnah.

Safaris Südafrika

Schiffsreisen

Unterwegs auf hoher See zu den schönsten Reisezielen der Welt.

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Sportreisen 

Trainingslager, Live-Sportevents, Gruppenreisen, Wintersport und Golfreisen. 

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Strandferien

Kristallklares Wasser und Dolce Far Niente – Badespass pur an den schönsten Stränden weltweit! 

Strandferien, Malediven

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