Wohin reisen im Januar? Die besten Fernreiseziele
Die grosse Winterflucht: Trockenzeit, Hochsommer und Nordlichter
Malediven – der Klassiker im Hochwinter
Der Januar gehört auf den Malediven zu den trockensten und sonnigsten Monaten des Jahres: Der Nordost-Monsun bringt stabiles Wetter, ruhige Lagunen und beste Sicht zum Schnorcheln und Tauchen. Nach den Festtagen entspannt sich die Buchungslage etwas – die zweite Januarhälfte ist deshalb ein guter Tipp für alle, die flexibel sind. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven.
Thailand – angenehme Trockenzeit
In Thailand ist der Januar Hochsaison – aus gutem Grund: Es ist trocken, sonnig und für tropische Verhältnisse angenehm kühl. Ideal für Strandferien auf Phuket oder in Khao Lak ebenso wie für Rundreisen von Bangkok über Ayutthaya bis in den Norden um Chiang Mai. Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Thailand.
Sri Lanka – beste Zeit für Rundreise und Strand
Der Januar liegt an der West- und Südküste Sri Lankas mitten in der Trockenzeit: perfekt für Badeferien in Bentota oder Mirissa, kombiniert mit dem Kulturdreieck, den Teeplantagen im Hochland und einer Safari im Yala-Nationalpark. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Sri Lanka.
Vietnam – Sonne im Süden
Im Januar zeigt sich der Süden Vietnams trocken und warm: Saigon, das Mekong-Delta und die Badeinsel Phu Quoc bieten jetzt beste Bedingungen. Im Norden um Hanoi ist es winterlich kühl, aber meist trocken – wer die Halong-Bucht besuchen will, packt eine warme Jacke ein. Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Vietnam.
Costa Rica – Trockenzeit und sattes Grün
Der Januar ist einer der besten Monate für Costa Rica: An der Pazifikküste und im zentralen Hochland herrscht Trockenzeit, die Landschaft ist nach der Regenzeit noch grün, und in den Nationalparks lassen sich Faultiere, Affen und exotische Vögel bestens beobachten. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Costa Rica.
Südafrika – Hochsommer am Kap
Kapstadt im Januar: Sommer, Sonne, Tafelberg – und lange, laue Abende. In Südafrika ist Hochsommer, ideal für die Kombination aus Stadt, Weinregionen und Garden Route. Dank minimer Zeitverschiebung starten Sie ohne Jetlag in die Ferien. Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Südafrika.
Neuseeland – Hochsommer und stabiles Wetter
Der Januar ist in Neuseeland Hochsommer und für viele die schönste Reisezeit: warme Tage, lange Abende und beste Bedingungen für Wanderungen, Camperreisen und Ausflüge in die Fjorde des Südens. Entsprechend beliebt ist der Monat – Camper und Unterkünfte früh reservieren. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Neuseeland.
Island – Nordlichter und Eishöhlen
Wer den Winter nicht flieht, sondern feiert, reist im Januar nach Island: Die langen Nächte bieten gute Chancen auf Nordlichter, die Gletscher-Eishöhlen haben Saison, und heisse Quellen sorgen für wohlige Wärme in der Kälte. Ein Kontrastprogramm zur tropischen Winterflucht – und nur wenige Flugstunden von der Schweiz entfernt.
Weiterplanen im Reisekalender
Sie möchten schon über die Festtage abreisen? Im Dezember herrschen in vielen dieser Ziele dieselben Traumbedingungen – Weihnachten am Strand inklusive. Auch der Februar setzt die Trockenzeit in den meisten Winterflucht-Zielen fort. Alle Monate im Überblick finden Sie in unserem Reisekalender. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie gerne, welches Ziel zu Ihrem Reisetermin passt.
Häufige Fragen zu Fernreisen im Januar
Im Januar herrscht Trockenzeit auf den Malediven, in Thailand, an der West- und Südküste Sri Lankas, im Süden Vietnams sowie in Costa Rica. Auch der Oman und die Arabische Halbinsel sind jetzt trocken und angenehm mild. Auf der Südhalbkugel ist Hochsommer – etwa in Südafrika und Neuseeland.
Die Klassiker für Badeferien im Januar sind die Malediven, Thailand und Sri Lanka – überall herrscht Trockenzeit mit warmem, meist ruhigem Meer. Auch Phu Quoc in Vietnam und die Pazifikstrände Costa Ricas sind jetzt eine gute Wahl. Wer Badeferien mit Stadt und Natur verbinden will, kombiniert Kapstadt mit der Garden Route in Südafrika.
Die erste Januarwoche gehört noch zur Festtags-Hochsaison mit entsprechend hoher Nachfrage. Danach entspannt sich die Lage: Ab Mitte Januar sind Flüge und Hotels in vielen Destinationen besser verfügbar und günstiger als über Weihnachten – bei unverändert gutem Wetter. Konkrete Preise hängen von Ziel, Dauer und Hotelkategorie ab; unsere Spezialisten erstellen Ihnen gerne eine unverbindliche Offerte.
Weihnachten & Silvester in der Ferne
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