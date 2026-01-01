Traumhafte Sommerferien für Familien
Highlights und Reisetipps vom Spezialisten
Badeferien im Blue Lagoon Village
ab CHF 1512.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkte Strandlage, Luxuriöse Pools, Vielfältiges Sportangebot, Hochwertige All-Inclusive-Verpflegung
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Grecotel Creta Palace
ab CHF 1519.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkter Strandzugang, Vielfältige Gastronomie, Luxuriöse Wellness-Oase, Familienfreundliche...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im JAZ Soma Beach
ab CHF 973.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkter Zugang zum Strand, Vielseitige All-Inclusive-Gastronomie, Umfangreiche Freizeitangebote,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Riu Papayas
ab CHF 1184.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Zentrale Lage, Grosser Poolbereich, All-Inclusive-Angebot, Vielfältiges Freizeitprogramm
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im ROBINSON ESQUINZO PLAYA
ab CHF 1461.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Wassersport, Tennis, WellFit-Aktiv, Abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Royal Son Bou Family Club
ab CHF 1536.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Beliebte Appartementanlage für Familien, Unmittelbar an der Badebucht Playa Son Bou, Umfangreiches...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im TUI BLUE Atlantica Sungarden Park
ab CHF 1243.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Spektakuläre Lage, Mehrere Pools, Vielfältiges All-Inclusive-Angebot, Abwechslungsreiches Freizeitprogramm
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im TUI KIDS CLUB Alex Beach
ab CHF 1152.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Flacher, kinderfreundlicher Strandzugang, Umfangreiches Kinderprogramm, Wasserrutschen und mehrere Pools,...
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im TUI KIDS CLUB Protur Safari
ab CHF 1253.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Aquapark „La Reserva waterpark“, Sportanimation, Tolle Abendshows, Deutschsprachige Kinderbetreuung
8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im TUI MAGIC LIFE Jacaranda
ab CHF 1786.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights: Direkter Strandzugang, Grosses Sportangebot, Weitläufige Poollandschaft, Abwechslungsreiche...
8 Tage / 7 Nächte
Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.
Antarktis: die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Reisen im Camper
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