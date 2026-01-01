Beste Reisezeit für Costa Rica
Trockenzeit, grüne Saison und das Klima zwischen Pazifik und Karibik
Klima im Überblick
Costa Rica liegt in den Tropen: An den Küsten bleibt es das ganze Jahr über warm, im Hochland rund um das Zentraltal ist es angenehm frisch. Entscheidend für die Reiseplanung ist deshalb weniger die Temperatur als der Niederschlag. Die folgende Klimatabelle zeigt die grossen Linien mit bewusst gerundeten Werten.
|Monate
|Wetter/Saison
|Eignung
|Dezember – April
|Trockenzeit an der Pazifikküste und im Landesinneren; viel Sonne, an den Küsten ca. 28–35 °C, im Hochland deutlich kühler
|Ideal für Rundreisen, Nationalparks und Badeferien; Hauptsaison – frühzeitig buchen
|Mai – August
|Grüne Saison: morgens häufig sonnig, am Nachmittag kräftige Schauer
|Gut für Naturbeobachtungen; üppige Vegetation und weniger Gäste
|September – Oktober
|Höhepunkt der Regenzeit am Pazifik und im Zentraltal; die Karibikküste zeigt sich oft von ihrer sonnigen Seite
|Für Pazifikregionen weniger geeignet; gute Zeit für die Karibikseite
|November
|Übergangsmonat: Der Regen klingt ab, die Landschaft ist sattgrün
|Gut für ruhige Reisen kurz vor der Hauptsaison
Wer in der Hauptsaison unterwegs sein möchte, sichert sich Unterkünfte und Mietwagen am besten mehrere Monate im Voraus – unsere Spezialisten helfen bei der Planung Ihrer Costa Rica Rundreise.
Die beste Reisezeit nach Aktivität
Badeferien: Für Strandtage an der Pazifikküste – etwa in Guanacaste oder auf der Halbinsel Nicoya – ist die Trockenzeit von Dezember bis April ideal. An der Karibikküste lohnen sich zusätzlich September und Oktober, wenn dort überdurchschnittlich viel Sonne scheint. Passende Strände und Resorts finden Sie unter Badeferien in Costa Rica.
Rundreise: Von Dezember bis April sind die Strassen am besten befahrbar – die beste Zeit für eine Costa Rica Mietwagenrundreise. In der grünen Saison bleiben die Hauptrouten gut passierbar; für abgelegene Regionen empfiehlt sich dann ein Fahrzeug mit Allradantrieb. Geführte Touren finden Sie unter Costa Rica Rundreisen.
Wildlife: Tierbeobachtungen gelingen ganzjährig – in der grünen Saison präsentiert sich der Regenwald besonders üppig und aktiv. Mehr dazu auf unserer Seite zu Costa Rica Wildlife-Reisen.
Surfen und Tauchen: Gesurft wird in Costa Rica das ganze Jahr; am Pazifik bringt die grüne Saison oft die kräftigeren Wellen, während Einsteiger die ruhigeren Monate der Trockenzeit schätzen. Für Tauchgänge ist die Sicht in der Trockenzeit meist am besten – Details unter Surfen & Tauchen in Costa Rica.
Regionale Unterschiede: Pazifik, Karibik und Hochland
Pazifikküste und Landesinneres: Hier gilt der klassische Rhythmus mit Trockenzeit von Dezember bis April und Regenzeit von Mai bis November. Der Nordwesten um Guanacaste ist die trockenste Region des Landes.
Karibikküste: Rund um Tortuguero, Cahuita und Puerto Viejo verteilen sich die Niederschläge anders übers Jahr. Gerade im September und Oktober – wenn es am Pazifik am meisten regnet – zeigt sich die Karibikseite oft sonnig.
Hochland: Im Zentraltal um San José und in den Nebelwäldern von Monteverde ist es ganzjährig milder und kühler als an den Küsten; abends lohnt sich eine leichte Jacke.
Welche Reisezeit ideal ist, hängt also stark von Route und Aktivitäten ab. Einen Überblick über das ganze Angebot gibt unsere Seite Costa Rica Reisen; praktische Hinweise zu Einreise, Währung und Verkehr finden Sie in den Costa Rica Reiseinformationen.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit in Costa Rica
Als beste Reisezeit für Costa Rica gilt die Trockenzeit von Dezember bis April: Dann profitieren Sie an der Pazifikküste und im Landesinneren von vielen Sonnenstunden, gut befahrbaren Strassen und idealen Bedingungen für Wanderungen in den Nationalparks. Es ist allerdings auch die gefragteste Zeit – eine frühzeitige Buchung lohnt sich.
