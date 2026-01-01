Traumhafte Sommerferien für Familien

Freuen Sie sich schon heute auf den Sommer 2025. Wir haben für Sie und Ihre Familie traumhafte Orte und Hotels für unvergessliche Badeferien ausgewählt – von All Inclusive Ferien in der Türkei, an langen Sandstränden in Griechenland bis zu Inselferien auf Cran Canaria. Unser Tipp: Früh buchen lohnt sich. Wenn Sie vom 17.10. bis 18.11.2024 buchen und Ihre Ferien vom 1.5. bis 30.9.2025 verbringen, profitieren Sie gleich doppelt. Sie sichern sich den vorteilhaften Flex-Tarif, mit dem Sie flexibel umbuchen und stornieren können.

Und Ihre Kinder reisen dank dem TUI Kinderfestpreis für nur CHF 129.– mit in die Ferien. So buchen Sie entspannt Ferien.