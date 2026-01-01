Mitten im Schweizer Winter zeigt sich die Ferne von ihrer sonnigsten Seite: Der Januar ist in vielen Fernreisezielen klimatisch der beste Monat überhaupt. Auf den Malediven und in Südostasien herrscht stabile Trockenzeit, Costa Rica zeigt sich sonnig und grün, und auf der Südhalbkugel ist Hochsommer. Nach den Festtagen sinkt vielerorts zudem die Nachfrage: Wer nach Neujahr abreist, profitiert von besserer Verfügbarkeit als über Weihnachten – bei gleichem Traumwetter. Der Januar eignet sich damit ideal für die grosse Winterflucht, ob für zwei Wochen Badeferien oder die ausgedehnte Rundreise.

Hier finden Sie die Fernreiseziele, die im Januar klimatisch überzeugen – zusammengestellt von unserem Spezialisten-Team, das alle Destinationen aus eigener Erfahrung kennt.