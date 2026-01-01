Malediven – Trockenzeit auf dem Höhepunkt

Im Februar zeigt sich der Nordost-Monsun von seiner besten Seite: viel Sonne, kaum Regen, ruhige See und beste Sicht unter Wasser. Die Luft liegt bei rund 30 Grad, das Meer bei etwa 28 Grad – klassisches Malediven-Bilderbuchwetter. Entsprechend beliebt ist der Monat, eine frühzeitige Buchung lohnt sich. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven und auf unserer Malediven-Seite.

Thailand – kühle Trockenzeit, ideale Inselzeit

Der Februar gehört in weiten Teilen Thailands zur angenehmsten Zeit des Jahres: trocken, sonnig und mit rund 30 bis 32 Grad warm, aber noch nicht so heiss wie im April. Die Andamanenküste um Phuket, Krabi und Khao Lak zeigt sich von ihrer stabilsten Seite; auch der Norden um Chiang Mai ist jetzt ideal zu bereisen. Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Thailand und auf unserer Thailand-Seite.

Sri Lanka – Westküste und Kulturdreieck

An der West- und Südküste Sri Lankas herrscht im Februar Trockenzeit: rund 30 Grad, viel Sonne und angenehm warmes Meer. Ideal, um Badeferien mit einer Rundreise durch das Kulturdreieck und das Hochland zu verbinden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Sri Lanka und auf unserer Sri-Lanka-Seite.