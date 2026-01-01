Die beste Reisezeit nach Aktivität

Badeferien: Für Strandtage an der Pazifikküste – etwa in Guanacaste oder auf der Halbinsel Nicoya – ist die Trockenzeit von Dezember bis April ideal. An der Karibikküste lohnen sich zusätzlich September und Oktober, wenn dort überdurchschnittlich viel Sonne scheint. Passende Strände und Resorts finden Sie unter Badeferien in Costa Rica.

Rundreise: Von Dezember bis April sind die Strassen am besten befahrbar – die beste Zeit für eine Costa Rica Mietwagenrundreise. In der grünen Saison bleiben die Hauptrouten gut passierbar; für abgelegene Regionen empfiehlt sich dann ein Fahrzeug mit Allradantrieb. Geführte Touren finden Sie unter Costa Rica Rundreisen.

Wildlife: Tierbeobachtungen gelingen ganzjährig – in der grünen Saison präsentiert sich der Regenwald besonders üppig und aktiv. Mehr dazu auf unserer Seite zu Costa Rica Wildlife-Reisen.

Surfen und Tauchen: Gesurft wird in Costa Rica das ganze Jahr; am Pazifik bringt die grüne Saison oft die kräftigeren Wellen, während Einsteiger die ruhigeren Monate der Trockenzeit schätzen. Für Tauchgänge ist die Sicht in der Trockenzeit meist am besten – Details unter Surfen & Tauchen in Costa Rica.