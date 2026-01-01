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Traumhafte Sommerferien für Familien

Highlights und Reisetipps vom Spezialisten

Freuen Sie sich schon heute auf den Sommer 2025. Wir haben für Sie und Ihre Familie traumhafte Orte und Hotels für unvergessliche Badeferien ausgewählt – von All Inclusive Ferien in der Türkei, an langen Sandstränden in Griechenland bis zu Inselferien auf Cran Canaria. Unser Tipp: Früh buchen lohnt sich. Wenn Sie vom 17.10. bis 18.11.2024 buchen und Ihre Ferien vom 1.5. bis 30.9.2025 verbringen, profitieren Sie gleich doppelt. Sie sichern sich den vorteilhaften Flex-Tarif, mit dem Sie flexibel umbuchen und stornieren können.

Und Ihre Kinder reisen dank dem TUI Kinderfestpreis für nur CHF 129.– mit in die Ferien. So buchen Sie entspannt Ferien.

Icon map8 Tage
Badeferien im Blue Lagoon Village
ab CHF 1512.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkte Strandlage, Luxuriöse Pools, Vielfältiges Sportangebot, Hochwertige All-Inclusive-Verpflegung
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im Grecotel Creta Palace
ab CHF 1519.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkter Strandzugang, Vielfältige Gastronomie, Luxuriöse Wellness-Oase, Familienfreundliche...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im JAZ Soma Beach
ab CHF 973.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkter Zugang zum Strand, Vielseitige All-Inclusive-Gastronomie, Umfangreiche Freizeitangebote,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im Riu Papayas
ab CHF 1184.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Zentrale Lage, Grosser Poolbereich, All-Inclusive-Angebot, Vielfältiges Freizeitprogramm
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im ROBINSON ESQUINZO PLAYA
ab CHF 1461.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Wassersport, Tennis, WellFit-Aktiv, Abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im Royal Son Bou Family Club
ab CHF 1536.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Beliebte Appartementanlage für Familien, Unmittelbar an der Badebucht Playa Son Bou, Umfangreiches...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im TUI BLUE Atlantica Sungarden Park
ab CHF 1243.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Spektakuläre Lage, Mehrere Pools, Vielfältiges All-Inclusive-Angebot, Abwechslungsreiches Freizeitprogramm
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im TUI KIDS CLUB Alex Beach
ab CHF 1152.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Flacher, kinderfreundlicher Strandzugang, Umfangreiches Kinderprogramm, Wasserrutschen und mehrere Pools,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im TUI KIDS CLUB Protur Safari
ab CHF 1253.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Aquapark „La Reserva waterpark“, Sportanimation, Tolle Abendshows, Deutschsprachige Kinderbetreuung
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Badeferien im TUI MAGIC LIFE Jacaranda
ab CHF 1786.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkter Strandzugang, Grosses Sportangebot, Weitläufige Poollandschaft, Abwechslungsreiche...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Weihnachten & Silvester in der Ferne

Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Herbstferien: jetzt noch buchbar

Thailand, Malediven oder Mauritius im Oktober – diese Fernziele klappen auch kurzfristig.

Kirschblüte in Japan

Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.

Antarktis: die Saison beginnt

Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.

Geführte Rundreisen 

Sorgfältig geplant und kompetent begleitet rund um den Globus! 

Hochzeitsreisen 

Unvergessliche romantische Hochzeitsreisen nach Ihren Ansprüchen.

Mietwagenrundreisen

Anschnallen und los geht’s. Erleben Sie die absolute Freiheit! 

Reiseinformationen

Alle wichtigen Reisetipps für eine unvergessliche Reise.

Reisen im Camper 

Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil! 

Reisen mit der Familie

Wir wissen was perfekte Familienferien ausmachen! 

Safaris 

Erkunden Sie neue Tier- und Naturwelten hautnah.

Schiffsreisen

Unterwegs auf hoher See zu den schönsten Reisezielen der Welt.

Sportreisen 

Trainingslager, Live-Sportevents, Gruppenreisen, Wintersport und Golfreisen. 

Strandferien

Kristallklares Wasser und Dolce Far Niente – Badespass pur an den schönsten Stränden weltweit! 

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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