Die Regenzeit – in Costa Rica grüne Saison genannt – dauert am Pazifik und im Landesinneren etwa von Mai bis November, mit dem meisten Regen im September und Oktober. Typisch sind sonnige Morgen und kräftige Schauer am Nachmittag. Die Karibikküste folgt einem eigenen Rhythmus und ist gerade im Herbst oft sonnig.
Ja. Costa Rica ist ein Ganzjahresziel: In der Trockenzeit locken Sonne und einfache Logistik, in der grünen Saison zeigt sich der Regenwald von seiner üppigsten Seite – mit vollen Wasserfällen und aktiver Tierwelt. Mit der richtigen Routenwahl, etwa Richtung Karibik im Herbst, finden Sie in jedem Monat gute Bedingungen.
In der grünen Saison von Mai bis November sind deutlich weniger Gäste unterwegs, und viele Lodges bieten attraktivere Preise als in der Hochsaison. Besonders ruhig ist es im September und Oktober – wer dann an die Karibikküste ausweicht, kombiniert tiefe Preise mit überraschend sonnigem Wetter.
Tierbeobachtungen gelingen das ganze Jahr über – Faultiere, Affen und exotische Vögel sind in den Nationalparks ständig präsent. In der grünen Saison ist der Regenwald besonders lebendig, und an der Karibikküste lassen sich je nach Saison Meeresschildkröten bei der Eiablage beobachten. Unsere Spezialisten stimmen Ihre Wildlife-Reise auf Ihre Wunschtiere ab.
Ja, deutlich. Die Karibikküste um Puerto Viejo und Tortuguero folgt einem eigenen Muster mit trockenen Fenstern im September und Oktober sowie im Februar und März – also gerade dann, wenn es am Pazifik am nassesten ist.
Grüne Meeresschildkröten legen in Tortuguero von Juli bis Oktober ihre Eier ab. Buckelwale sind vor der Pazifikküste zweimal jährlich zu sehen: von Juli bis Oktober und von Dezember bis März.
Ferien Costa Rica
Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica
Trockenzeit, Grüne Saison und die beiden Küsten
Costa Rica hat zwei Küsten mit unterschiedlichem Rhythmus – das ist der wichtigste Punkt bei der Planung. Die Trockenzeit von Dezember bis April gilt landesweit als Hauptsaison: viel Sonne, ruhige See, beste Bedingungen an der Pazifikküste. Weihnachten bis Ostern ist entsprechend gefragt und teuer.
Die Grüne Saison von Mai bis November bringt an der Pazifikseite meist sonnige Vormittage und kräftige Nachmittagsschauer. September und Oktober sind dort die nassesten Monate. Genau dann ist es an der Karibikküste um Puerto Viejo und Tortuguero am schönsten – sie folgt einem eigenen Muster mit trockenen Fenstern im September und Oktober sowie im Februar und März.
Die Temperaturen sind ganzjährig stabil: 26 bis 32 Grad an den Küsten, 20 bis 25 Grad im Hochland um San José, deutlich kühler in Monteverde und rund um den Vulkan Poás.
Reisezeit nach Naturerlebnis
Schildkröten: Grüne Meeresschildkröten legen in Tortuguero von Juli bis Oktober ihre Eier ab. Die Massenanlandungen der Bastardschildkröten in Ostional finden von Juli bis Dezember statt.
Wale: Buckelwale sind zweimal jährlich vor der Pazifikküste zu sehen – von Juli bis Oktober die Population aus der Südhalbkugel, von Dezember bis März jene aus dem Norden. Der Marino-Ballena-Nationalpark bei Uvita ist der beste Ort.
Quetzal: Der Vogel ist in Monteverde und San Gerardo de Dota ganzjährig anzutreffen, während der Brutzeit von Februar bis Juni jedoch am zuverlässigsten.
Surfen: An der Pazifikküste sind die Wellen von Mai bis November am grössten, an der Karibikküste von Dezember bis März.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Costa Rica Surfen & Tauchen vom Spezialisten
- Costa Rica Honeymoon
- Costa Rica Wildlife & Abenteuer
- Wichtige Costa Rica Reiseinformationen
- Costa Rica Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
- Geführte Costa Rica Rundreisen vom Spezialisten
- Costa Rica Aktivreisen vom Spezialisten
- Costa Rica Hotels vom Spezialisten
- Costa Rica Reisen vom Spezialisten
- Costa Rica Badeferien
- Costa Rica Reisen mit Kindern vom Spezialisten