Wohin reisen im Februar? Die besten Fernreiseziele
Reisekalender Februar: Trockenzeit und Wintersonne
Malediven – Trockenzeit auf dem Höhepunkt
Im Februar zeigt sich der Nordost-Monsun von seiner besten Seite: viel Sonne, kaum Regen, ruhige See und beste Sicht unter Wasser. Die Luft liegt bei rund 30 Grad, das Meer bei etwa 28 Grad – klassisches Malediven-Bilderbuchwetter. Entsprechend beliebt ist der Monat, eine frühzeitige Buchung lohnt sich. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven und auf unserer Malediven-Seite.
Thailand – kühle Trockenzeit, ideale Inselzeit
Der Februar gehört in weiten Teilen Thailands zur angenehmsten Zeit des Jahres: trocken, sonnig und mit rund 30 bis 32 Grad warm, aber noch nicht so heiss wie im April. Die Andamanenküste um Phuket, Krabi und Khao Lak zeigt sich von ihrer stabilsten Seite; auch der Norden um Chiang Mai ist jetzt ideal zu bereisen. Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Thailand und auf unserer Thailand-Seite.
Sri Lanka – Westküste und Kulturdreieck
An der West- und Südküste Sri Lankas herrscht im Februar Trockenzeit: rund 30 Grad, viel Sonne und angenehm warmes Meer. Ideal, um Badeferien mit einer Rundreise durch das Kulturdreieck und das Hochland zu verbinden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Sri Lanka und auf unserer Sri-Lanka-Seite.
Vietnam – trockener Süden, mildes Klima
Der Süden Vietnams – Saigon, das Mekong-Delta und die Insel Phu Quoc – liegt im Februar mitten in der Trockenzeit: sonnig, trocken und rund 30 Grad warm. Auch die zentrale Küste um Hoi An wird zunehmend freundlicher, während der Norden um Hanoi angenehm mild ist. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Vietnam und auf unserer Vietnam-Seite.
Costa Rica – Trockenzeit für Naturerlebnisse
In Costa Rica dauert die Trockenzeit von Dezember bis April – der Februar ist damit ideal für eine Rundreise: Die Strassen in die Nationalparks sind gut befahrbar, an der Pazifikküste locken Sonne und rund 30 Grad, dazu Faultiere, Tukane und Vulkane. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Costa Rica und auf unserer Costa-Rica-Seite.
Südafrika – Hochsommer am Kap
Während bei uns Winter herrscht, geniesst Kapstadt Hochsommer: Im Februar erwarten Sie in der Kapregion und entlang der Garden Route trockenes, warmes Sommerwetter mit Temperaturen um 26 bis 28 Grad – bei minimaler Zeitverschiebung und Nachtflug ab Zürich. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Südafrika und auf unserer Südafrika-Seite.
Oman – Arabien bei angenehmen Temperaturen
Das Sultanat Oman ist im Februar ein ideales Ziel für alle, die Kultur, Wüste und Meer verbinden möchten: Mit Tagestemperaturen um 25 Grad ist es angenehm warm, aber nicht heiss – perfekt für Wüstencamps, Wadis und die Altstadt von Maskat. Die Flugzeit ab Zürich beträgt nur rund 6 bis 7 Stunden. Mehr auf unserer Oman-Seite.
Neuseeland – stabiler Spätsommer
Auf der Südhalbkugel ist im Februar Hochsommer – in Neuseeland ist der Monat oft der stabilste und wärmste des Jahres: 20 bis 25 Grad, lange Tage und beste Bedingungen für Roadtrips über die Nord- und Südinsel. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Neuseeland und auf unserer Neuseeland-Seite.
Reisekalender: weitere Monate entdecken
Ihr Reisetermin steht noch nicht fest? Im Januar profitieren Sie von ganz ähnlichen Bedingungen wie im Februar, ab März rücken zusätzlich Ziele wie Japan zur Kirschblüte in den Fokus. Eine Übersicht über alle Monate finden Sie in unserem Reisekalender.
Häufige Fragen zu Fernreisen im Februar
Im Februar herrscht in vielen klassischen Fernreisezielen Trockenzeit: auf den Malediven, an der West- und Südküste Sri Lankas, in weiten Teilen Thailands, im Süden Vietnams sowie in Costa Rica und der Karibik. Auch die Kapregion Südafrikas zeigt sich trocken und sommerlich warm.
Für Badeferien im Februar eignen sich besonders die Malediven, die thailändische Andamanenküste, Sri Lanka und die vietnamesische Insel Phu Quoc – überall herrscht Trockenzeit mit warmem Meer. Wer eine kürzere Anreise sucht, findet im Oman angenehme Badetemperaturen bei nur rund sechs Stunden Flug.
Der Februar gehört in den meisten Trockenzeit-Zielen zur Hochsaison, entsprechend sind Flüge und Hotels stärker nachgefragt als in der Nebensaison – besonders während der Sportferien. Wer früh bucht, sichert sich die beste Auswahl an Zimmern und Flugverbindungen. Ausserhalb der Schulferientermine sind die Preise oft spürbar attraktiver. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie gerne unverbindlich.
Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.
Antarktis: die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Reisen im Camper
Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil!
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Wohin reisen im Mai? Die besten Fernreiseziele
- Badeferien im Oktober
- Wintersonne
- Wohin reisen im Juni? Die besten Fernreiseziele
- Wohin reisen im Oktober? Die besten Fernreisezi…
- Wohin reisen im Juli? Die besten Fernreiseziele
- Wohin reisen im August? Die besten Fernreisezie…
- Wohin reisen im September? Die besten Fernreise…
- Wohin reisen im November? Die besten Fernreisez…
- Wohin reisen im Dezember? Die besten Fernreisez…
- Wohin reisen im März? Die besten Fernreiseziele
- Wohin reisen im Januar? Die besten Fernreisezie…